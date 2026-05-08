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Rennärzte in Mugello haben Zweifel: Noah Dettwiler (21) erhielt Startverbot

Gute sechs Monate sind seit dem fürchterlichen Unfall von Noah Dettwiler in der Besichtigungsrunde zum Moto3-Grand-Prix in Malaysia vergangen. Er würde gerne wieder Rennen fahren, darf aber nicht.

Ivo Schützbach und Waldemar Da Rin

Von

Rundstrecke

Noah Dettwiler darf in Mugello nicht fahren
Noah Dettwiler darf in Mugello nicht fahren
Foto: waldemar da rin
Noah Dettwiler darf in Mugello nicht fahren
© waldemar da rin

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Drei Monate nach seinem lebensbedrohlichen Unfall am 26. Oktober 2025 auf dem Sepang International Circuit in Malaysia entschied sich Noah Dettwiler, dass er weiterhin Rennen fahren möchte. Der damals 20-Jährige war in der Besichtigungsrunde zum Moto3-Grand-Prix mit Weltmeister Jose-Antonio Rueda kollidiert und hatte Riesenglück, dass er den Aufprall überlebt und ohne bleibende Schäden überstanden hat.

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Anfang Dezember 2025 äußerte sich Noah erstmals öffentlich, dass er darüber nachdenke, seine noch junge Karriere fortzusetzen. Ende Januar verlautbarte der Solothurner, dass er beim Team Kuja Racing für die Italienische Supersport-Meisterschaft unterschrieben hat und eine Ducati Panigale V2 pilotieren wird.

Noah Dettwiler: Ärzte verlangen zusätzliche Abklärungen

Auf den Saisonstart Ende April in Misano musste Dettwiler verzichten, doch er war guter Dinge, dass er beim zweiten Event an diesem Wochenende in Mugello antreten kann. Nach seiner jüngsten Untersuchung an der Uniklinik in Zürich hatten die Mediziner keine Bedenken, dass Noah nach seinem erlittenen Schädel-Hirn-Trauma wieder Rennen fahren möchte. Doch die Ärzte in Mugello erklärten ihn bei der nach einem Unfall obligatorischen Gesundheitsprüfung vor dem Rennwochenende für nicht fit. Sie verlangen weitere Abklärungen, bevor sie grünes Licht geben und wollen zum jetzigen Zeitpunkt die Verantwortung nicht übernehmen, sollte Dettwiler erneut stürzen.

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Im Artikel erwähnt

Die dritte von sechs Veranstaltungen zur Italienischen Meisterschaft (CIV) findet am Wochenende 6./7. Juni im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola statt. Dettwiler und das Team Kuja Ducati werden alles daransetzen, damit das Comeback dann funktioniert.

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