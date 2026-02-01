Hiobsbotschaft für Sattler Motorsport: Patrick Werkstetter schwer verletzt
Rückschlag für das Team Sattler Motorsport nur wenige Wochen vor den ersten Testfahrten für die Seitenwagen-WM. Für Pilot Patrick Werkstetter steht nun die Reha im Vordergrund.
Mit zwei vierten Plätzen bei den WM-Läufen in der Motorsport Arena Oschersleben waren Patrick Werkstetter und sein Beifahrer Valentin Pirat in der Weltspitze angelangt. Obwohl sie nach einem schweren Unfall auf dem Pannonia Ring Ungarn punktelos verlassen mussten und verletzungsbedingt bei der Veranstaltung in Most erst gar nicht antreten konnten, schloss das deutsch-französische Duo die Weltmeisterschaft an der sechsten Stelle ab.
Dementsprechend optimistisch blickte das Team rund um den ehemaligen Seitenwagen-Piloten Sepp Sattler nach dem vielversprechenden Saisonabschluss auf die bevorstehende Saison, die nun wieder vom Motorradweltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) organisiert wird und aus sechs Veranstaltungen bestehen wird.
Doch am 1. Februar sorgte eine Meldung auf Facebook für einen gehörigen Schock unter der großen Fanbasis von Werkstetter und Pirat. Der 21-jährige Pilot aus dem bayrischen Zeilarn hatte sich beim Schifahren eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen. «Saisonaus bevor sie begonnen hat? Leider gibt es schlechte Neuigkeiten. In der Vorbereitung hat sich Patrick das Kreuzband und den Meniskus gerissen», stand zu lesen.
«Was das gerade bedeutet? Operation und Reha statt Saisonvorbereitung. Es ist unglaublich bitter, aber der Fokus liegt ab jetzt voll auf der Rehabilitation. Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem leitenden Oberarzt Dr. Anton Härtl und seinem OP-Team. Der Eingriff ist gut verlaufen und lässt uns auf eine rasche Heilung hoffen. Selbstverständlich halten wir euch auf dem Laufenden.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach