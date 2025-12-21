Weiter zum Inhalt
Thias Wenzel: NTC-Dritter im Kiefer-Team des ehemaligen Weltmeisters

Vier Podestplätze und Rang 3 in der Gesamtwertung brachten den 16-jährige Kiefer Racing-Pilot 2025 in die Top-3 der Gesamtwertung. Sein Teamchef Jochen Kiefer fördert damit weiter den Nachwuchs.

Esther Babel

Rundstrecke

Thias Wenzel
Thias Wenzel
Foto: ADAC
Thias Wenzel
© ADAC

Mit Jochen Kiefer hat Thias Wenzel wohl einen der erfahrensten Teamchefs an seiner Seite. Gemeinsam landete man in der Saison 2025 nicht nur einmal auf dem Podium.

Thias, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?

«Vielfältig.»

Warum?

«Weil ich gute Wochenenden dabeihatte, an denen es gleich von Anfang an gut lief, aber auch Wochenenden, an denen es nicht lief, beziehungsweise ich einen Sturz im Rennen hatte.»

Was war das beste Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?

«Most, da ich am Freitag schon gut dabei war und in den Rennen auch um den Sieg fuhr.»

Was war die größte Herausforderung?

«Der Sachsenring, weil die Strecke scheinbar nicht für mich gemacht ist, somit habe ich mich schwergetan in den Trainings sowie in den Rennen.»

Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?

«Natürlich wollte ich den Cup als Erster abschließen, wurde nun aber Dritter. Es gab Rennen, die definitiv besser hätten laufen können und daran werde ich arbeiten.»

Was hätte besser laufen können?

«Da müsste ich nochmal überlegen.»

Was hast du in dieser Saison gelernt?

«Ich habe gelernt, aggressiver zu sein und sicherer zu fahren.»

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?

«Mein Wunsch ist es, eines Tages in den Red Bull MotoGP Rookies Cup aufzusteigen und daneben im European Talent Cup zu starten, wenn das finanziell machbar ist.»

Moto4 Northern Cup 2025

  1. Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte

  2. Robin Siegert (D) 196 Punkte

  3. Thias Wenzel (D) 150 Punkte

  4. Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte

  5. Alessandro Binder (CH) 133 Punkte

  6. Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte

  7. Tom Rolin (B) 123 Punkte

  8. Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte

  9. Roman Durdis (CZ) 101 Punkte

  10. Swan Emprin (F) 95 Punkte

  11. Tamas Lukacs (H) 85 Punkte

  12. Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte

  13. Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte

  14. Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte

  15. Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte

  16. Smilla Göttlich (D) 29 Punkte

  17. William Krzelj (F) 22 Punkte

  18. Ruben Nijland (NL) 21 Punkte

  19. Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte

  20. Tom Kuil (NL) 14 Punkte

  21. Zenno Bulté (B) 12 Punkte

  22. Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte

  23. Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte

  24. Casper Pennings (NL) 7 Punkte

  25. Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte

  26. Dean Gouw (NL) 2 Punkte

  27. Tudor Dedea (D) 2 Punkte

