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Neue Talente gesucht: Moto 4 Northern Cup Anmeldung für 2027 geht los

Das Anmelde-Portal der Nachwuchsschule hat ab sofort bis zum 25.12. 2026 geöffnet. Wer 2027 mit der Honda mitfahren will, kann sich jetzt bewerben.

Rundstrecke

Robin Siegert gewann den Cup 2026
Robin Siegert gewann den Cup 2026
Foto: M4N
Robin Siegert gewann den Cup 2026
© M4N

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Nachwuchsfahrer gesucht: Die Einschreibung für die siebte Saison des Moto4 Northern Cup ist gestartet. Interessierte Fahrer können sich ab sofort unter auf dem Portal der Serie bis zum 25. Dezember 2026 für die kommende Saison bewerben. Sowohl Teams als auch einzelne Piloten haben die Möglichkeit, sich für einen Startplatz in der Nachwuchsserie von ADAC und der MotoGP Sports Entertainment Group zu registrieren.

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Wie bereits in den vergangenen drei Jahren werden auch 2027 sämtliche Teilnehmer mit Honda NSF250R Motorrädern und Pirelli-Reifen antreten. Die einheitliche technische Ausstattung gewährleistet faire und vergleichbare Bedingungen, die auch in den weiteren Nachwuchsserien des Road to MotoGP Projekts der MotoGP gelten. Dadurch erhalten die jungen Fahrer eine optimale Grundlage, um ihr Talent unter Beweis zu stellen und sich auf eine mögliche Karriere im professionellen Motorradsport vorzubereiten.

26 Plätze im Moto4 Cup sind zu vergeben

Für die Saison 2027 stehen im Moto4 Northern Cup wie im Vorjahr maximal 26 Startplätze zur Verfügung. Bewerben können sich Fahrer, die zwischen 01. Januar 2008 und 03. April 2013 geboren sind und somit vor dem ersten Test das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren erreichen. Bewerbungen sind weltweit möglich, wobei junge Fahrer aus Nord- und Zentraleuropa bevorzugt werden.

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Im Rahmen der Bewerbung müssen die Fahrer einen Teamnamen angeben und einen Teammanager benennen. Zudem sind mindestens ein Mechaniker und ein gesetzlicher Vertreter erforderlich. Auch bestehende oder neu zusammengestellte Teams können sich direkt anmelden. Voraussetzung dafür ist die Benennung eines Teammanagers, der als zentraler Ansprechpartner fungiert. Die vorgesehene Teamstruktur umfasst einen Fahrer und zwei Mechaniker, wobei diese auch aus dem Familien- oder Freundeskreis stammen können.

Wer diesen Cup gewinnt, darf gleich durchfahren zum Red Bull Rookies Cup im Folgejahr. Anmeldeschluss für die Moto4 Northern Cup Saison ist der 25. Dezember 2026. Die Bestätigung der ausgewählten Fahrer erfolgt spätestens am 19. Januar 2027. Die ausgewählten Fahrer müssen sich dann bis spätestens 29. Januar 2027 verbindlich anmelden.

Talente gesucht
Talente gesucht
Foto: M4N
Talente gesucht
© M4N

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