Moto4 Northern Cup: Wer ist Robin Siegert? Razgatlioglu als Inspiration
Die Suche nach dem nächsten WM- oder GP-Piloten oder Pilotin geht weiter. Sechs deutsche Talente rasen in diesem Jahr in der Nachwuchsschule von ADAC, Dorna und Honda um die Wette.
Rundstrecke
Robin SiegertRobin SiegertFoto: ADAC
Robin Siegert© ADAC
SPEEDWEEK.com hat sich bei den sechs Teilnehmenden aus Deutschland, die 2026 im Moto4 Northern Cup am Start stehen, umgehört und die Teenager stellen sich mit eigenen Worten vor. Name: Robin Siegert, Alter: 15, Team: Kiefer Racing, bisher größter Erfolg: 3. Platz Weltmeisterschaft MiniGP 190 + Vizemeister im Northern Talent Cup
Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst: «Mountainbike fahren, Fitness, Yoga, Sim Racing und tauchen. Warum hast du dich für die Teilnahme am Moto4 Northern Cup entschieden: «…weil es ein sehr wichtiger Schritt zur Welt-Elite ist und dir eine sehr große Möglichkeit gibt, in den Red Bull Rookies Cup zu kommen.»
Siegert (li.) trifft Razgatlioglu (re.)Siegert (li.) trifft Razgatlioglu (re.)Foto: ADAC
Siegert (li.) trifft Razgatlioglu (re.)© ADAC
Du bekommst für einen Tag einen Coach aus der MotoGP oder der WorldSBK. Wer darf es denn sein und was könnte dir der oder die beibringen: «Ich würde Toprak Razgatlioglu nehmen, weil er eine große Inspiration für mich ist und man sehr viel von ihn lernen kann, zum Beispiel am Fahrstil oder er selbst als Person usw. Thema Mindset zum Beispiel.»
Macht dir Sport und Fitness Spaß oder ist das eher ein Muss: «In manchen Situationen ist es frustrierend, denn man hat manchmal Momente, da will man einfach kein Training/Workout machen, wenn man dann jedoch durchzieht, macht es einen nochmals stärker, nicht nur vom Körper, sondern auch vom Mindset. Ich teile mir Sport sowie Erholung und Regeneration gut ein. Somit macht es immer Spaß und es ist nie zu viel oder zu wenig und es ist ein sehr konstanter Aufbau.»
Welche Persönlichkeit aus der Geschichte würdest du gerne kennenlernen und was würdest du fragen. «Ich würde gerne meinen Opa mütterlicherseits, der leider drei Jahre vor meiner Geburt gestorben ist, kennenlernen und über Rennsport reden.»
Ich würde zu Metallica gehenRobin Siegert
Auf welches Konzert würdest du lieber gehen? Taylor Swift oder Metallica: «Ich würde zu Metallica gehen, denn ich mag motivierende Metal, Rock und Rap Musik von verschiedenen Künstlern, was man fürs Gym am besten anhören kann.» Wie und mit wem hast du ins neue Jahr gefeiert: «Ich habe tatsächlich am 1. Januar Geburtstag und habe mit zwei Kumpels meinen Geburtstag reingefeiert.» Auf welcher Rennstrecke möchtest du gerne mal fahren und warum genau da: «Ich würde in Laguna Seca mal fahren, weil es auf der Playstation schon extrem viel Spaß macht, vor allem die Schikane die steil nach unten geht.» Was stellt für dich dieses Jahr die größte Herausforderung im Moto4 Northern Cup dar: «Die größte Herausforderung werden wir noch sehen was auf uns zukommt, jedoch denke ich, dass wir einfach unseren Plan, Style verfolgen müssen, die Ruhe bewahren und konzentriert jedes Rennwochenende im Moto4 Northern Cup als auch im Moto4 European Cup zu bestreiten.»
Wie bereitest du dich aktuell auf deine Saison vor: «Ich bereite mich körperlich durch Fitness auf die Saison vor, schaue mir nochmal die Rennen analysiert an und trainiere im Februar und März in Spanien, sowohl auf der kleinen bzw. der großen Strecke.» Moto4 Northern Cup 2026
  • Viktor Čech/CZ
  • Casper Pennings/NL
  • Tamás Lukßacs/HU
  • Anton Eilersen/DK
  • Roman Durdis/CZ
  • Louis Wolff/D
  • Robin Siegert/D
  • William Ruby/DK
  • Danny Hinkelmann/D
  • Thias Wenzel/D
  • Anina Urlaß/D
  • Smilla Göttlich/D
  • Riccardo Michielin/I
  • Levi Flier/NL
  • Douwe Douma/NL
  • Domi Pekkanen/FI
  • Miro Masson/B
  • Zenno Bulté/B
  • Tommy Jr. Deschouwer/B
  • Adam Vyskocil/CZ
  • Ruben Nijland/NL
  • Jaylen Korporaal/NL
  • Swan Wmprin/F
  • Simon Urbancok/SLO
Moto4 Northern Cup Kalender 2026
  • 17.-19.04. Assen/NL (WorldSBK)
  • 08.-10.05. Sachsenring/D (IDM)
  • 05.-07.06. Balaton/HU (MotoGP)
  • 19.-21.06. Brünn/CZ (MotoGP)
  • 10.-12.07. Sachsenring/D (MotoGP)
  • 31.07.-02.08. Oschersleben/D (IDM)
  • 18.-20.09. Assen/NL (BSB)
