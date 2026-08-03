Moto4 Oschersleben: Deutsches Talent vorzeitig zum Champion gekürt

Die vorletzte Runde der Moto4 Northern Cup-Saison 2026 fand am vergangenen Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben statt und fand mit Robin Siegert einen zehnfachen Sieger in Folge und den neuen Titelträger. Der Tscheche Roman Durdis holte zwei zweite Plätze und der Franzose Swan Emprin und der Tscheche Adam Vyskocil teilten sich den jeweils letzten Platz auf dem Treppchen.

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Der Meistertitel – endlich

Obwohl er im ersten Rennen nur von Position 6 aus losfuhr, kämpfte Robin Siegert ab der dritten Runde bereits um die Spitze und war ab Rennmitte nicht mehr aufzuhalten. Mit seinem Sieg sicherte sich der Kiefer Racing-Pilot schon am Samstag frühzeitig den Titel im Moto4 Northern Cup 2026. Im zweiten Rennen lieferte er sich einen harten Kampf gegen die tschechischen Konkurrenten und schnappte sich erst auf der Ziellinie im Foto-Finish mit nur 0,008 Sekunden seinen zehnten Triumph in Folge.

«Jetzt hat es endlich zum Meistertitel gereicht, schon im ersten Rennen», jubelt der 15-Jährige. «Auf der Strecke war es am Anfang ein bisschen schwierig, wir hatten ein paar Probleme gleich auf Tempo zu kommen. Ich brauchte ein paar Runden, um richtig reinzukommen. Ich konnten mich aber immer gut steigern», so der Förderpilot des Motorsport Team Germany weiter, bevor er fortfährt: „Im ersten Rennen konnte ich nach Plan sehr gut fahren. Das war eines meiner besten Rennen. Ich habe im richtigen Moment angegriffen und souverän gewonnen. Der Meistertitel und die ganze Show waren wirklich wertvolle Emotionen, unbezahlbar. Im Qualifying 2 konnte ich meine dritte Pole Position dieses Jahr feiern. Dieses Mal war es etwas anderes in der großen Gruppe zu fahren und ich konnte mich am Ende mit etwas Glück behaupten, zehn Erfolge. Wir sind super glücklich. Vielen Dank an alle, die da waren und an mein gesamtes Team!»

Nochmal die Kurve gekriegt

Für Anina Urlaß lief das sechste Rennwochenende nicht nach Plan. Trotz gutem Start am Freitag, ging sie noch in den Freien Trainings zwei Mal zu Boden und musste am Samstag erst einmal ihr Vertrauen wiedergewinnen. Die 16-Jähige qualifizierte sich zunächst nur auf Platz 17 und schaffte es aber von dort im ersten Rennen bis auf Position 9 nach vorne zu fahren. Am Sonntag qualifizierte sie sich für Startplatz 2, kam im Rennen lediglich auf Platz 7 an, blieb damit aber vor dem großen Finale dennoch zunächst auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung.

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«Der Freitag hat gut angefangen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt, aber habe es dann einmal ein bisschen übertrieben und dann kamen die Probleme», reflektiert die vom Motorsport Team Germany geförderte Pilotin. «Im ersten Rennen hatte ich Probleme mit der Bremse und im zweiten Rennen kann ich nicht wirklich sagen, was mir gefehlt hat.» Dennoch blickt die Mass Sports Racing by Jrp Motorsport-Fahrerin positiv nach vorn auf das Saisonfinale.

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Moto 4 Podest am Sonntag Foto: Moto 4 Northern Cup Moto 4 Podest am Sonntag © Moto 4 Northern Cup

Höhen und Tiefen

Danny Hinkelmann kam im Qualifying am Samstag nicht über Platz 15 hinaus, konnte im 16 Runden langen Rennen aber bis auf Position 7 nach vorne fahren und damit abermals solide punkten. Am Sonntag verbesserte der 15-jährige Hinkelmann Dh14 Racing-Fahrer sein Qualifying und startete von Platz 7. Von dort aus fiel er jedoch etwas zurück und kämpfte dann hinter den Top-10, um schließlich auf Position 13 ins Ziel zu fahren. «Beide Rennen waren nicht so, wie wir es uns erhofft hatten durch Probleme und schlechte Starts. Also können wir nur nach vorne blicken», resümiert Hinkelmann.

Thias Wenzel erlebte ein Wochenende voller Höhen und Tiefen. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Pilot schnappte sich am Samstag die erste Pole Position der Saison 2026. Im Rennen kämpfte er lange in der Spitzengruppe um die Podestplätze, wurde in der letzten Runde aber unglücklicherweise von einem Konkurrenten abgeräumt und ging damit zunächst leer aus. «Im ersten Rennen war der Ablauf eigentlich nicht schlecht. Wir hatten gute Überholmanöver, ich wurde aber leider auf der zweiten Position liegend abgeräumt und konnten das Rennen deshalb nicht beenden», so der Team Nsa-Pilot.

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Am Sonntag fuhr er 17-Jährige von Position 8 aus los und landete am Ende eines soliden Rennens auf Position 6, womit er seinen dritten Platz in der Gesamtwertung zunächst verteidigen konnte. «Im zweiten Rennen auf der Geraden hatte ich leider keine Chance und musste den Rückstand durch spätes Bremsen und in den Kurven wieder aufholen, um an die Gruppe heranzukommen. Dadurch wurde das Überholen deutlich erschwert. Am Ende kam ich als Sechster über die Ziellinie», beschrieb er.

Mit Platz 2 in der Qualifikation am Samstag ließ Jason Rudolph zunächst aufhorchen. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Pilot fiel aber zur Rennmitte des ersten Laufes bis auf Position 16 zurück, konnte sich von dort aber noch auf den elften Platz und damit fünf Meisterschaftspunkte retten. Der 16-Jährige vom Racingteam Rudolph landete am Sonntag im Qualifying dann auf Position 15 und brachte seine Startposition nach 16 Runden auch ins Ziel.

Nächster Halt: BSB Assen

Obwohl er sich am Samstag nur für Startplatz 21 qualifizierte fuhr Tudor Dedea ein starkes erstes Rennen und brachte mit Platz 10 sein zweitbestes Ergebnis im Moto4 Northern Cup nach Hause. Am Sonntag qualifizierte er sich für Startplatz 18 und machte in 16 Runden eine Position gut.

Der Samstag verlief für Smilla Göttlich nicht wunschgemäß. Nachdem sich die vom Motorsport Team Germany geförderte Pilotin für Platz 18 qualifizierte, kam sie zunächst nicht weiter nach vorn und fiel in Runde 10 noch mit technischen Schwierigkeiten aus. Am Sonntag lief es schon im Qualifying für die 15-Jährige deutlich besser. Sie sicherte sich Startplatz zehn und holte mit Platz zwölf im Rennen vier weitere Meisterschaftspunkte.

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Louis Wolff hatte am Samstag von Startplatz 20 aus Pech und stürzte schon in der vierten Runde. Dafür sammelte der 18-Jährige in seiner Debüt-Saison in der Motorsport Arena Oschersleben am Sonntag weitere Erfahrungen und fuhr das ganze 16 Runden lange Rennen. Mit Platz 19 fuhr der Kiefer Racing-Pilot jedoch ohne Punkte nach Hause.

Obwohl der Titel im Moto4 Northern Cup bereits feststeht, stehen zum Finale noch zahlreiche Entscheidungen aus. Für Anina Urlaß und Thias Wenzel geht es zur siebten und letzten Runde 2026 vom 18. bis 20. September 2026 zusammen mit der British Superbike Championship (BSB) im niederländischen Assen um die Top-3-Platzierungen in der Gesamtwertung.