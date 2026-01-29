Endgültig: Harry Payne/Kevin Rousseau verlieren WM-Titel

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Am 4. Oktober 2025 reichte Harry Payne/Kevin Rousseau im Sprintrennen in Oschersleben der vierte Platz zur erfolgreichen Titelverteidigung, weil ihre schärfsten Konkurrenten im Kampf um die WM-Krone, die Briten Sam und Tom Chrstie (Team Hannafin), über Rang 6 nicht hinauskamen. Im Tag darauf unterstrich das britisch-französische Duo ihre Vormachtstellung mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Es war der neunte Erfolg im 14. Rennen.
Doch dem grenzenlosen Jubel nach der Überreichung der WM-Medaillen folgte nur einige Stunden danach blankes Entsetzen. Bei der obligatorischen Nachkontrolle durch die Techniker des Motorrad-Weltverbandes «Fédération Internationale de Motocyclisme» (FIM) wurde die Möglichkeit eines Regelverstoßes festgestellt. Die Nockenwellen wurden sichergestellt, versiegelt und an die Universität Padua geschickt, um zweifelsfrei zu klären, ob sich der Verdacht bestätigt. Nach eingehender Überprüfung der von der Prüfungsanstalt vorgelegten Unterlagen sowie nach der Anhörung der Einschätzungen des technischen Direktors und des Vertreters des Teams wurde von der FIM-Jury unter Vorsitz von FIM-Präsident Rezsö Bulcsu festgestellt, dass die beanstandeten Teile nicht den Vorschriften laut Artikel 2.3.4 des technischen Reglements entsprachen. Payne/Rousseau aus der Wertung beider Rennen zu nehmen war die logische Folge.
Weil das Team Steinhausen Racing gemäß Artikel 5 der FIM-Disziplinarordnung vom eingeräumten Recht Gebrauch machten, beim FIM International Court of Appeal (CAI) gegen die Entscheidung der internationalen Jury der FIM innerhalb der vorgesehenen Frist zu berufen, fand Anfang Dezember die offizielle Abschlussfeier des Motorrad-Weltverbands bei den FIM Awards in Lausanne ohne Vertreter aus dem Lager der Seitenwagen-Teams statt.
Ende Januar fiel im FIM-Hauptquartier die Entscheidung Am Dienstag, dem 27. Januar, wurden im Hauptquartier der FIM in Mies nochmals alle Fakten auf den Tisch gelegt. Nachdem der Rechtsanwalt des Teams Steinhausen sein abschließendes Statement abgegeben hatte wurde das Hearing geschlossen. Am 29. Januar, also knapp vier Monate nach dem WM-Finale wurde nun das endgültige Urteil gesprochen und die Disqualifikation der Paarung Payne/Rousseau von der Veranstaltung bestätigt.
Nach dem Ausgang des Berufungsverfahrens stehen Sam und Tom Christie (Team Hannafin) nun als Seitenwagen-Weltmeister 2025 fest. Das britische Brüderpaar wird ihre FIM-Goldmedaillen am kommenden Wochenende bei der FIM-Kommissionskonferenz in Lyon, Frankreich, überreicht bekommen.
WM-Endstand nach 14 Rennen 1. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 248 Punkte
2. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 244 3. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 240 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 183 5. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha, 92
6. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 87 7. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 86 8. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 83 9. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha, 75
10. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 71 11. Tim Reeves/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha, 67 12. Joni Manninen/Tero Manninen (FIN), LCR Yamaha, 62. 13. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 48
14. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB), LCR Yamaha, 29 15. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 23 16. Raymond Leijdekkers/Calvin Leijdekkers (NL), LCR Yamaha, 21 17. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 19
17. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL), ARS Yamaha, 19 19. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha, 17 20. Wiggert Kranenburg/Lucas Krieg (NL/D), LCR Yamaha, 17 21. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 7
21. Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F), LCR Yamaha, 7 23. Rob Atkinson/Mark Middleton (GB), ARS Yamaha, 7 24. Cyril Vinet/Gerald Vinet (F), ARS Yamaha, 4 25. Ezra Brouwer/Palmira ter Steeg (NL), R&R Yamaha, 3
