Sam Christie: Weltmeister nach ständiger Aufwärtsentwicklung

Dass er das Zeug zu Höherem hat, zeigte 2018 der damals erst 24-jährige Sam Christie bereits in seinem ersten Jahr in der Weltmeisterschaft. Auf dem Sachsenring – es waren die WM-Läufe 4 und 5 in seiner jungen Karriere – sorgte er als jeweils Dritter für eine handfeste Überraschung. In Rijeka bestätigte er mit zwei vierten Plätzen, dass diese Resultate kein Zufallsprodukt waren. Mit seinem Bruder Adam belegte er in der Endabrechnung den ausgezeichneten fünften Rang.
Auch 2019 beendeten das britische Brüderpaar aus Beverley (Unitary District East Riding of Yorkshire) die Weltmeisterschaft an der fünften Stelle, nachdem sie beim allerletzten WM-Rennen auf der früheren MotoGP-Strecke in Estoril erneut als Dritte auf das Podium steigen durfte. Weil 2020 die Seitenwagen-WM der Coronavirus-Pandemie zum Opfer fiel, konzentrierten sich die Christies auf ihre heimische Meisterschaft, in der sie nur Stephen Kershaw/Ryan Charlwood sowie Todd Ellis/Charlie Richardson den Vortritt lassen mussten. Im Jahr darauf konnte sich bei ihrem einzigen Auftritt in Donington ein fünfter und siebenter Platz angesichts des starken Teilnehmerfeldes durchaus sehen lassen.
Erst 2023 absolvierte Sam Christie wieder eine volle WM-Saison. Mittlerweile hatte Tom von seinem Zwillingsbruder Adam die Rolle des Beifahrers übernommen. Das Duo erwies sich nicht nur als schlagkräftig, sondern wurde zum ständigen Anwärter auf Top-3-Platzierungen. Am Saisonende folgte der nächste Entwicklungsschub. Bei der Veranstaltung in Portugal setzten sich die Christies in einem spannenden Rennen durch und feierten ihren ersten Sieg bei einem WM-Lauf.
Nach dem vierten Endrang in der Weltmeisterschaft 2023 konnten sich die Briten im folgenden Jahr um eine weitere Position verbessern. Nur das britisch-französische Duo Harry Payne/Kevin Rousseau sowie die schweizerisch-deutsche Paarung Markus Schlosser/Luca Schmidt hatten am Ende mehr Punkte auf dem Konto als die Christies.
Dass sie zum engsten Kreis der Titelanwärter zählen, stand spätestens nach den Läufen in Most fest. Nach drei dritten und fünf zweiten Plätzen führten sie sogar die WM-Tabelle an. Beim Finale in Oschersleben hatten zwar vermeintlich Payne/Rousseau ihren Titel erfolgreich verteidigt, weil sich Teile ihres Motors bei der technischen Nachkontrolle allerdings nicht regelkonform erwiesen, wurden sie nachträglich disqualifiziert und Christie/Christie als neue Weltmeister bestätigt. Erfolgsbilanz Sam Christie 2018 WM-Fünfter (112 Punkte)
