Heftige Schauer am Vatertag: Abbruch in Herxheim, Absage in Lüdinghausen

Das Sandbahnrennen in Herxheim am Vatertag stand wettertechnisch unter keinem guten Stern: Schon im Vorfeld hatte es mehrfach geregnet und auch am Renntag kamen immer wieder Schauer. Dennoch konnte das Rennen mit einigen Anpassungen im Zeitplan gestartet werden und die MSV Herxheim versuchte mit der Verkürzung der Rundenzahl von vier auf drei alles, um die Veranstaltung so weit wie möglich voranzutreiben.

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Jedoch sorgte erneuter Regen nach dem fünften Lauf der internationalen Soloklasse für eine weitere Unterbrechung und letztlich den Abbruch. «Mit dem Team unseres Bahndienstes kamen wir zur Entscheidung, dass die Bahn in adäquater Zeit nicht mehr herzurichten wäre», rechtfertigte Herxheims Clubvorsitzender Marco Hammer den Rennabbruch.

Lukas Fienhage mit Raketenstarts

In den gefahrenen Läufen überzeugten vor allen Lukas Fienhage und Zach Wajtknecht mit zwei Siegen und Daniel Spiller, der seinen einzigen Lauf gewinnen konnte. «Wir hatten den ganzen Tag über ein gutes Setup und ich war unwahrscheinlich schnell. Aus dem Start konnte ich die Kupplung einfach loslassen und bin davongefahren», erzählte Fienhage SPEEDWEEK.com. «Die Regenabsage ist vernünftig. Wenn sie die Bahn präpariert hätten, hätte der nächste dicke Regen die Arbeit wieder zunichtegemacht.»

Auch Daniel Spiller überzeugte mit gutem Speed auf der Piste, die erstmals in den Kurven durch Airfences zusätzlich geschützt war. «Definitiv eine nachvollziehbare Entscheidung», meinte der Bayer zum Abbruch. «Schon am Mittwoch war es nicht ideal durch einen Schauer, heute waren ein paar heftige dabei. Ich wäre gerne weitergefahren, wie alle anderen auch. Aber laut Wetterradar sollten weitere Regenfälle kommen, das macht dann alles zunichte.»

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Das parallel geplante Grasbahnrennen in Lüdinghausen konnte nicht gestartet werden und musste ebenfalls regenbedingt abgesagt werden.

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Da schien noch die Sonne: Romano Hummel vor Daniel Spiller Foto: manuel wüst Da schien noch die Sonne: Romano Hummel vor Daniel Spiller © manuel wüst

Zwischenstände beim Rennabbruch in Herxheim:

Internationale Lizenz Solo:

Zach Wajtknecht (GB), 10 Punkte Lukas Fienhage (D), 10 Mika Meijer (NL), 8 Jörg Tebbe (D), 6 Martin Smolisnki (D), 6 Daniel Spiller (D), 5* Kenneth Kruse Hansen (DK) 4 Romano Hummel (NL), 4 Jesse Mustonen (FIN), 4* Mathias Tresarrieu (F), 4 Timo Wachs (D), 3* Glenn Moi (N), 3 Stephan Katt (D), 2* Tino Bouin (F), 2* Jan Hlacina (CZ), 2 Dominik Werkstetter (D), 1 Steven Goret (F), 0

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Internationale Lizenz Seitenwagen:

Manuel Meier/Lena Siebert (D), 10 Punkte Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 7 Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 5 Moritz Straub/David Kersten (D), 4 Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 3* Remi Valladon/Jonathan Bertrand (F), 1* Chris Neame/Zoe Pay (GB), 0* Ingo Duttine/Katrin Schmidt (D), 0*

Nationale Lizenz Solo: