Sandbahnrevival beim MSC Harsewinkel: Am 1. Mai öffentliches Training

Bis in die 1980er, 1990er Jahre gehörte die Sandbahn im Emstalstadion zu Harsewinkel zu den schönsten ihrer Art in Europa. Die Rennen auf der vereinseigenen 820 m langen Bahn mit der Weltelite der Stahlschuhritter und dem kultigen Drumherum zogen das Bahnsportpublikum immer wieder zahlreich an.

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Im Laufe der Zeit verlagerte sich das Interesse bei den Verantwortlichen aber immer mehr in Richtung Supermoto. Die Bahnsportwurzeln beim MSC schienen nach und nach zu verkümmern.

Ein neuer Vorstand rückt den Bahnsport wieder in den Vordergrund

Doch seit 2024 hat der Motor-Sport-Club Harsewinkel einen neuen Vorstand, der den traditionellen Bahnsport wieder mehr in den Vordergrund rücken will. Vorsitzender Maik Fürst und sein Team haben dazu schon im vergangenen Jahr zahlreiche Maßnahmen zur Modernisierung der Infrastruktur im Stadion angestoßen.

Ziel des Vorstands ist es, sowohl den aktiven Fahrern als auch den Zuschauern wieder optimale Bedingungen zu bieten und das traditionsreiche Emstalstadion wieder langfristig als festen Bestandteil der Bahnsportszene zu etablieren. Oder anders gesagt: Das gesamte Stadion soll wieder fit für die Zukunft gemacht werden.

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Öffentliches Training bei freiem Eintritt am 1. Mai

Nachdem der MSC schon im Vorjahr ein Training auf seiner Multifunktionsanlage, Boomberge 28, mit Erfolg anbot, findet das nächste Bahnsporttraining jetzt am 1. Mai statt. «Diese Trainingsveranstaltung markiert nicht nur den sportlichen Neustart, sondern soll auch ein deutliches Signal an Fans und Aktive sein, dass der Bahnsport in Harsewinkel wieder lebt», so der 2. Vorsitzende Marcel Urban zu SPEEDWEEK.com.

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Gefahren werden kann am Maifeiertag von 9 bis 18 Uhr in den Klassen A- und B-Solo und Seitenwagen, sowie Flattrack und Supermoto. Jan Deitenbach, Internationaler Deutschen Vizemeister 2025 aus Geseke, steht bei den Supermotos schon auf der Anmeldeliste. Da es ein freies Training ist, wird keine Lizenz benötigt.