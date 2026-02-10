Motorsport Team Germany 2026 in München präsentiert - 26 Talente ausgewählt

Endurance-WM • Neu
Schwerer Rückschlag für Bolliger: Transporter verunglückt bei Heimfahrt
In der Motorworld in München präsentierte sich der von der ADAC Stiftung Sport und dem DMSB geförderte deutsche Motorsportnachwuchs. 26 junge Sportlerinnen und Sportler in neun Disziplinen sind dabei.
Das gemeinsame Förderprogramm der ADAC Stiftung Sport und des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) setzt in diesem Jahr neue Akzente in seiner Unterstützungsarbeit. Schwerpunkte bilden dabei Kart-, Formel- und Motorrad-Straßenrennsport. Im Motorradsport sind mehrheitlich Straßenrennsportler vertreten. Insgesamt sieben junge Talente, darunter zwei Sportlerinnen, haben das Fernziel Moto 3-WM ins Auge gefasst. Mit den Disziplinen Motocross, Enduro-, Trial- und Bahnrennsport ist der Zweiradsport mit insgesamt 14 Nachwuchspiloten und -pilotinnen repräsentiert.
Neben einer finanziellen Unterstützung erhalten alle Kadersportler, die Erfolge in Europa- oder Weltmeisterschaften anstreben, eine umfassende Ausbildung für eine internationale, professionelle Karriere im Zwei- oder Vierradbereich. Das damit verbundene Förderprogramm ist zielgerichtet und reicht von Schulungen in den Bereichen Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik bis hin zu disziplinbezogenen Trainingsfahrten, angeleitet von Experten, auf der Rennstrecke.
Ein besonderer Anreiz für die Aufnahme in das Motorsport Team Germany ist für die jungen Talente die Aussicht auf Unterstützung durch verschiedene Hersteller. Im Motorradsport bieten BMW und Honda Unterstützungsleistungen an.
Insgesamt 12 Vierrad- und 14 Zweiradsportler haben sich in einem extrem fordernden Auswahlverfahren für das Motorsport Team Germany qualifiziert. 12 von ihnen gehörten dem Kader bereits im Vorjahr an, 14 weitere wurden neu aufgenommen. Im Motorrad-Straßenrennsport starten mit Anina Urlaß und Smilla Göttlich auch zwei Sportlerinnen für das Motorsport Team Germany.
Das anspruchsvolle Auswahlverfahren zeigt, wie ernst wir unsere Verantwortung für den Motorsport-Nachwuchs nehmen.
DMSB-Präsidiumsmitglied Jürgen Hieke
«Dem Motorsport Team Germany gehören auch in diesem Jahr wieder die talentiertesten deutschen Nachwuchssportler an», erklärt Wolfgang Dürheimer, Vorsitzender der ADAC Stiftung Sport. «Das Ziel unseres umfangreichen und stringenten Auswahlverfahrens war, Talente zu finden, die in Zukunft den deutschen Motorsport in den wichtigsten internationalen Rennserien wieder zur Weltgeltung bringen. Das neue Motorsport Team Germany wurde gemeinsam mit dem DMSB zusammengestellt und repräsentiert die Elite des deutschen Motorsport-Nachwuchses. Mit der wertvollen Unterstützung durch die Hersteller Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota im Automobil- sowie BMW und Honda Deutschland im Motorradbereich werden unsere Sportler auch in diesem Jahr wieder um Siege und Titel kämpfen.»
«Der Bundeskader im Motorsport Team Germany steht für die Zukunft des deutschen Motorsports», betont DMSB-Präsidiumsmitglied Jürgen Hieke. «Die enge und verlässliche Zusammenarbeit zwischen dem DMSB und der ADAC Stiftung Sport ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor unserer Nachwuchsförderung. Umso mehr freut es mich, dass aus dem diesjährigen Sichtungsprozess erneut ein äußerst vielversprechender Kader an jungen Talenten hervorgegangen ist. Das anspruchsvolle Auswahlverfahren zeigt, wie ernst wir unsere Verantwortung für den Motorsport-Nachwuchs nehmen. Mit dem großen Engagement aller Beteiligten schaffen wir die Grundlage dafür, dass deutsche Nachwuchspiloten auch künftig auf nationaler und internationaler Bühne erfolgreich sein können.»
Nick Blödorn Bahnsport
Janek Konzack Bahnsport
Fynn Hannemann Enduro
Milan Schmüser Enduro
Leon Thoms Enduro
Luca Nierychlo Motocross
Simon Längenfelder Motocross
Oscar Romberg Motocross
Smilla Göttlich Rundstrecke
Fynn Kratochwil Rundstrecke
Jason Rudolph Rundstrecke
Robin Siegert Rundstrecke
Ole Säuberlich Rundstrecke
Anina Urlaß Rundstrecke
Thias Wenzel Rundstrecke
Marco Laure Trial
