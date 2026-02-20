Unterwasser-Spezialist Marin sponsert 2026 Seitenwagen-Weltmeisterschaft

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
George Stroud, CEO von Marin, ist seit seinen Teenagertagen ein begeisterter und langjähriger Anhänger des Seitenwagen-Rennsports. In mehr als drei Jahrzehnten hat er das in Schottland ansässige Unternehmen zu einem internationalen Komplettanbieter für Unterwasser-Dienstleistungen für die Öl-, Gas- und Erneuerbare-Energien-Branche ausgebaut, der sich auf Ausgrabungen, Tiefsee-Fehlerbehebung und Bohrunterstützung spezialisiert hat.
Mit weltweiten Standorten auf vier Kontinenten hat sich Marin einen beneidenswerten Ruf für erfolgreiche Einsätze in einigen der komplexesten, rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen der Welt erarbeitet und ist bestrebt, seine Spezialisten-Teams samt Notfallausrüstung innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Kontaktaufnahme durch den Kunden zu mobilisieren. «Ich würde sagen, dass 99 Prozent der Seitenwagen-Teams nach Mitteln für die nächste Saison suchen. Marin hat sich zum Ziel gesetzt, so gut wie möglich eine praktische und kostengünstige Lösung für die Schwierigkeiten bei der Patenschaft zu finden. Bei unserer Unterstützung geht es darum, die vielen zu unterstützen – und dabei sicherzustellen, dass wir die wenigen nicht übersehen –, und unsere Erfolgsbilanz belegt dies», erklärte Stroud.
«Mit einem ausgeprägten Hintergrund in der Wirtschaft und einer Schlüsselrolle in der Öl- und Gasbohrindustrie habe ich ganz unten angefangen und mich bis zu meiner aktuellen Position hochgearbeitet. Mein einziger Wunsch im Leben war es, Seitenwagenrennen zu fahren, da ich als kleiner Junge vom großartigen, leider tödlich verunglückten Jock Taylor inspiriert wurde, der 1980 die Weltmeisterschaft gewann.»
«Es war immer hart, und daran hat sich bis heute nichts geändert – Sidecar-Teams kämpfen darum, ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu finanzieren. Wir müssen aber die Vergangenheit hinter uns lassen und den Blick in die Zukunft richten. Mein Hauptziel ist es, Gleichgesinnte zu ermutigen, sich zu engagieren und unsere Starterfelder gut gefüllt zu erhalten. Unterstützung ist alles und kann sogar Träume wahr werden lassen.»
Volle Starterfelder versprechen spannende Rennen Fabio Muner, FIM-Direktor für Marketing und Digitales, erklärte: «Im Namen der FIM möchte ich George Stroud für die enorme Unterstützung danken, die er durch sein Unternehmen Marin für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026 leistet. Seine Leidenschaft für diese spezielle und anspruchsvolle Disziplin ist für alle offensichtlich, und die Investitionen, die er in die Serie tätigt, werden allen Beteiligten zugutekommen.»
Paul King, Direktor der FIM Circuit Racing Commission, fügte hinzu: «Es stehen spannende Zeiten für die Seitenwagen-WM bevor. Mit der tatkräftigen Unterstützung von George Stroud und Marin bin ich zuversichtlich, dass diese einzigartige Disziplin im Jahr 2026 und darüber hinaus mit vollen Starterfeldern, die spannende Rennen auf der gesamten Strecke garantieren, florieren wird.» Die sechs Runden zu je zwei Rennen umfassende Seitenwagen-Weltmeisterschaft beginnt am 17. und 18. April auf dem Circuit Bugatti in Le Mans (Frankreich) im Rahmen des legendären Langstreckenklassikers. Die folgenden Runden finden in Grobnk/Rijeka (Kroatien), Pau-Arnos (Frankreich), Cremona (Italien) und Assen (Niederlande) statt, bevor die Serie am 3. und 4. Oktober in Oschersleben (Deutschland) endet.
