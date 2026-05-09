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Roden: Jake Mulford zum zweiten Mal Langbahn U23 World-Cup-Sieger

Der Brite Jake Mulford siegte im niederländischen Roden beim Langbahn-World-Cup U23. Vorjahressieger Timo Wachs aus Werlte wurde Fünfter.

Rudi Hagen

Von

Sandbahn

Roden: Sieger Jake Mulford (Mitte) Tino Bouin (l.) und Max Perry (r.)
Roden: Sieger Jake Mulford (Mitte) Tino Bouin (l.) und Max Perry (r.)
Foto: Hagen
Roden: Sieger Jake Mulford (Mitte) Tino Bouin (l.) und Max Perry (r.)
© Hagen

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Für Timo Wachs vom MSC Hümmling Werlte lief der FIM Langbahn-World-Cup U23 nicht ganz so, wie sich der Titelträger von 2025 das vorgestellt hatte. Nach Platz 1 im Vorjahr wurde er im Finale nach einem technischen Ausfall Fünfter. Pech.

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Immerhin konnte der 23-Jährige am Ende mit seiner Leistung im Speed-Center Roden sehr zufrieden sein. In seinen fünf Vorläufen hatte er mit einem Laufsieg und drei zwei Plätzen immerhin 16 Punkte auf seinem Konto angesammelt. Damit war der Emsländer bis dahin Drittbester, punktgleich mit dem Finalsieger Jake Mulford.

Der Brite hatte nach drei Laufsiegen in seinem vierten Heat allerdings Pech. Er überschritt das Zeitlimit, da er sein Motorrad zum Start nicht rechtzeitig in Gang bekommen konnte. Seinen letzten Vorlauf beendet er dann wieder als Erster und war damit klar für das Finale qualifiziert.

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Eine starke Vorstellung liefert auch Tino Bouin ab. Der Franzose war mit vier Laufsiegen und einem zweiten Platz bester Punktesammler in den Vorläufen. In Heat 7 lieferte er sich mit dem Dänen Patrick Kruse ein herrliches Duell um den Laufsieg, welches er erst auf dem Zielstrich knapp für sich entschied. Im Finale wurde Bouin Zweiter vor dem ebenfalls starken Briten Max Perry und Kruse. Perry hatte in Heat 8 den lange führenden Timo Wachs düpiert und sich die vier Punkte geholt.

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Insgesamt sahen die wohl nur knapp 500 Zuschauer in Roden einen erfrischenden World-Cup mit zum Teil sehr spannenden Duellen und einem hochverdienten Sieger Jake Mulford. «Das waren heute hier sehr gute Bahnverhältnisse und wir haben schönen Bahnsport mit tollen Nachwuchsfahrern gesehen», freute sich auch Josef Hukelmann vom MSC Hümmling Werlte gemeinsam mit dem in Roden anwesenden FIM-Bahnsport-Chef Armando Castagna am Ende.

Ergebnisse Langbahn-World-Cup U23 Roden (NL):

  • 1. Jake Mulford (GB), 16 Vorlaufpunkte

  • 2. Tino Bouin (F), 18

  • 3. Max Perry (GB), 13

  • 4. Patrick Kruse (DK), 15

  • 5. Timo Wachs (D), 16

  • 6. Noah Urda (F), 13

  • 7. Niek Meijerink (NL), 13

  • 8. Theo Ugoni (F), 11

  • 9. Sebastian Adorjan (D), 8

  • 10. Ashton Vale (GB), 7

  • 11. Tim Widera (D), 6

  • 12. Jan Hlacina (CZ), 5

  • 13. Nynke Sijbesma (NL), 5

  • 14. Björn Boersma (NL), 2

  • 15. Kevin Lück (D), 1

  • 15. Tygo Boersma (NL, Res.), 1

  • Finale: 1. Mulford, 2. Bouin, 3. Perry, 4. Kruse, 5. Wachs

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