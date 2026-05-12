Moto4/Sachsenring: Die Fans sehen doppelt – zwei Mal Siegert, Urlaß, Wenzel

Das zweite Rennwochenende des Moto4 Northern Cup fand am vergangenen Wochenende im Rahmen der Euro Moto auf dem Sachsenring statt. Robin Siegert konnte sich in beiden Rennen knapp gegen Anina Urlaß durchsetzen, die sich beide Male auf Rang 2 geschlagen geben musste, aber die Meisterschaftsführung ausbauen kann. Thias Wenzel kletterte am Samstag und am Sonntag jeweils als Dritter auf das komplette deutsche Podium.

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Nachdem er sich am Samstag und am Sonntag für den zweiten Startplatz qualifiziert hatte, fuhr Robin Siegert zwei starke 16 Runden lange Rennen. Der Kiefer Racing-Pilot setzte sich im ersten Rennen mit nur 0,093 Sekunden an die Spitze und fuhr im zweiten Lauf mit lediglich 0,062 Sekunden Vorsprung ins Ziel. «Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches und erleichterndes Wochenende. Wir hatten ja einige Probleme in Assen, die wir hier aber gut lösen», beschreibt der 15-Jährige. «Nach einem schlechteren Start im ersten Rennen konnte ich mich wieder vorarbeiten und habe um den ersten Platz gekämpft und konnte mich dann in der letzten Runde durchsetzen – mein erster Sieg der Saison.»

«Im zweiten Rennen konnten wir nach einem guten Start wieder um den ersten Platz kämpfen», erzählt der Motorsport Team Germany-Förderpilot. «Anina und ich haben uns zu zweit abgesetzt. Am Ende habe ich es in der letzten Runde als Erster versucht, habe mit Kampflinie gearbeitet, dass sie nicht mehr durchkommt. Es war ein tolles Wochenende und ich freue mich schon auf den Balaton.»

Weiter auf Titelkurs

Anina Urlaß hatte sich indes an beiden Renntagen für die Pole Position qualifiziert, fuhr ein starkes Tempo und kam praktisch Seite an Seite mit Siegert im Ziel an. «Für mich lief Rennen eins sehr gut. Ich hatte einen guten Start und konnte direkt in der Führungsgruppe mitfahren. Wir waren dann eine Dreiergruppe. Zur letzten Runde hin habe ich mich als Dritte positioniert und wollte noch einen Angriff starten. Ich habe dann gesehen, dass Thias es in der letzten Kurve versucht. Das hat nicht geklappt und ich bin durchgeschlüpft. Es hat leider nicht für einen Sieg gereicht, aber Platz 2», schildert die Mass Sports Racing by Jrp Motorsport-Pilotin.

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Die 15-Jährige schätzte ihren Start im zweiten Rennen weniger gelungen ein. «Ich konnte mich dann aber wieder gut nach vorne kämpfen und die Gruppe aufspalten, mit Robin hinter mir. Letztendlich war wieder die letzte Kurve das Problem. Ich hatte einen viel besseren Ausgang, kam aber nicht vorbei. Dann war es wieder Platz 2, aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden und freue mich jetzt schon auf die nächste Runde», ergänzt die Förderpilotin des Motorsport Team Germany.

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Zwei Pokale im Gepäck

«Im ersten Rennen bin ich vom dritten Platz gestartet», beginnt Thias Wenzel, ein weiterer Förderpilot des Motorsport Team Germany, der mit zwei dritten Plätzen ein weiteres Doppelpodium einfahren konnte. «Mein Start war gut und ich konnte über das gesamte Rennen mit den Führenden mithalten. Anschließend habe ich auch selbst zeitweise die Führung übernommen. In der letzten Kurve der letzten Runde habe ich es nochmal versucht, aber leider ist mir das Vorderrad weggerutscht, wodurch ich das Motorrad aufrecht halten musste, um nicht zu stürzen. Dadurch bin ich leider als Dritter ins Ziel gefahren.»

Der Team NSA-Pilot startete im zweiten Rennen etwas weiter hinten. «Im zweiten Rennen bin ich vom fünften Startplatz losgefahren. Mein Start war schlechter als im ersten Rennen. Wir haben uns oft überholt, wodurch sich die ersten beiden Fahrer absetzen konnten. Anschließend konnte ich mich aber vom Rest der Gruppe absetzen und bin wieder als Dritter ins Ziel gefahren», schildert der 17-Jährige zum Abschluss.