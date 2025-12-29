Tudor Dedea dreht noch eine zweite Runde im Moto4 Northern Cup
Der 14-jährige debütierte 2025 im Northern Talent Cup gemeinsam mit seinem Tudor Racing Team und holte seine ersten Punkte in Brünn und in Assen. Seine Zukunft hat der Teenager schon im Block.
Der ganz große Wurf in Richtung Top Ten gelang dem Teenager in diesem Jahr zwar noch nicht, doch die Leistungskurve zeigt im Premierenjahr nach oben. Fortsetzung folgt.
Tudor, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?
«Lehrreich.»
Warum?
«Ich habe dieses Wort gewählt, weil ich in diesem Jahr sehr viel dazu lernen und mich sehr verbessern konnte.»
Was war dein bestes Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?
«Mein bestes Rennwochenende in diesem Jahr hat meiner Meinung nach am Nürburgring stattgefunden. Ich habe es geschafft, in diesem Rennen endlich Anschluss an die Mittelgruppe zu finden, diese anzuführen und meine Chancen für nächstes Jahr zu verbessern.»
Was war die größte Herausforderung?
«Das Schwierigste in diesem Jahr war es, sich an die großen Rennstrecken, die Geschwindigkeiten und das hohe Niveau zu gewöhnen, da ich sowas aus meinen vorherigen Saisons mit noch kleineren Motorrädern nicht gewöhnt war.»
Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?
«Ja, ich bin mit meiner Season im Northern Talent Cup 2025 ziemlich zufrieden.»
Was hätte besser laufen können?
«Da es meine erste Saison in dieser Klasse und auf großen Rennstrecken war, musste ich mich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen.»
Was hast du in dieser Saison gelernt?
«Ich konnte meine allgemeine Kontrolle auf einer Moto3-Maschine verbessern und sehr viele gute Erfahrungen sammeln.»
Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?
«Mein Wunsch ist es, nächstes Jahr wieder im Northern Talent Cup mitfahren zu dürfen und so meine Chancen auf eine erfolgreiche Profi-Karriere zu erhöhen.»
Moto4 Northern Cup 2025
Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte
Robin Siegert (D) 196 Punkte
Thias Wenzel (D) 150 Punkte
Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte
Alessandro Binder (CH) 133 Punkte
Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte
Tom Rolin (B) 123 Punkte
Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte
Roman Durdis (CZ) 101 Punkte
Swan Emprin (F) 95 Punkte
Tamas Lukacs (H) 85 Punkte
Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte
Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte
Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte
Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte
Smilla Göttlich (D) 29 Punkte
William Krzelj (F) 22 Punkte
Ruben Nijland (NL) 21 Punkte
Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte
Tom Kuil (NL) 14 Punkte
Zenno Bulté (B) 12 Punkte
Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte
Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte
Casper Pennings (NL) 7 Punkte
Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte
Dean Gouw (NL) 2 Punkte
Tudor Dedea (D) 2 Punkte
