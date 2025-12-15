Seitenwagen-WM: Sechs Termine zwischen April und Oktober

Im Februar 2023 wurden die Rechte zur Austragung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft von der „Fédération Internationale de Motocyclisme“ für drei Jahre an die Motor Presse Stuttgart, die auch für die Organisation der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) verantwortlich zeichnet, übergeben. Mit dem WM-Finale 2025 in Oschersleben endete die Kurzzeitromanze, der Motorrad-Weltverband FIM übernahm wieder das Kommando.

Werbung

Werbung

Damals ging man bereits davon aus, dass der Rennkalender für die Saison 2026 wie in den letzten Jahren aussehen könnte. Man wollte die Läufe wieder im Rahmen der Langstrecken-WM, der Alpe Adria International Motorcycle Championship und der British Superbike Championship austragen. Schon früh stand fest, dass die Saison im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in Le Mans beginnen und das Finale beim Sidecar Festival in Oschersleben stattfinden wird.

Als vorgezogenes Weihnachtsfest veröffentlichte jetzt die FIM einen vorläufigen Terminkalender, der zwischen April und Oktober sechs Rennwochenenden umfasst. Nach dem WM-Auftakt in Le Mans Mitte April geht es Anfang Mai für die Seitenwagen-Teams an die Adriaküste, wo auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke im Automotodrom Grobnik, auf der die Serie bereits jahrelang gastierte, die zweite Runde auf dem Programm steht.

Danach folgen zwei Rennstrecken, auf denen die Seitenwagen-Asse Neuland betreten und erstmals um WM-Punkte kämpfen werden. Ende Juni werden auf dem neu asphaltierten Kurs in Pau Arnos die Läufe 5 und 6 gefahren. Anfang August wird dann in Cremona Zwischenstation gemacht. Vor dem Finale Anfang Oktober in der Motorsport Arena Oschersleben könnte auf dem TT Circuit Assen bereits eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen.

Werbung

Werbung

Vorläufige Termine Seitenwagen-WM 2026

17. – 18.04. Le Mans (Frankreich)

09. – 10.05. Rijeka (Kroatien)

20. – 21.06. Pau (Frankreich)

08. – 09.08. Cremona (Italien)

19. – 20.09. Assen (Niederlande)

03. – 04.10. Oschersleben (Deutschland)