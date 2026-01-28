Saison 26 für die Internationale Bike-Promotion Meisterschaft

Mit der Meisterfeier am 22. November 2025 endete die 25. Saison der IBPM. Das Programm im letzten Jahr umfasste mehrere einmalige Veranstaltungen, so in Schleiz, Rijeka und Brno, wohin man nach zwei Jahren Abstinenz zurückgekehrt war. Komplettiert wurde der Kalender mit den Läufen in Most und Oschersleben. Als Meister wurden Willy Wagner in der Superbike open, Norick Tschauder in der Supersport open, Alan Kreimes in der Supersport Next Generation, Andre Krüger in der Gesamtwertung und Tim Widding in der Advanced-Wertung des BMW RR Cups gekürt.

Werbung

Werbung

Die sportlichen Leistungen waren beachtlich, an der Spitze wurden besonders in der Supersport open regelmäßig IDM-würdige Zeiten gefahren, was der Fairness auf der Strecke aber keinen Abbruch tat. Zudem war und ist man im Kreise der Organisatoren zu Recht stolz auf die familiäre Atmosphäre im Fahrerlager, in der sich auch Newcomer, oder noch nicht so schnelle Fahrer, wohlfühlen können.

Aber nun geht der Blick nach vorn in die anstehende Saison. Der Kalender in diesem Jahr toppt den letztjährigen noch einmal. Sechs Veranstaltungen in und um Deutschland wurden angesetzt. Ziel der Terminlegung war unter anderem, den Teilnehmern einen möglichst flächendeckenden und damit reisekostensparenden Kalender in und um Deutschland anzubieten und gleichzeitig Rennen auf attraktiven Strecken zu veranstalten. Dies dürfte dem Team von MAXX Adrenalin gelungen sein, denn vier der sechs Events finden auf deutschen Rennstrecken statt, einer im grenznahen Most und einer auf der Dank neuen Asphalts wieder sehr beliebten Strecke in Brno.

Sechs IBPM-Dates 2026

Die Saison beginnt im April auf der tschechischen GP-Strecke, danach steht im Mai das einzige Sprintevent des Jahres auf der GP-Strecke des Nürburgrings an. Im Juni starten IBPM und BMW RR Cup auf dem Hockenheimring, der zuletzt 2017 im Kalender stand. Schauplatz des vierten Events wird das Schleizer Dreieck im Juli sein, und damit an dem Termin, der bisher traditionell der IDM vorbehalten war. Zuschauer in messbarer Größenordnung dürften also zu erwarten sein. Die Motorsportarena Oschersleben ist ein Muss in jeder IBPM-Saison, dort gastiert man Anfang August, bevor im September auf der WSBK-Strecke in Most das Finale stattfinden wird.

Werbung

Werbung

Die Einschreibungen lassen wieder aufregende Rennen und starken Wettbewerb erahnen. Fahrer aus Deutschland, der Schweiz, Dänemark, Österreich, Belgien und den Niederlanden nehmen nach aktuellem Stand den Kampf um Punkte, Pokale und die attraktiven Preisgelder auf. In diesem Jahr ist es besonders die Superbike-Klasse, die im Fokus steht. Der 3-fache Supersport open- Champion Norick Tschauder tritt dort mit einer Yamaha R1 z.B. gegen der Rückkehrer aus dem BMW RR Cup, Danijel Peric, und zahlreiche weitere schnelle Konkurrenten an. Was wiederum bedeutet, dass in der Supersport open nach Tschauders Klassenwechsel auch mal andere Fahrer zum Zuge kommen können.

Neben der Möglichkeiten, in der Superbike open, Supersport open, Supersport Next Generation oder in den beiden Wertungen des BMW RR Cup erfolgreich zu sein wird es für Frauen und Mädchen in der IBPM auch weiterhin die Ladies Challenge geben. Im letzten Jahr gewann Patricia Kok aus den Niederlanden zum nunmehr dritten Mal diese klassenübergreifende Sonderwertung.

IBPM-Anmeldung 2026 läuft

Veranstalter Michael Dangrieß erklärt: «Wir freuen uns nach der erfolgreichen Saison 2025 auf die nächsten Rennen. Wir haben einen tollen Kalender mit super Strecken und bis auf Brno ist es nirgendwohin weit zu fahren. Die Termine auf dem Nürburgring und in Schleiz werden wegen ihrer Einmaligkeit herausragen, aber auch für die anderen Events erwarten wir volle Felder und mitreißenden Motorsport. In Brünn werden z.B. zahlreiche Gäste aus der neuen EuroMoto, vormals IDM, unsere Plattform zum Testen nutzen, das wird spannend für unsere Fahrer. In Hockenheim und Most wird der frisch aus der Taufe gehobene KTM 990-Cup mitfahren und wir freuen uns schon sehr auf die jungen Leute im Yamaha R7-Cup, der auch dieses Jahr wieder bei jedem Event dabei ist.»

Es ist alles für eine weitere Saison mit hochklassigem Motorsport angerichtet, Micha Dangrieß

Werbung

Werbung

«Es ist alles für eine weitere Saison mit hochklassigem Motorsport angerichtet, das Reglement wurde teilweise vereinfacht und wir bemühen uns, aus jedem Event ein Highlight für die Teilnehmer und Besucher zu machen», ergänzt Dangrieß. «Ich erwarte spannende Rennen und durchaus harten Wettbewerb. Was nicht heißt, dass ein noch nicht ganz so erfahrener Pilot um die IBPM einen Bogen machen muss. Dank einer schon fast legendären Disziplin und Fairness auf der Strecke bietet sich die IBPM zur persönlichen Weiterentwicklung geradezu an.»

Weiterentwickeln soll sich auch die Serie an sich, so soll es z.B. eine deutliche Ausweitung der Marketingaktivitäten geben, Verbesserungen in den Abläufen vor Ort und Änderungen bei den Siegerehrungen. Die Saison-Anmeldeformulare sind schon seit einiger Zeit verfügbar, kurz vor dem Jahreswechsel sind auch die einzelnen Events online gegangen und können nun gebucht werden.