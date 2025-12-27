Tobias Kitzbichler: Mit Disziplin ging es im Moto4 Northern Cup vorwärts

Der Österreicher war mit seinem Familienteam bei der 2025er Ausgabe des Moto4 Northern Cup unterwegs. Vor allem in Sachen Disziplin hat der Teenager nach eigener Aussage zugelegt.

Tobias, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?

«Lehrreich.»

Warum?

«Wir haben viel in diesem Jahr gelernt. Über das Motorrad, über das Fahren auf der Strecke, Linienwahl und vor allem über mich selbst. Jede Situation, ob gut oder schlecht, hat mir etwas gebracht.»

Was war das beste Rennen oder beste Rennwochenende dieses Jahr?

«Das zweite Rennen am Sachsenring, da ich einen Monster-Save hatte und danach das Feld wieder aufholen konnte. Dieses Rennen hat mir gezeigt, dass man nie aufgeben darf.»

Was war die größte Herausforderung?

«Nach Rückschlägen wieder aufzustehen und weiterzumachen. Es war nicht immer leicht, aber genau daraus habe ich am meisten gelernt.»

Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?

«Ich bin teilweise zufrieden, aber es ist immer Luft nach oben. Ich weiß, wo ich mich noch verbessern kann.»

Was hätte besser laufen können?

«Ich hätte gerne konstantere Ergebnisse eingefahren. Das ist etwas, woran ich nächstes Jahr besonders arbeiten möchte.»

Was hast du in dieser Saison gelernt?

«Disziplin. Auf und neben der Strecke. Ohne sie geht es nicht, wenn man besser werden will.

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?

«Ich möchte mich weiterentwickeln, noch konstanter und stärker werden und den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Mein Ziel ist es, langfristig im internationalen Rennsport Fuß zu fassen.»

Moto4 Northern Cup 2025