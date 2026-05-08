Rennärzte in Mugello haben Zweifel: Noah Dettwiler (21) erhielt Startverbot
Gute sechs Monate sind seit dem fürchterlichen Unfall von Noah Dettwiler in der Besichtigungsrunde zum Moto3-Grand-Prix in Malaysia vergangen. Er würde gerne wieder Rennen fahren, darf aber nicht.
Drei Monate nach seinem
Anfang Dezember 2025 äußerte sich Noah erstmals öffentlich, dass er darüber nachdenke, seine noch junge Karriere fortzusetzen. Ende Januar verlautbarte der Solothurner, dass er
Noah Dettwiler: Ärzte verlangen zusätzliche Abklärungen
Auf den Saisonstart Ende April in Misano musste Dettwiler verzichten, doch er war guter Dinge, dass er beim zweiten Event an diesem Wochenende in Mugello antreten kann. Nach seiner jüngsten Untersuchung an der Uniklinik in Zürich hatten die Mediziner keine Bedenken, dass Noah nach seinem erlittenen Schädel-Hirn-Trauma wieder Rennen fahren möchte. Doch die Ärzte in Mugello erklärten ihn bei der nach einem Unfall obligatorischen Gesundheitsprüfung vor dem Rennwochenende für nicht fit. Sie verlangen weitere Abklärungen, bevor sie grünes Licht geben und wollen zum jetzigen Zeitpunkt die Verantwortung nicht übernehmen, sollte Dettwiler erneut stürzen.
Die dritte von sechs Veranstaltungen zur Italienischen Meisterschaft (CIV) findet am Wochenende 6./7. Juni im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola statt. Dettwiler und das Team Kuja Ducati werden alles daransetzen, damit das Comeback dann funktioniert.
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