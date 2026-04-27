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Sandbahn Plattling: Jesse Mustonen und Markus Venus oben auf dem Podest

Jesse Mustonen aus Finnland und Markus Venus mit Beifahrer Markus Eibl heißen die Sieger beim Sandbahnrennen in Plattling. Bester Deutscher bei den Solisten war Routinier Stephan Katt.

Manuel Wüst

Von

Sandbahn

Podium in Plattling (v.l.): Patrick Kruse, Jesse Mustonen und Stephan Katt
Podium in Plattling (v.l.): Patrick Kruse, Jesse Mustonen und Stephan Katt
Foto: Facebook/Patrick Hansen
Podium in Plattling (v.l.): Patrick Kruse, Jesse Mustonen und Stephan Katt
© Facebook/Patrick Hansen

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Mit nur einem Punktverlust in den Vorläufen war der Finne Jesse Mustonen beim Sandbahnrennen in Plattling der Beste und konnte sich mit dem Franzosen Mathias Tresarrieu, der 13 Punkte holte, einen direkten Platz im Tagesfinale sichern. Im Last-Chance-Heat standen die Fahrer, die nach den Vorläufen auf den Plätze 3 bis 7 lagen und es wurden in diesem Extralauf die verbleibenden drei Finalisten ermittelt. Mit Stephan Katt, Lukas Fienhage und Dominik Werkstetter standen drei Deutsche in dem Heat, doch am Ende schaffte es nur Katt mit dem Dänen Patrick Kruse und William Kruit ins Finale.

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Im Tagesfinale erwischte Mustonen vom inneren Platz den besten Start und übernahm die Führung vor Hansen und Katt. Hansen konnte das Tempo an der Spitze mitgehen und Mustonen attackieren, fiel dann aber wieder etwas zurück, sodass der Finne den Sieg ins Ziel bringen konnte und vor Hansen und Katt gewann.

Bei den internationalen Seitenwagen siegten Markus Venus und Markus Eibl vor Manuel Meier und Lena Siebert, die die späteren Sieger im dritten Lauf schlagen konnten. Insgesamt gaben Venus/Eibl nur dieses einen Zähler ab.

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Ergebnisse Sandbahnrennen Plattling/D:

  • Internationale Lizenz Solo:

  • 1. Jesse Mustonen (FIN), 15 Vorlaufpunkte

  • 2. Patrick Kruse (DK), 10

  • 3. Stephan Katt (D), 11

  • 4. MathiasTresarrieu (F), 13

  • 5. William Kruit (NL), 6

  • 6. Dominik Werkstetter (D), 8

  • 7. Lukas Fienhage (D), 5

  • 8. Jörg Tebbe (D), 5

  • 9. Keijo Busch (D), 4

  • 10. Marcel Sebastian (D), 3

  • Last-Chance-Heat: 1. Patrick Kruse, 2. Stephan Katt, 3. William Kruit, 4. Dominik Werkstetter, 5. Lukas Fienhage

  • Finale: 1. Jesse Mustonen, 2. Patrick Kruse, 3. Stephan Katt, 4. Mathias Tresarrieu, 5. William Kruit

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  • Internationale Lizenz Seitenwagen:

  • 1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 11 Punkte

  • 2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 10

  • 3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 5

  • 4. Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 2

  • 5. Remi Valladon/Jonathan Bertrand (F), 2

  • Nationale Lizenz Solo:

  • 1. Louis Tebbe, 19 Punkte

  • 2. Jeremias Ramus, 16

  • 3. Erik Bostin, 13

  • 4. Sebastian Trapp, 8

  • 5. Morris San Millan, 0

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