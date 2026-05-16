Marienbad: Andrew Appleton wurde wieder tschechischer Langbahn-Meister
Der Brite Andrew Appleton wurde jetzt in Marienbad (CZ) wie im Vorjahr tschechischer Langbahnmeister. Auf Platz 2 Daniel Spiller aus Nürnberg vor Jörg Tebbe aus Dohren.
Im Gegensatz zu Lüdinghausen und Herxheim konnte am Samstag im tschechischen Marienbad (Marianske Lazne) gefahren werden. Bei den offenen tschechischen Langbahnmeisterschaften waren insgesamt 18 Fahrer mit A- und B-Lizenz am Start, darunter 13 aus dem Bereich des DMSB.
Der Brite Andrew Appleton war schon nach den zwölf Vorläufen mit 19 Punkten der stabilste Pilot. Nur gleich in seinem ersten Heat hatte er das Nachsehen gegen den Nürnberger Daniel Spiller, der nach seiner Verletzung vom Vorjahr in Bad Hersfeld wieder stark unterwegs zu sein scheint.
Interessant: Vor den beiden Semifinals rangierten hinter dem Briten drei Fahrer mit je 18 Zählern. Der von seinem Crash 2025 in Osnabrück wiedergenesene Louis Tebbe und Vater Jörg vom MSC Dohren sowie Spiller. Auf Platz 5 folgte der Niederbayer Dominik Werkstetter mit 15 Punkten.
Das Semifinale 1 war eine klare Sache für Appleton, dahinter folgten Jörg Tebbe und Werkstetter. Das zweite Semifinale gewann Spiller vor Keijo Busch (früher Bünning) aus Stoltenberg bei Kiel und Louis Tebbe.
Das Finale gewann Appleton vor Spiller, Werkstetter, Jörg und Louis Tebbe. Busch wurde nach einem Ausfall Sechster.
Ergebnis Offene tschechische Langbahn-Meisterschaft in Marienbad:
1. Andrew Appleton (GB), 29 Punkte
2. Daniel Spiller (D), 27
3. Jörg Tebbe (D), 24
4. Louis Tebbe (D), 22
5. Dominik Werkstetter (D), 21
6. Keijo Busch (D), 18
7. Tim Widera (D), 16
8. Patrik Linhart (CZ), 12
9. Maximillian Gammel (D), 11
10. Erik Bostin (D), 9
11. Jan Hlacina (CZ), 8
12. Marvyn Katt (D), 7
13. Sebastian Adorjan (D), 7
14. Magnus Czekely (D), 5
15. Graeme Brown (GB), 3
16. Lukas Hromodka (CZ), 2
17. Peter Jäckel (D), 0
18. Jeremias Ramus (D), 0
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