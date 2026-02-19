Moto4 Northern Cup: Wer ist Smilla Göttlich? Junior Cup-Gewinnerin am Start

SPEEDWEEK.com hat sich bei den sechs Teilnehmenden aus Deutschland, die 2026 im Moto4 Northern Cup am Start stehen, umgehört und die Teenager stellen sich mit eigenen Worten vor. Name: Smilla Göttlich, Alter: 14 Jahre, Team: Team Freudenberg - Paligo Racing, bisher größter Erfolg: ADAC Junior Cup Champion 2025.

Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst: «Natürlich, wie alle in meinem Alter gehe ich zur Schule, aktuell in die 9. Klasse. In meiner Freizeit mache ich viel Sport und gehe auch ins Fitnessstudio.»

Warum hast du dich für die Teilnahme am Moto4 Northern Cup entschieden. «Weil es eine sehr gute Nachwuchsserie ist. In der Serie ist ein sehr hohes Niveau und da kann ich noch einiges lernen. Ich mag auch die Honda, die lässt sich sehr gut fahren.»

Du bekommst für einen Tag einen Coach aus der MotoGP oder der WorldSBK. Wer darf es denn sein und was könnte dir der oder die beibringen: «Valentino Rossi würde mir als erstes einfallen, aber der fährt ja leider nicht mehr. Trotzdem denke ich er könnte mir noch so einiges beibringen.»

Macht dir Sport und Fitness Spaß oder ist das eher ein Muss: «Ja, das macht mir richtig Spaß. Ich fahre sehr gern mit dem Rennrad. Da ich erst 14 Jahre bin darf ich ohne Begleitung noch nicht ins Fitness-Studio und gehe dadurch immer mit meinem Bruder. In ihm habe ich den perfekten Trainingspartner und wir pushen uns gegenseitig.»

Welche Persönlichkeit aus der Geschichte würdest du gerne kennenlernen und was würdest du fragen: «Keine Ahnung. Aber wenn es eine Persönlichkeit aus dem Rennsport wäre, würde ich sehr gern Marco Simoncelli kennenlernen.»

Auf welches Konzert würdest du lieber gehen? Taylor Swift oder Metallica: « Keins von beiden.» Smilla Göttlich

Wie und wem hast du ins neue Jahr gefeiert. «Ich war mit meiner Familie in Spanien zum Trainieren. Ich bin bis 14 Uhr an Silvester Motorrad gefahren und danach haben wir einen eher ruhig den Abend verbracht.»

Auf welcher Rennstrecke möchtest du gerne mal fahren und warum genau da: «Ich würde gern mal in Phillip Island oder in Laguna Seca fahren.»

Was stellt für dich dieses Jahr die größte Herausforderung im Moto4 Northern Cup dar: «Weil ich weniger Erfahrungen als der Großteil des Feldes habe, wird es sicher nicht leicht. Auch liegt hier das Fahrerfeld viel enger zusammen und es gibt immer harte Kämpfe. Damit umzugehen und zu lernen, wie man clever fährt, wird sicher eine Herausforderung.»

Wie bereitest du dich aktuell auf deine Saison vor. «Ich fühle mich irgendwie schon, wie mittendrin. Wir, also meine Familie und ein paar richtig tolle Leute, die uns unterstützen, mussten über den Winter die Basis schaffen, dieses Projekt auch finanziell zu schaffen. Wir waren sehr fleißig bei der Sponsorensuche und konnten in letzter Zeit sogar Erfolge erzielen. Natürlich habe ich auch mega viel Sport gemacht, um ausreichend fit zu sein. Vor Saisonbeginn sind auch noch ein paar Trainings geplant, um gut vorbereitet zu sein.»

Moto4 Northern Cup 2026

Viktor Čech/CZ

Casper Pennings/NL

Tamás Lukßacs/HU

Anton Eilersen/DK

Roman Durdis/CZ

Louis Wolff/D

Robin Siegert/D

William Ruby/DK

Danny Hinkelmann/D

Thias Wenzel/D

Anina Urlaß/D

Smilla Göttlich/D

Riccardo Michielin/I

Levi Flier/NL

Douwe Douma/NL

Domi Pekkanen/FI

Miro Masson/B

Zenno Bulté/B

Tommy Jr. Deschouwer/B

Adam Vyskocil/CZ

Ruben Nijland/NL

Jaylen Korporaal/NL

Swan Wmprin/F

Simon Urbancok/SLO

Moto4 Northern Cup Kalender 2026