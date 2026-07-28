Siegerts Frankreich-Ausflug endet im Krankenhaus – in Oschersleben am Start

Beim vierten Saisonlauf zum Moto4 Europe Cup war Robin Siegert erneut im Einsatz. Im französischen Magny Cours gelang endlich die Qualifikation für die Rennen her. Allerdings verletzte sich der 15-Jährige aus Pockau-Lengefeld im Erzgebirge im letzten Zeittraining bei einem Sturz. Glücklicherweise nur leicht, doch mit Blick auf den möglichen vorzeitigen Titelgewinn im Moto4 Northern Cup am kommenden Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben im Rahmen der Euro Moto verzichtete er in Absprache mit seinem Team Kiefer Racing auf einen Rennstart in Frankreich.

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Magny Cours in Frankreich war Robin Siegerts dritter Auftritt im Moto4 Europe Cup 2026 im Rahmen der Moto Junior-Weltmeisterschaft. Zuvor war er in Barcelona und in Jerez de la Frontera, ebenfalls in Spanien, knapp an der Qualifikationshürde für die Rennen gescheitert. Diesmal konnte der Schützling der Ex-Rennfahrer Philipp Hafeneger, Stefan Nebel und Dario Giuseppetti diese endlich überspringen. Doch nach einem Highspeed-Sturz im Qualifying 2 um die Startplätze verzichtete er auf einen Rennstart.

«Ich kannte die Strecke nicht», erklärte Siegert, «weshalb wir uns viel Zeit genommen haben, sie zu analysieren. In den Trainings konnte ich mich in jedem Turn Stück für Stück gut verbessern. Im Q1 bin ich dann Erster geworden, was natürlich sehr gut war. Wir hatten zwar auch ein paar Probleme mit dem Fahrwerk, konnten diese aber gut lösen und haben auch in Hinblick auf die nächsten Rennen einiges gefunden. Im Q2 hatten wir noch mal was geändert, unter anderem die Übersetzung. Als ich dann auf eine erste schnelle Runde gehen wollte, habe ich aufs Fahrwerk vertraut, aber nicht damit gerechnet, dass die Reifen noch nicht richtig auf Temperatur waren. Da ist mir in der langgezogenen schnellen Rechts nach Start und Ziel das Vorderrad eingeklappt. Ich habe das Motorrad noch gehalten, bin aber dann über die Kerbs gerutscht und dann bei 160, 170 km/h per Highsider abgestiegen. Das war nicht so schön.»

In Oschersleben ist Siegert wieder am Start Foto: Thorsten Horn In Oschersleben ist Siegert wieder am Start © Thorsten Horn

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Seinen Start am kommenden Wochenende, dann wieder im Moto4 Northern Cup in Oschersleben im Rahmen der Euro Moto, sieht er allerdings nicht in Gefahr. Klar, dass er alles unternehmen würde, dort anzutreten. Nach zuletzt acht Rennsiegen in Folge, nur beim Saisonauftakt gewann er nicht, steht er bei der Vorschlussrunde der von Deutschland ausgehenden Nachwuchsrennserie nämlich vom vorzeitigen Titelgewinn. Und damit würde er den direkten Einzug in den Red Bull Rookies Cup schaffen.

Nur rumrollen ist für Siegert keine Option, im Gegenteil. «Ich hoffe, dass wir genauso weiter machen können wie bisher», lautete seine Kampfansage an die Gegnerschaft. Nach dem sechsten Saisonlauf mit wieder zwei Rennen zum Moto4 Northern Cup vom 31. Juli bis 2. August in der Motorsport Arena Oschersleben stehen für Robin Siegert noch das Saisonfinale im September in Assen im Rahmen der Britischen Superbike Meisterschaft BSB sowie noch drei Rennen zum Moto4 Europe Cup in Valencia, Aragon sowie Misano auf dem Programm.