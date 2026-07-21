Motorsport Team Germany sucht Champions von morgen – Anmeldung läuft

Das Motorsport Team Germany sucht deutsche Weltklasse-Motorsportler von morgen. Das gemeinsame Nachwuchsförderprojekt des DMSB und der ADAC Stiftung Sport unterstützt vielversprechende Talente aus jeweils fünf Vierrad- und Zweirad-Motorsportdisziplinen. Seit Mitte Juni bis zum 31. August 2026 können sich Sportlerinnen und Sportler für das Sichtungsprogramm zum offiziellen Bundeskader des deutschen Motorsports über das Online-Talentmeldeverfahren bewerben. Infrage kommen junge Motorsportler ab zehn und, je nach Disziplin, bis zu einem Alter von 24 Jahren.

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Bundeskaderathleten im Motorsport Team Germany erhalten eine umfassende Ausbildung und den Zugang zu einem exklusiven Netzwerk. «Mit dem Motorsport Team Germany haben wir die Nachwuchsarbeit in Deutschland auf ein hohes Niveau gehoben», sagt Dieter Seibert, Vorsitzender der ADAC Stiftung Sport. «Die Sportlerinnen und Sportler unseres Bundeskaders erhalten eine umfassende und auf ihre Bedürfnisse individuell ausgerichtete Unterstützung. Und mit unserer Zusammenarbeit mit führenden im Motorsport engagierten Herstellern eröffnen wir unserem Förderkader wichtige Perspektiven für eine erfolgreiche Karriere. In den letzten Jahren konnten wir so deutschen Talenten immer wieder den Aufstieg in den internationalen Spitzenmotorsport ermöglichen.»

Anmeldeportale sind geöffnet

«Die enge Zusammenarbeit mit Herstellern ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Förderprogramms. Uns ist wichtig, die im Motorsport aktiven Firmen frühzeitig auf unsere Talente aufmerksam zu machen», erklärt Stiftungsratsvorsitzender Hermann Tomczyk. An Bord sind ausschließlich Hersteller aus dem Vierrad-Bereich.

Aktuell gehören dem Motorsport Team Germany 30 Sportlerinnen und Sportler aus den Disziplinen Kart, Formel, GT-Sport, Prototypen-Langstreckensport sowie Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Enduro, Trial und Speedway an.

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