Mühldorf: Erik Riss (30) ist nach Regenabbruch Deutscher Langbahn-Meister
Da der Endlauf nach einem kräftigen Regenguss beim Finale der Deutschen Langbahn-Meisterschaft in Mühldorf nicht mehr ausgetragen wurde, durfte Erik Riss bei seinem Renncomeback vorzeitig feiern.
Nach
«Im Finale wäre es mit Sicherheit noch einmal spannend geworden», äußerte sich Martin Smolinski. «Doch alle sechs Fahrer, die für das Finale qualifiziert waren, waren sich nach den Regenfällen einig nicht mehr zu fahren, zumal die Uhrzeit schon recht fortgeschritten war. Da die Punkte im Gegensatz zum gängigen internationalen Standard ins Finale mitgenommen wurden, hätte es ja sogar noch zwei Stechen im Anschluss geben können, was die Veranstaltung noch einmal verlängert hätte. So hatten wir eine sportliche Wertung und ich bin mit meinem Renntag zufrieden.»
Bronze eroberte Daniel Spiller, der nach einem zweiten Platz in seinem Halbfinale hinter Smolinski sein Punktekonto auf 16 Zähler brachte und damit einen vor Ex-Weltmeister Lukas Fienhage lag.
Im Rahmenprogramm der Deutschen Meisterschaft waren neben Rennen der Oldies auch die Gespanne und nationale Solisten zu sehen, bei denen die letzten Läufe ebenfalls gestrichen wurden.
Die Seitenwagenklasse sah Markus Venus und Markus Eibl in Front, wenngleich sie genauso wie die auf Platz 2 liegenden Markus Brandhofer und Bridget Meijerink als einzige drei Vorläufe absolviert hatten. Der Rest des Feldes, allen voran Raphael San Millan mit Beifahrer Benedikt Zapf, der im ersten Lauf Venus/Eibl bezwingen konnte, ist nur zwei Läufe gefahren, was das Ergebnis verzerrt.
Ergebnisse Langbahn-DM Mühldorf/D:
1. Erik Riss, 19 Punkte
2. Martin Smolinski, 18
3. Daniel Spiller, 16
4. Lukas Fienhage, 15
5. Stephan Katt, 13
6. Dominik Werkstetter, 9
7. Louis Tebbe, 9
8. Keijo Busch, 7
9. Timo Wachs, 5
10. Fabian Wachs, 5
11. Jeremias Ramus, 4
12. Tom Hansen, 0
Internationale Lizenz Seitenwagen:
1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 14 Punkte
2. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 10
3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 9
4. Remi Valladon/Jonathan Bertrand (F), 4
5. Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 4
6. Arne Friskovec/Sarah Stzewinski (D), 2
7. Moritz Straub/David Kersten (D), 1
8. Andreas Horn/Christian Schädler (D), 0
Nationale Lizenz Solo:
1. Erik Bostin, 15 Punkte
2. Lester Mathijsen (NL), 14
3. Tim Widera, 12
4. Magnus Czekely, 10
5. Sebastian Adorjan, 9
6. René Hasenfratz, 7
7. Marvin Katt, 6
8. Maximilian Gammel, 5
9. Julien Walter, 4
10. Sebastian Trapp, 3
11. Lenja Tebbe, 3
12. Alina Zimmermann, 1
13. Johannes Vagt, 0
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach