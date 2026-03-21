Trauer: Josef Frohnwieser vom MSC Mühldorf ist verstorben

Der deutsche Bahnsport verliert mit Josef Frohnwieser einen Bahnsportfunktionär, der sich über Jahre hinweg beim ADAC, der SBM und beim MSC Mühldorf verdient gemacht hat. Der pensionierte Mittelschullehrer hat auf mehreren Ebenen im deutschen Bahnsport mitgewirkt und so seine nachhaltigen Spuren hinterlassen.

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Nun ist Frohnwieser von uns gegangen. Er hinterlässt in der Bahnsportwelt eine Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird.

Josef Frohnwiesers Heimatverein war der MSC Mühldorf, dem er über Jahrzehnte eng verbunden war. Als gebürtiger Mühldorfer kam Frohnwieser sozusagen zwangsweise bei einem Rennbesuch mit dem Sandbahnsport in Kontakt und wurde fortan von der Faszination des Bahnsports gepackt.

Als Rennleiter war Frohnwieser, der im Berufsleben als Lehrer an einer Mittelschule unterrichtete, seit Mitte der 90er Jahre beim MSC Mühldorf aktiv. 2008 wurde er hier zum 1. Vorsitzenden gewählt. Den MSC führte er in dieser Zeit auch ins 100-jährige Jubiläumsjahr des Clubs im Jahr 2023, bis er dann zur Wiederwahl nicht mehr antrat.

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Neben seinem Engagement beim MSC Mühldorf engagierte sich Frohnwieser auch bei den Veranstaltern der Süddeutschen Bahnmeisterschaft (SBM), denen er seit 2006 als Vorsitzender gedient hatte und deren Ehrenvorsitzender er nach seinem Ausscheiden als Vorstand war. Ebenso war Josef «Sepp» Frohnwieser beim ADAC Südbayern aktiv, wo er sich in der Verkehrserziehung engagierte und als Delegierter des Ortsclubs aktiv war. Vom ADAC-Südbayern wurde ihm auch 2023 die Ehrennadel in Gold mit Brillanten verliehen, die höchste Auszeichnung, die man für ehrenamtliche Tätigkeit erhalten kann.

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«Er war ein Mensch mit Herz, Verlässlichkeit und einem feinen Sinn für Humor. Auf ihn konnte man sich immer verlassen», so sein Freund und Mitstreiter Josef Hukelmann vom MSC Werlte.