Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Mehr Motorrad
  4. /
  5. Seitenwagen-WM
  6. /
  7. News
Werbung
Unterwasser-Spezialist Marin sponsert 2026 Seitenwagen-Weltmeisterschaft
Der Motorrad-Weltverband FIM präsentiert mit Marin den weltweit führenden Spezialisten für Unterwasseraushub und -bergung als Sponsor für die Seitenwagen-WM 2026.
Seitenwagen-WM
In der Seitenwagen-WM sind spannende Rad-an-Rad-Duelle an der TagesordnungIn der Seitenwagen-WM sind spannende Rad-an-Rad-Duelle an der TagesordnungFoto: Helmut Ohner
In der Seitenwagen-WM sind spannende Rad-an-Rad-Duelle an der Tagesordnung© Helmut Ohner
Empfehlungen
Werbung
Werbung
George Stroud, CEO von Marin, ist seit seinen Teenagertagen ein begeisterter und langjähriger Anhänger des Seitenwagen-Rennsports. In mehr als drei Jahrzehnten hat er das in Schottland ansässige Unternehmen zu einem internationalen Komplettanbieter für Unterwasser-Dienstleistungen für die Öl-, Gas- und Erneuerbare-Energien-Branche ausgebaut, der sich auf Ausgrabungen, Tiefsee-Fehlerbehebung und Bohrunterstützung spezialisiert hat.
Werbung
Werbung
Mit weltweiten Standorten auf vier Kontinenten hat sich Marin einen beneidenswerten Ruf für erfolgreiche Einsätze in einigen der komplexesten, rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen der Welt erarbeitet und ist bestrebt, seine Spezialisten-Teams samt Notfallausrüstung innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Kontaktaufnahme durch den Kunden zu mobilisieren. «Ich würde sagen, dass 99 Prozent der Seitenwagen-Teams nach Mitteln für die nächste Saison suchen. Marin hat sich zum Ziel gesetzt, so gut wie möglich eine praktische und kostengünstige Lösung für die Schwierigkeiten bei der Patenschaft zu finden. Bei unserer Unterstützung geht es darum, die vielen zu unterstützen – und dabei sicherzustellen, dass wir die wenigen nicht übersehen –, und unsere Erfolgsbilanz belegt dies», erklärte Stroud.
Empfehlungen
«Mit einem ausgeprägten Hintergrund in der Wirtschaft und einer Schlüsselrolle in der Öl- und Gasbohrindustrie habe ich ganz unten angefangen und mich bis zu meiner aktuellen Position hochgearbeitet. Mein einziger Wunsch im Leben war es, Seitenwagenrennen zu fahren, da ich als kleiner Junge vom großartigen, leider tödlich verunglückten Jock Taylor inspiriert wurde, der 1980 die Weltmeisterschaft gewann.»
Werbung
Werbung
«Es war immer hart, und daran hat sich bis heute nichts geändert – Sidecar-Teams kämpfen darum, ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu finanzieren. Wir müssen aber die Vergangenheit hinter uns lassen und den Blick in die Zukunft richten. Mein Hauptziel ist es, Gleichgesinnte zu ermutigen, sich zu engagieren und unsere Starterfelder gut gefüllt zu erhalten. Unterstützung ist alles und kann sogar Träume wahr werden lassen.»
Volle Starterfelder versprechen spannende Rennen Fabio Muner, FIM-Direktor für Marketing und Digitales, erklärte: «Im Namen der FIM möchte ich George Stroud für die enorme Unterstützung danken, die er durch sein Unternehmen Marin für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026 leistet. Seine Leidenschaft für diese spezielle und anspruchsvolle Disziplin ist für alle offensichtlich, und die Investitionen, die er in die Serie tätigt, werden allen Beteiligten zugutekommen.»
Paul King, Direktor der FIM Circuit Racing Commission, fügte hinzu: «Es stehen spannende Zeiten für die Seitenwagen-WM bevor. Mit der tatkräftigen Unterstützung von George Stroud und Marin bin ich zuversichtlich, dass diese einzigartige Disziplin im Jahr 2026 und darüber hinaus mit vollen Starterfeldern, die spannende Rennen auf der gesamten Strecke garantieren, florieren wird.» Die sechs Runden zu je zwei Rennen umfassende Seitenwagen-Weltmeisterschaft beginnt am 17. und 18. April auf dem Circuit Bugatti in Le Mans (Frankreich) im Rahmen des legendären Langstreckenklassikers. Die folgenden Runden finden in Grobnk/Rijeka (Kroatien), Pau-Arnos (Frankreich), Cremona (Italien) und Assen (Niederlande) statt, bevor die Serie am 3. und 4. Oktober in Oschersleben (Deutschland) endet.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Seitenwagen-WM
Mehr Motorrad NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM