Seitenwagen-WM: Sechs Termine zwischen April und Oktober
Die Seitenwagen-Weltmeisterschaft wird ab 2026 wieder vom Motorrad-Weltverband übernommen. Knapp vor Weihnachten wurde ein vorläufiger Rennkalender mit sechs Wochenenden veröffentlicht.
Im Februar 2023 wurden die Rechte zur Austragung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft von der „Fédération Internationale de Motocyclisme“ für drei Jahre an die Motor Presse Stuttgart, die auch für die Organisation der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) verantwortlich zeichnet, übergeben. Mit dem WM-Finale 2025 in Oschersleben endete die Kurzzeitromanze, der Motorrad-Weltverband FIM übernahm wieder das Kommando.
Damals ging man bereits davon aus, dass der Rennkalender für die Saison 2026 wie in den letzten Jahren aussehen könnte. Man wollte die Läufe wieder im Rahmen der Langstrecken-WM, der Alpe Adria International Motorcycle Championship und der British Superbike Championship austragen. Schon früh stand fest, dass die Saison im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in Le Mans beginnen und das Finale beim Sidecar Festival in Oschersleben stattfinden wird.
Als vorgezogenes Weihnachtsfest veröffentlichte jetzt die FIM einen vorläufigen Terminkalender, der zwischen April und Oktober sechs Rennwochenenden umfasst. Nach dem WM-Auftakt in Le Mans Mitte April geht es Anfang Mai für die Seitenwagen-Teams an die Adriaküste, wo auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke im Automotodrom Grobnik, auf der die Serie bereits jahrelang gastierte, die zweite Runde auf dem Programm steht.
Empfehlungen
MotoAmerica Superbike
MotoAmerica 2026: Team Roberts bringt ikonische Lackierung zurück
Danach folgen zwei Rennstrecken, auf denen die Seitenwagen-Asse Neuland betreten und erstmals um WM-Punkte kämpfen werden. Ende Juni werden auf dem neu asphaltierten Kurs in Pau Arnos die Läufe 5 und 6 gefahren. Anfang August wird dann in Cremona Zwischenstation gemacht. Vor dem Finale Anfang Oktober in der Motorsport Arena Oschersleben könnte auf dem TT Circuit Assen bereits eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen.
Vorläufige Termine Seitenwagen-WM 2026
17. – 18.04. Le Mans (Frankreich)
09. – 10.05. Rijeka (Kroatien)
20. – 21.06. Pau (Frankreich)
08. – 09.08. Cremona (Italien)
19. – 20.09. Assen (Niederlande)
03. – 04.10. Oschersleben (Deutschland)
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach