Moto4 Northern Cup: Wer ist Louis Wolff? Neuer Mann im Kiefer-Team
Die Suchen nach dem nächsten WM- oder GP-Piloten oder Pilotin geht weiter. Sechs deutsche Talente rasen in diesem Jahr in der Nachwuchsschule von ADAC, Dorna und Honda um die Wette.
Rundstrecke
Neuer Nachwuchspilot im Team Kiefer
Neuer Nachwuchspilot im Team Kiefer© ADAC
SPEEDWEEK.com hat sich bei den sechs Teilnehmenden aus Deutschland, die 2026 im Moto4 Northern Cup am Start stehen, umgehört und die Teenager stellen sich mit eigenen Worten vor. Name: Louis Wolff, Alter: 17 Jahre, Team: Kiefer Racing Team, bisher größter Erfolg: Vizemeister 2025 ADAC Junior Cup
Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst: «Aktuell gehe ich noch in die Schule, aufs Gymnasium, mache viel Sport und spiele in einer Band Gitarre.» Warum hast du dich für die Teilnahme am Moto4 Northern Cup entschieden: «Der Moto4 Northern Cup bietet ein höheres Niveau und ist daher ein nächster Schritt in meiner Karriere.» Du bekommst für einen Tag einen Coach aus der MotoGP oder der WorldSBK. Wer darf es sein und was könnte dir der oder die beibringen: «Ich würde sagen, jeder aus der MotoGP kann mir noch was zeigen. Cool fände ich aber Fabio Quartararo. Er kann mir bestimmt was in Sachen Technik auf dem Motorrad und mentale Stärke beibringen.»
Ich höre gerne Lieder aus den 60er / 70er z.B. Jimi HendrixLouis Wolff
Macht dir Sport und Fitness Spass oder ist das eher ein Muss: «Mir macht Sport sehr viel Spaß, am liebsten sitze ich natürlich auf dem Motorrad, gehe aber auch gerne Rennrad und Mountainbike fahren, Ski fahren und bouldern.» Welche Persönlichkeit aus der Geschichte würdest du gerne kennenlernen und was würdest du fragen: «Travis Pastrana. Ich würde ihn fragen, wie war das Gefühl, als erster auf einem Motocross einen Double Backflip zu schaffen.»
Auf welches Konzert würdest du lieber gehen? Taylor Swift oder Metallica: «Keines von beiden. Ich würde zu den Red Hot Chilli Peppers gehen oder zu ZZ Top. Ich höre gerne Lieder aus den 60er / 70er z.B. Jimi Hendrix.» Wie und mit wem hast du ins neue Jahr gefeiert: «Ich war im Skiurlaub in der Schweiz mit meiner Freundin und ihrer Familie.»
Auf welcher Rennstrecke möchtest du gerne mal fahren und warum genau da: «Phillip Island. Das Streckenlayout gefällt mir und die Kulisse am Meer. Leider ist es zu weit weg, um einfach so mal dort fahren zu gehen.» Was stellt für dich dieses Jahr die größte Herausforderung im Moto4 Northern Cup dar: «Die Umstellung von der KTM auf die Honda.» Wie bereitest du dich aktuell auf deine Saison vor: »Ich trainiere gerade viel in der Halle mit einer MiniGP, und trainiere im Fitnessstudio.»
Moto4 Northern Cup 2026
  • Viktor Čech/CZ
  • Casper Pennings/NL
  • Tamás Lukßacs/HU
  • Anton Eilersen/DK
  • Roman Durdis/CZ
  • Louis Wolff/D
  • Robin Siegert/D
  • William Ruby/DK
  • Danny Hinkelmann/D
  • Thias Wenzel/D
  • Anina Urlaß/D
  • Smilla Göttlich/D
  • Riccardo Michielin/I
  • Levi Flier/NL
  • Douwe Douma/NL
  • Domi Pekkanen/FI
  • Miro Masson/B
  • Zenno Bulté/B
  • Tommy Jr. Deschouwer/B
  • Adam Vyskocil/CZ
  • Ruben Nijland/NL
  • Jaylen Korporaal/NL
  • Swan Wmprin/F
  • Simon Urbancok/SLO
Moto4 Northern Cup Kalender 2026
  • 17.-19.04. Assen/NL (WorldSBK)
  • 08.-10.05. Sachsenring/D (IDM)
  • 05.-07.06. Balaton/HU (MotoGP)
  • 19.-21.06. Brünn/CZ (MotoGP)
  • 10.-12.07. Sachsenring/D (MotoGP)
  • 31.07.-02.08. Oschersleben/D (IDM)
  • 18.-20.09. Assen/NL (BSB)
