Sandbahnrennen Pfarrkirchen: Vollgasspektakel mit Favorit Martin Smolinski

Pfarrkirchen hat eine der letzten klassischen 1000-Meter-Sandbahnen, den Zuschauern werden also Hochgeschwindigkeitsrennen geboten. Für die Lokalmatadore Markus Venus und Markus Eibl, der als 1. Vorstand auch die Veranstaltung leitet, sowie Dominik Werkstetter ein Saisonhöhepunkt. Ebenso für Martin Smolinski, der mehrfache Weltmeister aus Olching ist bei den Solisten in der Favoritenrolle.

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Damit Venus/Eibl in der Gespannklasse ordentlich gefordert werden, wurden die Europameister Markus Brandhofer/Alexander Hermann und die Deutschen Meister Manuel Meier/Lena Siebert verpflichtet. Auf einen «Sieg dahoam» anzustoßen, wäre natürlich eine schöne Sache.

Nicht nur für die Großen ist viel Action geboten, auch für die Kleinen: Auf Höhe der Tribünen vor Start/Ziel steht eine Hüpfburg bereit. Dort wird das Publikum auch mit zwei Verkaufsständen gut mit Essen und Getränken versorgt.

Eintrittskarten und Programmhefte können die Besucher an den Kassen auf der Süd- und Nordseite von der Rennbahn erwerben. Der Eintritt für Erwachsene kostet 22 €, Rentner, Schwerbehinderte, Studenten, Jugendliche ab 16 Jahre bezahlen 17 €, das Programmheft ist für 2 € zu haben.

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Gratis-Camping und Bierzelt am Samstagabend

Camper können kostenlos auf dem Parkplatz auf der Südseite der Rennbahn übernachten, Wasser und Strom sind jedoch nicht vorhanden. Der Bahnhof in Pfarrkirchen ist zirka 10 min Fußweg von der Rennbahn entfernt.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Wer am Samstagabend nach dem Rennen in Pocking (Finale Speedway-U19-EM) gemütlich beisammensitzen möchte, ist im Bierzelt in der Zielkurve auf der Rennbahn in Pfarrkirchen herzlich willkommen. Auch dort wird für das leibliche Wohl gut gesorgt.