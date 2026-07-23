Tragisch: Speedway-Star Egon Müller verliert Sohn Dirk (58) nach Krankheit

Egon Müller musste bereits vor Wochen Abschied nehmen von seinem Sohn Dirk, der am 29. Juni 2026 von uns ging, wie erst jetzt bekannt wurde. «Wir haben versucht, es so lange es geht geheim zu halten», teilte Egon Müller in einem emotionalen Post mit. «Leider muss ich euch jetzt doch verkünden, dass unser einziges Kind Dirk Müller verstorben ist. Eine gemeine Krankheit hat ihn uns genommen. Ich habe versucht, mit viel Arbeit den Schmerz zu mindern, stellte aber fest, dass es nicht viel geholfen hat.»

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Dirk Müller wurde am 12. Dezember 1967 als einziger Sohn von Egon Müller geboren und wagte bereits in jungen Jahren den Schritt auf die Rennbahn, um seinem erfolgreichen Vater nachzueifern. Nach einem schlimmen Unfall im Juli 1985 in Scheeßel lag Dirk Müller mit schweren Kopfverletzungen mehrere Tage im Koma. Aus der gemeinsamen Rennfahrerkarriere von Vater und Sohn wurde nichts mehr und Dirk musste sich von den Folgen des Sturzes erholen.

«Er war ein liebes und aufgewecktes Kind mit den Möglichkeiten, einen erfolgreichen Weg zu gehen. Leider beendete ein Sturz schon mit 16 Jahren in Scheeßel seine Laufbahn als Rennfahrer», so Egon Müller weiter und schloss seinen Beitrag mit emotionalen Worten an seinen verstorbenen Sohn. «Du wirst uns allen sehr fehlen, lieber Dirk. Ruhe in Frieden.»

Zum Abschied schnitt Egon Müller ein letztes Video mit Bildern und Aufnahmen seines Sohnes zusammen.

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