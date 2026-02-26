Erfreuliche Initiative zur Attraktivierung der Seitenwagen-WM

Die Seitenwagen-WM bietet Rennsport auf höchstem Niveau. Die Rennen begeistern durch tolle Rad-an-Rad-Kämpfe. In den letzten Jahren war allerdings zu beobachten, dass die Teilnehmerfelder immer kleiner wurden. Um diesen Trend etwas entgegen zu setzen, haben Eckart Rösinger, der Mastermind der Internationalen Sidecar Trophy, und Michael Breitenbach, der die Teams seit vielen Jahren mit seinen Bremsbelägen ausrüstet, die Organisation «Sidecar Partner» ins Leben gerufen.

«Vor allem die astronomischen Kosten halten viele Teams vom Schritt in die Weltmeisterschaft ab. Wenn man jedoch in die nationalen Meisterschaften in Großbritannien, Frankreich oder die Niederlande und die internationale Sidecar Trophy schaut, sind die Starterfelder gut gefüllt», weiß Rösinger. «Unser Bemühen ist es, die Teams in die Weltmeisterschaft zu bringen. Die meisten sind allerdings nicht auf Rosen gebettet, da geht es um jeden Euro, deshalb versuchen wir, das Nenngeld drastisch zu senken. Unser Ziel sind 20 Teilnehmer pro Wochenende.»

Im Mittelpunkt ihrer Initiative steht die Senkung der Startgebühren und die Vereinfachung des Anmeldeverfahrens für Teams, die auf höchstem Niveau an diesem Sport teilnehmen möchten. Als leidenschaftliche Anhänger dieser einzigartigen und spannenden Disziplin kennen sowohl Rösinger als auch Breitenbach die Belastungen und Strapazen des Wettkampfs aus erster Hand. Das deutsche Duo hat sich nun auch der Unterstützung vor Ort im Fahrerlager zugewandt, um das Rennerlebnis am Wochenende für alle Beteiligten zu verbessern.

Rösinger und Breitenbach wollen den Einstieg in die Weltmeisterschaft erleichtern

Rösinger, der sowohl als Fahrer als auch als Beifahrer an den Start gegangen ist, sagte: «In Absprache mit dem Motorradweltverband FIM haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Partnern die Startgebühren für die teilnehmenden Teams zu senken. Zusammen mit den bereits im letzten Jahr vereinbarten Regeländerungen wollen wir ihnen den Einstieg in die Weltmeisterschaft erleichtern, damit die Startfelder voll besetzt sind und die Meisterschaft vorankommt.»

«Außerdem möchten wir den Teams, der FIM, den Veranstaltern und dem Zeitnahmeteam vor Ort im Fahrerlager Unterstützung bieten, um das Wochenende für alle einfacher und angenehmer zu gestalten. Dazu gehört alles von der Einrichtung des Fahrerlagers und der Zuweisung der Boxen bis hin zu Livestreaming und Live-Timing-Links, Trainings- und Rennergebnissen, Rennberichten und vielem mehr, und das bis zum Sonntagabend! Wir freuen uns darauf, gemeinsam den Weg in eine erfolgreiche Zukunft für unsere geliebte Sidecar-Klasse zu beschreiten. Eine volle Startaufstellung bedeutet volle Action!»