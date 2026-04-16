Robin Siegert: Start in die Rennsaison 2026 im Moto4 Northern Cup

Nach einem insgesamt sehr positiv verlaufenen Pre-Test der neu Moto4 Northern Cup lautenden und auf die Moto3-WM abzielenden Nachwuchsserie in Mitteleuropa in Oschersleben reist Robin Siegert mit viel Selbstvertrauen in die «Cathedral of Speed» im niederländischen Assen. Kein Wunder, war er doch nach dem Gewinn des Vize-Titels in der bis voriges Jahr Northern Talent Cup (NTC) heißenden Dorna-Rennfahrerschule erwartungsgemäß bei den zweitägigen Testfahrten in der Magdeburger Börde Anfang April am Ende aller Session der Fahrer mit der schnellsten Rundenzeit.

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Dabei trainierte Siegert eifrig und effizient, aber besonnen, denn zu gewinnen gibt es bei einem Test ohnehin nichts. Wenn die Strecke nass war, hielt er sich dezent zurück, um nicht, wie im Vorjahr, einen Sturz und eine Verletzung zu riskieren. Bei wenngleich windigen, sonst aber überwiegend guten Bedingungen diktierte der kleine Erzgebirger dann aber das Geschehen an der Spitze. Als erster kleiner Lohn der Mühen stand er am Ende auf der mit allen Zeiten kumulierten Liste ganz oben.

Robin Siegert Foto: Thorsten Horn Robin Siegert © Thorsten Horn

Siegerts im Weltmeister-Team Kiefer Racing

Vor den nun anstehenden ersten beiden Saisonrennen (Start ist am Samstag und Sonntag jeweils um 16.45 Uhr) ist er guter Dinge, ein erstes Zeichen setzen zu können. Dazu sagte Siegerts im Vorfeld: «Ich fahre in diesem Jahr im Weltmeister-Team Kiefer Racing. Nach dem Oschersleben-Test wissen wir, dass wir ein gutes Paket beisammen haben. In Assen ist es natürlich mein Ziel zu gewinnen und am Ende auch die Meisterschaft. Das wird derjenige sein, der am meisten fokussiert ist, und wir arbeiten daran, dass wir das sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison.»

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Maßgeblich unterstürzt wird Robin Siegert auch in diesem Jahr von den erfolgreichen deutschen Ex-Rennfahrern Philipp Hafeneger, Dario Giuseppetti und Stefan Nebel.