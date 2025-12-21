Thias Wenzel: NTC-Dritter im Kiefer-Team des ehemaligen Weltmeisters
Vier Podestplätze und Rang 3 in der Gesamtwertung brachten den 16-jährige Kiefer Racing-Pilot 2025 in die Top-3 der Gesamtwertung. Sein Teamchef Jochen Kiefer fördert damit weiter den Nachwuchs.
Mit Jochen Kiefer hat Thias Wenzel wohl einen der erfahrensten Teamchefs an seiner Seite. Gemeinsam landete man in der Saison 2025 nicht nur einmal auf dem Podium.
Thias, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?
«Vielfältig.»
Warum?
«Weil ich gute Wochenenden dabeihatte, an denen es gleich von Anfang an gut lief, aber auch Wochenenden, an denen es nicht lief, beziehungsweise ich einen Sturz im Rennen hatte.»
Was war das beste Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?
«Most, da ich am Freitag schon gut dabei war und in den Rennen auch um den Sieg fuhr.»
Was war die größte Herausforderung?
«Der Sachsenring, weil die Strecke scheinbar nicht für mich gemacht ist, somit habe ich mich schwergetan in den Trainings sowie in den Rennen.»
Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?
«Natürlich wollte ich den Cup als Erster abschließen, wurde nun aber Dritter. Es gab Rennen, die definitiv besser hätten laufen können und daran werde ich arbeiten.»
Was hätte besser laufen können?
«Da müsste ich nochmal überlegen.»
Was hast du in dieser Saison gelernt?
«Ich habe gelernt, aggressiver zu sein und sicherer zu fahren.»
Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?
«Mein Wunsch ist es, eines Tages in den Red Bull MotoGP Rookies Cup aufzusteigen und daneben im European Talent Cup zu starten, wenn das finanziell machbar ist.»
Moto4 Northern Cup 2025
Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte
Robin Siegert (D) 196 Punkte
Thias Wenzel (D) 150 Punkte
Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte
Alessandro Binder (CH) 133 Punkte
Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte
Tom Rolin (B) 123 Punkte
Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte
Roman Durdis (CZ) 101 Punkte
Swan Emprin (F) 95 Punkte
Tamas Lukacs (H) 85 Punkte
Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte
Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte
Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte
Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte
Smilla Göttlich (D) 29 Punkte
William Krzelj (F) 22 Punkte
Ruben Nijland (NL) 21 Punkte
Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte
Tom Kuil (NL) 14 Punkte
Zenno Bulté (B) 12 Punkte
Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte
Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte
Casper Pennings (NL) 7 Punkte
Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte
Dean Gouw (NL) 2 Punkte
Tudor Dedea (D) 2 Punkte
