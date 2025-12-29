Weiter zum Inhalt
Tudor Dedea dreht noch eine zweite Runde im Moto4 Northern Cup

Der 14-jährige debütierte 2025 im Northern Talent Cup gemeinsam mit seinem Tudor Racing Team und holte seine ersten Punkte in Brünn und in Assen. Seine Zukunft hat der Teenager schon im Block.

Esther Babel

Von

Rundstrecke

Tudor Dedea
Tudor Dedea
Foto: ADAC
Tudor Dedea
© ADAC

Der ganz große Wurf in Richtung Top Ten gelang dem Teenager in diesem Jahr zwar noch nicht, doch die Leistungskurve zeigt im Premierenjahr nach oben. Fortsetzung folgt.

Tudor, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?

«Lehrreich.»

Warum?

«Ich habe dieses Wort gewählt, weil ich in diesem Jahr sehr viel dazu lernen und mich sehr verbessern konnte.»

Was war dein bestes Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?

«Mein bestes Rennwochenende in diesem Jahr hat meiner Meinung nach am Nürburgring stattgefunden. Ich habe es geschafft, in diesem Rennen endlich Anschluss an die Mittelgruppe zu finden, diese anzuführen und meine Chancen für nächstes Jahr zu verbessern.»

Was war die größte Herausforderung?

«Das Schwierigste in diesem Jahr war es, sich an die großen Rennstrecken, die Geschwindigkeiten und das hohe Niveau zu gewöhnen, da ich sowas aus meinen vorherigen Saisons mit noch kleineren Motorrädern nicht gewöhnt war.»

Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?

«Ja, ich bin mit meiner Season im Northern Talent Cup 2025 ziemlich zufrieden.»

Was hätte besser laufen können?

«Da es meine erste Saison in dieser Klasse und auf großen Rennstrecken war, musste ich mich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen.»

Was hast du in dieser Saison gelernt?

«Ich konnte meine allgemeine Kontrolle auf einer Moto3-Maschine verbessern und sehr viele gute Erfahrungen sammeln.»

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?

«Mein Wunsch ist es, nächstes Jahr wieder im Northern Talent Cup mitfahren zu dürfen und so meine Chancen auf eine erfolgreiche Profi-Karriere zu erhöhen.»

Moto4 Northern Cup 2025

  1. Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte

  2. Robin Siegert (D) 196 Punkte

  3. Thias Wenzel (D) 150 Punkte

  4. Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte

  5. Alessandro Binder (CH) 133 Punkte

  6. Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte

  7. Tom Rolin (B) 123 Punkte

  8. Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte

  9. Roman Durdis (CZ) 101 Punkte

  10. Swan Emprin (F) 95 Punkte

  11. Tamas Lukacs (H) 85 Punkte

  12. Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte

  13. Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte

  14. Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte

  15. Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte

  16. Smilla Göttlich (D) 29 Punkte

  17. William Krzelj (F) 22 Punkte

  18. Ruben Nijland (NL) 21 Punkte

  19. Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte

  20. Tom Kuil (NL) 14 Punkte

  21. Zenno Bulté (B) 12 Punkte

  22. Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte

  23. Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte

  24. Casper Pennings (NL) 7 Punkte

  25. Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte

  26. Dean Gouw (NL) 2 Punkte

  27. Tudor Dedea (D) 2 Punkte

