Robin Siegert: Der Moto4 Northern Cup-Vize schwört auf Teamwork

Ein erster Sieg vor Heimpublikum zur MotoGP war das Highlight des 14-jährigen Motorace Academy Germany-Fahrers 2025, der NTC-Vizemeister wurde. An seiner Zukunft wird bereits gearbeitet.

Esther Babel

Von

Rundstrecke

Foto: ADAC
© ADAC

Im Moto4 Northern Cup 2025 hatte der Teenager mit Dario Giuseppetti, Stefan Nebel und Philipp Hafeneger ein erfolgreiches Trio aus ehemaligen IDM- und WM-Piloten um sich. Wer die drei Herren kennt, weiß, dass neben viel Erfahrungs- und Wissens-Transfer auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Robin, Wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?

«Teamwork.»

Warum?

«Ohne ein Team hinter mir, ohne die wichtigen Trainer, Mechaniker und große Unternehmen, die hinter einem stehen, geht es einfach nicht. Natürlich muss man sehr gut im Team arbeiten, um dann das Ergebnis herauszufahren und das haben wir 2025 sehr gut gemacht. Nur deshalb kam der Erfolg.»

Was war das beste Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?

«Ich würde den Sachsenring nehmen. Erstens, weil es das erste Rennen mit der MotoGP war, eine ganz andere Kulisse, alles neu, viele Kameras, viele Prominente. Dann lief es auch sehr gut unter schwierigen Bedingungen. Für mich war es der Heim-Grand-Prix und ich konnte mich einmal auf Platz 2 setzen und dann noch gewinnen. Das war schon sehr, sehr cool vor den vielen Fans, die vor Ort waren und mich angefeuert haben. Das war besonders.»

Was war die größte Herausforderung?

«Das schwierigste Wochenende war das erste Rennwochenende in Assen, wo alles neu für mich war. Das Motorrad kam etwas zu spät an und wir hatten ziemlichen Stress mit dem Aufbau. Alles war neu, dann bin ich noch im Rennen gestürzt und hatte Probleme mit dem Fahrwerk. Deshalb würde ich es wirklich als eines der schwierigsten Wochenenden wählen. Das muss es aber auf jeden Fall auch geben, um daraus zu lernen und dann bessere Wochenenden zu haben.»

Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?

«Ja, natürlich darf man nie ganz zufrieden sein, aber vom Ergebnis her und allem, was ich in dieser Saison gelernt habe, wie gut ich es aufgefasst habe und umsetzen konnte, und wie wir als Team agiert haben, da können wir schon sehr zufrieden und sehr stolz auf unsere Arbeit sein.»

Was hätte besser laufen können?

«Was mir direkt einfällt, wäre vielleicht, dass die Vorbereitung etwas besser läuft, dass dann alles im ersten Rennen am Platz ist und man mit einem gut strukturierten Team durchstarten kann. Der Anfang hätte vielleicht etwas besser laufen können, auch mit dem Auftakt, wo viel Stress war, wo ich gestürzt bin und sogar ins Krankenhaus musste. Es wäre gut, wenn das etwas entspannter läuft, damit ich ruhiger an die Sache herangehen kann.»

Was hast du in dieser Saison gelernt?

«Diese Saison habe ich unglaublich viel gelernt. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Zunächst einmal mit dem Motorrad zurecht zu kommen und mich da reinzuarbeiten, wie alles funktioniert. Dazu habe ich viele Situationen gelernt, die auch im Rennen sehr wichtig sind. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht, aber daraus lernt man auch und das hat mir dann wirklich geholfen.»

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?

«Mein großer Wunsch ist es, einer der besten Motorradfahrer der Welt zu werden. Dafür gebe ich alles. Der realistische Wunsch war der Red Bull MotoGP Rookies Cup. Da das nicht geklappt hat, finden wir bestimmt etwas anderes.»

Moto4 Northern Cup 2025

  1. Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte

  2. Robin Siegert (D) 196 Punkte

  3. Thias Wenzel (D) 150 Punkte

  4. Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte

  5. Alessandro Binder (CH) 133 Punkte

  6. Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte

  7. Tom Rolin (B) 123 Punkte

  8. Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte

  9. Roman Durdis (CZ) 101 Punkte

  10. Swan Emprin (F) 95 Punkte

  11. Tamas Lukacs (H) 85 Punkte

  12. Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte

  13. Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte

  14. Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte

  15. Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte

  16. Smilla Göttlich (D) 29 Punkte

  17. William Krzelj (F) 22 Punkte

  18. Ruben Nijland (NL) 21 Punkte

  19. Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte

  20. Tom Kuil (NL) 14 Punkte

  21. Zenno Bulté (B) 12 Punkte

  22. Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte

  23. Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte

  24. Casper Pennings (NL) 7 Punkte

  25. Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte

  26. Dean Gouw (NL) 2 Punkte

  27. Tudor Dedea (D) 2 Punkte

