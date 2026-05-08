Langbahn-World-Cup: Kann Timo Wachs seinen Titel erfolgreich verteidigen?

Für Timo Wachs vom MSC Hümmling Werlte war der Sieg beim Langbahn World Cup U23 im September 2025 in Vechta der bisher größte Erfolg seiner Karriere. Morgen (9. Mai) will der 23-jährige Emsländer versuchen, seinen Titel auf der Sandbahn im Speedcenter von Roden (NL) erfolgreich zu verteidigen.

Werbung

Werbung

Nach der Fahrervorstellung um 12 Uhr wird der erste von 15 Vorläufen gestartet, danach folgt das Finale. 15 Fahrer plus ein Reservist sind am Start, darunter neben Wachs mit Sebastian Adorjan, Kevin Lück und Tim Widera weitere Fahrer mit DMSB-Lizenz.

«In Roden ist ein sehr starkes Fahrerfeld», blickt Timo Wachs voraus, «als meine stärksten Konkurrenten um den Titelkampf schätze ich Theo Ugoni, Jake Mulford, Tino Bouin und Patrick Kruse ein.» Dass die Bahn in Roden schwer einzuschätzen ist, weiß der Deutsche: «Sie kann hart wie eine Autobahn sein, aber auch sehr tief mit Rillen und Löchern, es kommt drauf an, wie das Wetter an den Tagen davor und am Renntag ist. Mal abwarten.»

Mit seiner Saisonvorbereitung war Timo Wachs zufrieden und der erste Härtetest beim Rennen auf der Sandbahn in Lübbenau gelang. Wachs: «Lübbenau war dieses Jahr mein erstes Langbahnrennen. Es war gut und ich bin zufrieden damit. Im Finale wurde ich am Ende Zweiter und in der Endwertung Fünfter.»

Werbung

Werbung

Auf die Frage, was ihm der Titel 2025 eingebracht habe, antwortete Wachs so: «Nach meinem WM-Titel wurde ich vom MSC Werlte nach der Rückkehr sehr herzlich im Clubhaus in Empfang genommen. Dann durfte ich mich ins goldene Buch der Stadt Werlte eintragen. Geehrt wurde ich auch in der NBM, beim ADAC und beim Emsland-Sport. Dort wurde ich auch als Nachwuchssportler ausgezeichnet, wo ich Platz 2 erreicht habe.»

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Nach den Läufen der U23 findet ab 15 Uhr an gleicher Stelle der erste Lauf der diesjährigen Flattrack-WM mit 24 Startern statt. Mit Nikita Alyani, Sebastian Thalheim, und Marius Kircher sind auch drei Fahrer mit DMSB-Lizenz dabei. Nach zwölf Vorläufen mit je acht Startern gibt es einen Last Chance Heat und abschließend das Finale.

Teilnehmerfeld U23 World Cup Roden: