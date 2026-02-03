Steinhausen Racing: Kommentare zutiefst respektlos und inakzeptabel

Ende Januar wurde beim FIM International Court of Appeal die Berufung des Teams Steinhausen Racing gegen die Disqualifikation ihrer Fahrer Harry Payne/Kevin Rousseau bei der abschließenden Veranstaltung zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Oschersleben verhandelt. Nach eingehender Beratung wurde der Einspruch abgelehnt und die Disqualifikation bestätigt. Mit dieser Entscheidung stehen Sam und Tom Christie endgültig als Weltmeister 2025 fest.

Eine knappe Woche nach der Verhandlung im Hauptquartier des Motorradweltverbandes nimmt das Team Stellung: «Nachdem unsere Nockenwellen in Oschersleben beanstandet worden waren, ergab eine Untersuchung, dass ihre Oberflächenbeschaffenheit nicht den Vorschriften für 2025 entsprach. Infolgedessen wurden unsere Punkte aus Oschersleben aus der Meisterschaftswertung gestrichen und wir wurden auf den dritten Platz in der Weltmeisterschaft 2025 zurückgestuft.»

«Wir haben Berufung eingelegt, weil wir der Meinung waren, dass wir dafür starke und berechtigte Gründe hatten. Nicht, um Drama zu erzeugen oder die Schuld auf andere abzuwälzen, sondern weil wir der Meinung waren, dass die Situation eine ordnungsgemäße Überprüfung und Behandlung mit der Fairness und Klarheit verdient, die dieses Rennniveau erfordert. Bei dieser Berufung ging es niemals um oder gegen unsere Konkurrenten.»

«Was diese Situation so schmerzhaft macht, ist, dass die Nockenwellen nach der offiziellen Untersuchung alle Homologationsanforderungen vollständig erfüllten – Durchmesser, Hubhöhe und Gewicht waren korrekt. Das einzige Problem war die Oberflächenrauheit, insbesondere in nicht beanspruchten Bereichen. Es gab keinen Leistungsgewinn, keinen Vorteil, nichts, was die Geschwindigkeit unseres Motorrads verändert hätte.»

«Wer wäre so dumm?»

«Was die Absicht angeht, stellen wir eine einfache Frage: Wer würde einen Vorsprung von 23 Punkten riskieren, indem er absichtlich versucht zu betrügen, obwohl er weiß, dass wir nach den Rennen kontrolliert werden? Und wer, der absichtlich betrügen will, wäre so dumm, dies mit den Nockenwellen zu tun – dem ersten Teil, das man sieht, wenn man den Motor öffnet?»

«Wir verstehen, dass Entscheidungen wie diese, starke Reaktionen hervorrufen. Aber obwohl Kritik zu erwarten war, waren einige der Kommentare, die wir gelesen oder erhalten haben, zutiefst respektlos und inakzeptabel. Es handelt sich hier einfach um einen kostspieligen Fehler. Wir werden keine Zeit damit verschwenden, mit denen zu diskutieren, die ohnedies etwas anderes glauben wollen!»

«Das gesamte Team ist am Boden zerstört, weil wir unseren Weltmeistertitel nicht so verteidigen konnten, wie wir es uns erträumt hatten. Aber wir werden dieses Jahr stärker zurückkommen, das ist sicher.»

«Wir möchten den Christie-Brüdern zum Gewinn der Meisterschaft gratulieren, sie haben eine großartige Leistung gezeigt!»

