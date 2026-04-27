Sandbahn Plattling: Jesse Mustonen und Markus Venus oben auf dem Podest

Mit nur einem Punktverlust in den Vorläufen war der Finne Jesse Mustonen beim Sandbahnrennen in Plattling der Beste und konnte sich mit dem Franzosen Mathias Tresarrieu, der 13 Punkte holte, einen direkten Platz im Tagesfinale sichern. Im Last-Chance-Heat standen die Fahrer, die nach den Vorläufen auf den Plätze 3 bis 7 lagen und es wurden in diesem Extralauf die verbleibenden drei Finalisten ermittelt. Mit Stephan Katt, Lukas Fienhage und Dominik Werkstetter standen drei Deutsche in dem Heat, doch am Ende schaffte es nur Katt mit dem Dänen Patrick Kruse und William Kruit ins Finale.