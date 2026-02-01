Hiobsbotschaft für Sattler Motorsport: Patrick Werkstetter schwer verletzt

Mit zwei vierten Plätzen bei den WM-Läufen in der Motorsport Arena Oschersleben waren Patrick Werkstetter und sein Beifahrer Valentin Pirat in der Weltspitze angelangt. Obwohl sie nach einem schweren Unfall auf dem Pannonia Ring Ungarn punktelos verlassen mussten und verletzungsbedingt bei der Veranstaltung in Most erst gar nicht antreten konnten, schloss das deutsch-französische Duo die Weltmeisterschaft an der sechsten Stelle ab.

Dementsprechend optimistisch blickte das Team rund um den ehemaligen Seitenwagen-Piloten Sepp Sattler nach dem vielversprechenden Saisonabschluss auf die bevorstehende Saison, die nun wieder vom Motorradweltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) organisiert wird und aus sechs Veranstaltungen bestehen wird.

Doch am 1. Februar sorgte eine Meldung auf Facebook für einen gehörigen Schock unter der großen Fanbasis von Werkstetter und Pirat. Der 21-jährige Pilot aus dem bayrischen Zeilarn hatte sich beim Schifahren eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen. «Saisonaus bevor sie begonnen hat? Leider gibt es schlechte Neuigkeiten. In der Vorbereitung hat sich Patrick das Kreuzband und den Meniskus gerissen», stand zu lesen.

Das linke Knie von Werkstetter nach der Operation Foto: Facebook/Sattler Motorsport Das linke Knie von Werkstetter nach der Operation © Facebook/Sattler Motorsport

