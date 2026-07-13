Moto4: Robin Siegert feiert Doppelsieg vor MotoGP-Kulisse am Sachsenring

Was für ein Rennwochenende beim Motorrad Grand Prix von Deutschland auf dem und am Sachsenring. Mit 261.813 Besuchern konnte zum fünften Mal in Folge eine neue Rekordzahl für den 1996 eingeweihten neuen Kurs, der seit 1998 alljährlich die deutsche Runde zur Motorrad-Weltmeisterschaft beherbergt, vermeldet werden. Und mittendrin im Geschehen Robin Siegert, der dabei sogar eine Hauptrolle spielte. In den beiden im Rahmenprogramm stattfindenden Rennen 9 und z10 zum Moto4 Northern Cup strich der 15-jährige Pilot vom Team Kiefer Racing und zudem Schützling der Ex-Rennfahrer Philipp Hafeneger, Stefan Nebel und Dario Giuseppetti die Saisonsiege 7 und 8 in Folge ein und steht nun zwei Läufe vor Schluss kurz vor dem vorzeitigen Titelgewinn.

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Schon im Qualifying für die Startaufstellungen für beide Rennen deutete Robin Siegert an, dass auch diesmal die Rennsiege nur über ihn gehen würden. So drehte der kleine Erzgebirger aus Lengefeld als Einziger eine Runde unter der Schallmauer von 1:30 Minuten. Dem Zweitschnellsten nahm er dabei fast eine Sekunde ab, was auf möglicherweise zwei relativ souveräne Fahrten in den Rennen hindeutete.

Das war mein schönstes Wochenende des Jahres. Robin Siegert

So kam es dann auch. Sowohl im ersten Rennen am späten Samstagnachmittag im Anschluss an das Sprintrennen der Königsklasse MotoGP und gleichzeitig dem Tagesabschluss wie auch im zweiten als Ouvertüre des klassischen Rennsonntags legte Robin Siegert beeindruckende Solo-Fahrten hin und wetzte einmal mit 6,183 Sekunden und einmal mit 3,401 Sekunden Vorsprung als Sieger über den Zielstrich.

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Interessante Notiz am Rande: Nach seinem Sieg im Samstagsrennen kam es zum ziemlich raren Umstand, dass ihm zu Ehren, auf den Tag genau 55 Jahre nach dem für den Westdeutschen Dieter Braun beim Großen Preis der DDR am 11. Juli 1971 am damals noch alten Sachsenring, erneut die bundesdeutsche Hymne gespielt wurde.

Natürlich war Robin Siegert am Ende überglücklich und sein Team und seine Betreuer ziemlich aus dem Häuschen. Der ‚Racer vorm Herrn‘ selbst formulierte dazu anschließend: «Das Wochenende war mega. Natürlich von den sportlichen Erfolgen her, aber auch wegen der vielen Fans, die insgesamt da waren, aber auch, die wegen mir gekommen sind und mich unterstützt haben. Das hat mich zusätzlich motiviert. Acht Siege in Folge sind schon der Wahnsinn, aber auf dem Sachsenring im Rahmen des MotoGP beide Rennen zu gewinnen, war noch mal eine Steigerung. Das war mein schönstes Wochenende des Jahres.»

Nach seinen Saisonsiegen 7 und 8 in Folge, gleichbedeutend mit einem neuen Rekord im Moto4 Northern Cup, fügte er an: «Wir waren das ganze Wochenende sehr fokussiert, hatten aber mit dem Team auch rings rum sehr viele schöne Momente. Deswegen möchte ich noch mal danke sagen an alle im Team, meine Supporter und Sponsoren sowie Fans, ohne die sowas nicht möglich ist.»

Siegert sorgt für deutsche Hymne am Sachsenring Foto: Thorsten Horn Siegert sorgt für deutsche Hymne am Sachsenring © Thorsten Horn

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«Ich hatte ein extrem gutes Gefühl mit dem Motorrad», beschreibt Siegert seine Rennen. «Ich konnte so in beiden Rennen schöne Abstände herausfahren, es dann gut regeln, jeweils den Vorsprung zu halten und am Ende dann auch die Siege beide Male einfahren. Acht Siege in Folge sind natürlich der Wahnsinn. Das hätten wir so nicht gedacht. So machen wir in Oschersleben weiter, wo wir die Meisterschaft vorzeitig gewinnen können. Ich freue mich schon darauf.»

Stellvertretend für seinen engagierten Betreuerstab zog Philipp Hafeneger von der Firma Hafeneger Renntrainings folgendes Fazit: «Robin hat mit seinem achten Sieg in Folge nicht nur einen neuen Rekord im Moto4 Northern Cup aufgestellt, sondern nach unserem Kenntnisstand sogar einen neuen weltweiten Rekord in der Moto4 gesetzt. Darauf sind wir als gesamtes Team natürlich sehr stolz. Robin hat in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt, dass er bereit für den nächsten Schritt ist. Jetzt gilt unser voller Fokus dem nächsten Rennwochenende in Oschersleben. Unser klares Ziel ist es, dort den Meistertitel frühzeitig perfekt zu machen, und gleichzeitig wieder um den Sieg zu kämpfen. Dafür müssen wir weiterhin konzentriert arbeiten, den Fokus hochhalten und trotz der bisherigen Erfolge beide Beine fest auf dem Boden behalten.“

Besagtes nächstes Rennen in Oschersleben findet vom 31. Juli bis 2. August in der dortigen der Motorsport Arena statt, dann wieder im Rahmen der Euro Moto.