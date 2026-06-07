Schon der vierte: KTM holt kompetente Führungskräfte von BMW Motorrad

Anfangs Mai wurde bekannt, dass Entwicklungsleiter Christof Lischka, unter dessen Verantwortung BMW Motorrad in den vergangenen sieben Jahren erfolgreiche Modelle auf den Markt bringen konnte, die BMW Group auf Ende Mai auf eigenen Wunsch verlässt. Nun ist klar, wohin es Lischka zieht: Zu KTM, in der gleichen Rolle, nämlich als Entwicklungsleiter.

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Lischka soll seine Tätigkeit bei KTM im Oktober 2026 aufnehmen. Als CTO (Chief Technology Officer) verantwortet er die Entwicklung neuer Motorräder, Motoren, Fahrwerke und Elektronikkomponenten, entscheidet, welche Technologien weiterverfolgt und in die Serienproduktion einfliessen und stellt sicher, dass das Unternehmen technisch wettbewerbsfähig bleibt – was sowohl die Serienmotorräder als auch den Rennsport betrifft. Das alles für die Marken KTM, Husqvarna und GasGas.

Schon im April wechselte BMW-Manager Stephan Reiff als neuer Chief Commercial Officer (Vertriebsvorstand) zu KTM. Reiff war zuletzt Vizepräsident von BMW Motorrad. Er hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Positionen der Automobil- und Motorradindustrie. Zu seinen Stationen bei BMW gehörten unter anderem: Leiter Volumen- und Preisplanung, Leiter Aftersales-Strategie und Teile-Bepreisung, Vizepräsident Teile, Logistikdienstleistungen und regionale Vertriebszentren, Vizepräsident Aftersales BMW Nordamerika, Vizepräsident Produktstrategie, Vizepräsodent Vertriebssteuerung Region Europa sowie Vizepräsident Kunde, Marke und Vertrieb für BMW Motorrad.

Stephan Reiff: nach 25 Jahren bei BMW Wechsel zu KTM Foto: BMW Stephan Reiff: nach 25 Jahren bei BMW Wechsel zu KTM © BMW

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Auf den Mai dieses Jahres ernannte KTM Klaus Allisat zum Vizepräsidenten Verkauf Europa und zeitgleich Johann von Balluseck zum Vizepräsidenten Verkauf restliche Welt. Allisat war nahezu 20 Jahre bei BMW, unter anderem als CEO von Husqvarna Motorcycles (als Husqvarna im Besitz von BMW war) und als Vizepräsident Verkauf in Asien. In seiner Position übernimmt Allisat die Gesamtverantwortung für den europäischen Markt und alle zehn europäischen Tochtergesellschaften von KTM.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Von Balluseck war bei BMW in verschiedenen Führungspositionen in Europa und Nordamerika tätig, zuletzt war er als Verkaufsleiter für Nordamerika verantwortlich.

Von BMW zu KTM: Klaus Allisat, Johann von Balluseck Foto: BMW Von BMW zu KTM: Klaus Allisat, Johann von Balluseck © BMW

Mit Reiff, Allisat und von Balluseck hat KTM-CEO Gottfried Neumeister ein hochgradig kompetentes Team von Verkaufs- und Vertriebsexperten zusammengestellt – oder bei BMW abgeworben und zu KTM geholt. Nun kommt mit Lischka ein Entwicklungsleiter hinzu, dessen Erfolge bei BMW keinen Zweifel an seinem Können aufkommen lassen. Nach unserer Zählung ist Lischka damit der vierte Kadermitarbeiter, der von BMW zu KTM wechselt.

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