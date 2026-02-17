Moto4 Northern Cup: Wer ist Thias Wenzel?

SPEEDWEEK.com hat sich bei den sechs Teilnehmenden aus Deutschland, die 2026 im Moto4 Northern Cup am Start stehen, umgehört und die Teenager stellen sich mit eigenen Worten vor.

Name: Thias Wenzel, Alter: 17, Team: ADAC Team Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, bisher größter Erfolg: 3. Platz Northern Talent Cup 2025. Dieses Jahr will Wenzel mit 25 anderen Piloten und Pilotinnen um den Sieg in der Serie kämpfen.

Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst: «In diesem Jahr wurde mir die Möglichkeit gegeben, mich ganz dem Rennsport zu widmen – von daher: SPORT! Ich halte mich sowohl körperlich sehr konsequent fit, um bei den Rennen die bestmögliche Performance abrufen zu können. Dazu gehört regelmäßiges Training für Kraft, Ausdauer und Koordination, aber auch gezieltes fahrerisches Training auf dem Motorrad. Mir ist wichtig, in jeder Hinsicht vorbereitet zu sein, damit ich im Rennen konstant, konzentriert und schnell fahren kann. Wenn ich keinen Sport mache, gucke ich mir gerne Motorradrennen auf YouTube an.»

Warum hast du dich für die Teilnahme am Moto4 Northern Cup entschieden: «Die Serie bietet eine sehr gute Möglichkeit, schnelle Rundenzeiten zu fahren und gleichzeitig enorm viel dazuzulernen. Das Niveau ist hoch, wodurch man sich ständig verbessern muss. Sollte man als Sieger die Serie beenden, kann man in den Red Bull Rookies Cup aufsteigen. Das motiviert zusätzlich.»

Ich habe ja schon das große Glück von Stefan Bradl, den ich sehr bewundere, gecoacht zu werden Thias Wenzel

Du bekommst für einen Tag einen Coach aus der MotoGP oder der WorldSBK. Wer darf es denn sein und was könnte dir der oder die beibringen: «Ich habe ja schon das große Glück von Stefan Bradl, den ich sehr bewundere, gecoacht zu werden. Es ist schon sehr besonders, an seinem Wissen und Erfahrungen teilzuhaben und es ist schon sehr faszinierend, wen er alles so kennt. Darüber hinaus bin ich auch ein großer Fan von Valentino Rossi. Er gehört zu den größten Rennfahrern aller Zeiten und hat über viele Jahre hinweg gezeigt, wie wichtig Erfahrung, Konstanz und mentale Stärke sind. Besonders beeindruckt mich seine Fähigkeit, sich immer wieder an neue Situationen anzupassen und, trotz großer Konkurrenz, erfolgreich zu bleiben.»

Macht dir Sport und Fitness Spaß oder ist das eher ein Muss: «Natürlich gibt es auch Tage, an denen man weniger Lust hat – das ist ganz normal. Trotzdem mache ich alles, was zum Rennsport dazugehört, sehr gerne. Durch die vielen unterschiedlichen Trainingsbereiche kommt viel Abwechslung rein, was mir hilft, motiviert zu bleiben und langfristig Spaß an der Sache zu haben.»

Welche Persönlichkeit aus der Geschichte würdest du gerne kennenlernen und was würdest du fragen: «Ich habe keinen bestimmten Namen im Kopf. Ich finde es eher interessant, wie Menschen ihren eigenen Weg gefunden haben, egal in welcher Zeit. Ich bin von erfahrenen und, in ihrem Bereich, erfolgreichen Menschen umgeben, das ist spannend für mich.»

Auf welches Konzert würdest du lieber gehen: «Taylor Swift oder Metallica?: «Keines von beiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher ins Kino gehen. Ich bin nicht besonders musikinteressiert und schaue mir lieber einen Film an, der mich wirklich interessiert.»

Wie und wem hast du ins neue Jahr gefeiert: «Ich habe gemeinsam mit meiner Familie ins neue Jahr gefeiert. Wir haben den Abend entspannt verbracht und mit ein paar Knallern das neue Jahr begrüßt.»

Auf welcher Rennstrecke möchtest du gerne mal fahren und warum genau da:«Ich finde Spa-Francorchamps sehr interessant. Besonders der erste Sektor sieht extrem spannend aus und stellt hohe Anforderungen an Mut, Technik und Präzision, genau das reizt mich an dieser Strecke.»

Was stellt für dich dieses Jahr die größte Herausforderung im Moto4 Northern Cup dar: «Auch in diesem Jahr gibt es wieder sehr starke Gegner. Die Zweikämpfe werden intensiv sein, und man muss auf der Strecke hart, aber fair kämpfen, um sich durchzusetzen. Genau diese Duelle machen den Rennsport für mich so besonders.»

Wie bereitest du dich aktuell auf deine Saison vor: «Ich bereite mich sowohl körperlich als auch fahrerisch intensiv auf die kommende Saison vor. Mein Ziel ist es, bestmöglich aus der Winterpause zu kommen, um von Anfang an konkurrenzfähig zu sein und konstant gute Leistungen abrufen zu können.»

