Mühldorf: Erik Riss (30) ist nach Regenabbruch Deutscher Langbahn-Meister

Nach wochenlanger Krankheitspause gab Erik Riss auf der Sandbahn in Mühldorf sein Renncomeback und der zweifache Langbahnweltmeister bewies, dass er auf Anhieb in der nationalen Spitze mitfahren kann. Mit zwei Laufsiegen meldete sich Riss eindrucksvoll zurück und musste lediglich im sechsten Lauf einen Zähler an Daniel Spiller abgeben. Durch den Punktverlust von Riss war auch Martin Smolinski, der in den ersten beiden Läufen jeweils einen Punkt liegen ließ, bis auf einen Zähler an den Schwaben herangerückt und der Abstand hielt auch nach den beiden Halbfinals. Riss wäre mit 19 Punkten ins Finale gegangen, wo er zum zweiten Mal auf Smolinski mit 18 Punkten getroffen wäre.

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«Im Finale wäre es mit Sicherheit noch einmal spannend geworden», äußerte sich Martin Smolinski. «Doch alle sechs Fahrer, die für das Finale qualifiziert waren, waren sich nach den Regenfällen einig nicht mehr zu fahren, zumal die Uhrzeit schon recht fortgeschritten war. Da die Punkte im Gegensatz zum gängigen internationalen Standard ins Finale mitgenommen wurden, hätte es ja sogar noch zwei Stechen im Anschluss geben können, was die Veranstaltung noch einmal verlängert hätte. So hatten wir eine sportliche Wertung und ich bin mit meinem Renntag zufrieden.»

Bronze eroberte Daniel Spiller, der nach einem zweiten Platz in seinem Halbfinale hinter Smolinski sein Punktekonto auf 16 Zähler brachte und damit einen vor Ex-Weltmeister Lukas Fienhage lag.

Im Rahmenprogramm der Deutschen Meisterschaft waren neben Rennen der Oldies auch die Gespanne und nationale Solisten zu sehen, bei denen die letzten Läufe ebenfalls gestrichen wurden.

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Die Seitenwagenklasse sah Markus Venus und Markus Eibl in Front, wenngleich sie genauso wie die auf Platz 2 liegenden Markus Brandhofer und Bridget Meijerink als einzige drei Vorläufe absolviert hatten. Der Rest des Feldes, allen voran Raphael San Millan mit Beifahrer Benedikt Zapf, der im ersten Lauf Venus/Eibl bezwingen konnte, ist nur zwei Läufe gefahren, was das Ergebnis verzerrt.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Ergebnisse Langbahn-DM Mühldorf/D:

1. Erik Riss, 19 Punkte 2. Martin Smolinski, 18 3. Daniel Spiller, 16 4. Lukas Fienhage, 15 5. Stephan Katt, 13 6. Dominik Werkstetter, 9 7. Louis Tebbe, 9 8. Keijo Busch, 7 9. Timo Wachs, 5 10. Fabian Wachs, 5 11. Jeremias Ramus, 4 12. Tom Hansen, 0

Internationale Lizenz Seitenwagen:

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 14 Punkte 2. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 10 3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 9 4. Remi Valladon/Jonathan Bertrand (F), 4 5. Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 4 6. Arne Friskovec/Sarah Stzewinski (D), 2 7. Moritz Straub/David Kersten (D), 1 8. Andreas Horn/Christian Schädler (D), 0

Nationale Lizenz Solo:

1. Erik Bostin, 15 Punkte 2. Lester Mathijsen (NL), 14 3. Tim Widera, 12 4. Magnus Czekely, 10 5. Sebastian Adorjan, 9 6. René Hasenfratz, 7 7. Marvin Katt, 6 8. Maximilian Gammel, 5 9. Julien Walter, 4 10. Sebastian Trapp, 3 11. Lenja Tebbe, 3 12. Alina Zimmermann, 1 13. Johannes Vagt, 0

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