Tobias Kitzbichler: Mit Disziplin ging es im Moto4 Northern Cup vorwärts

In der Saison 2025 des Moto4 Northern Cup trat Tobias Kitzbichler als einziger Teilnehmer unter der Flagge Österreichs an. Mit dem Racingteam Kitzbichler landete er mit Rang 8 unter den Top Ten.

Esther Babel

Von

Rundstrecke

Tobias Kitzbichler
Tobias Kitzbichler
Foto: ADAC
Tobias Kitzbichler
© ADAC

Der Österreicher war mit seinem Familienteam bei der 2025er Ausgabe des Moto4 Northern Cup unterwegs. Vor allem in Sachen Disziplin hat der Teenager nach eigener Aussage zugelegt.

Tobias, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?

«Lehrreich.»

Warum?

«Wir haben viel in diesem Jahr gelernt. Über das Motorrad, über das Fahren auf der Strecke, Linienwahl und vor allem über mich selbst. Jede Situation, ob gut oder schlecht, hat mir etwas gebracht.»

Was war das beste Rennen oder beste Rennwochenende dieses Jahr?

«Das zweite Rennen am Sachsenring, da ich einen Monster-Save hatte und danach das Feld wieder aufholen konnte. Dieses Rennen hat mir gezeigt, dass man nie aufgeben darf.»

Was war die größte Herausforderung?

«Nach Rückschlägen wieder aufzustehen und weiterzumachen. Es war nicht immer leicht, aber genau daraus habe ich am meisten gelernt.»

Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?

«Ich bin teilweise zufrieden, aber es ist immer Luft nach oben. Ich weiß, wo ich mich noch verbessern kann.»

Was hätte besser laufen können?

«Ich hätte gerne konstantere Ergebnisse eingefahren. Das ist etwas, woran ich nächstes Jahr besonders arbeiten möchte.»

Was hast du in dieser Saison gelernt?

«Disziplin. Auf und neben der Strecke. Ohne sie geht es nicht, wenn man besser werden will.

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?

«Ich möchte mich weiterentwickeln, noch konstanter und stärker werden und den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Mein Ziel ist es, langfristig im internationalen Rennsport Fuß zu fassen.»

Moto4 Northern Cup 2025

  1. Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte

  2. Robin Siegert (D) 196 Punkte

  3. Thias Wenzel (D) 150 Punkte

  4. Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte

  5. Alessandro Binder (CH) 133 Punkte

  6. Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte

  7. Tom Rolin (B) 123 Punkte

  8. Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte

  9. Roman Durdis (CZ) 101 Punkte

  10. Swan Emprin (F) 95 Punkte

  11. Tamas Lukacs (H) 85 Punkte

  12. Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte

  13. Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte

  14. Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte

  15. Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte

  16. Smilla Göttlich (D) 29 Punkte

  17. William Krzelj (F) 22 Punkte

  18. Ruben Nijland (NL) 21 Punkte

  19. Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte

  20. Tom Kuil (NL) 14 Punkte

  21. Zenno Bulté (B) 12 Punkte

  22. Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte

  23. Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte

  24. Casper Pennings (NL) 7 Punkte

  25. Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte

  26. Dean Gouw (NL) 2 Punkte

  27. Tudor Dedea (D) 2 Punkte

