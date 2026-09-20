Assen, Sprint: Payne siegt vor Christie, Päivärinta und Werkstetter

Bei bescheidenen 16 Grad Lufttemperatur, aber herrlichem Sonnenschein nahmen die 23 Teams der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Assen für das Sprintrennen über zehn Runden auf dem TT Circuit ihre Startpositionen ein. Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) machten es sich auf der Pole-Position «gemütlich». Gleich daneben ihre schärfsten Rivalen im Kampf um den WM-Titel, Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing).

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Die zweite Startreihe bildeten Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) sowie die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance). Dahinter sollten Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (DHR/DAO Racing) starten, doch sie fehlten in der Startaufstellung. Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) standen vor einer großen Aufgabe, hatten sie das Qualifying doch nur an der 16. Stelle abgeschlossen.

Vom Start ließen Payne/Rousseau, die dieses Mal mit einem speziellen gelb-schwarzen Lackierung antraten, keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Haus ist. Von Runde zu Runde konnten sie ihren Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Zur Halbzeit lag das britisch-französische Duo bereits 3,5 Sekunden vor ihrem ersten Verfolger, bei der Zieldurchfahrt nach zehn Runden hatten sie die Zweitplatzierten um 5,679 Sekunden distanziert.

Päivärinta/Christie durften sich nur zwei Runden des zweiten Platzes erfreuen, dann mussten sie die Titelverteidiger passieren lassen. So sehr sich der Finne und sein britischer Beifahrer auch bemühten, an den Christie-Brüdern fanden sie keinen Weg vorbei.

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Ein tolles Rennen zeigten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action). Vom siebenten Startplatz kommend lieferten sie Lokalmatador Bennie Streuer/Manon Vissenberg und bis zu ihrem Ausfall Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport) ein spannendes Rad-an-Rad-Duell. In der letzten Runde konnte sich das deutsch-französische Duo an die vierte Stelle setzen, die sie bis zur Ziellinie verteidigen konnten.

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Eine unglaubliche Aufholjagd zeigten Schlosser/Krieg. Nach dem ersten Umlauf bereits auf Rang 11 überholten sie einen Gegner um den anderen. In der letzten Runde wurde auch Streuer einkassiert. Der Schlussangriff auf Werkstetter scheiterte knapp.

Mit dem siebenten Platz vor Manuel Moreau/Alice Roba gelang Thomas Eder/Kevin Kölsch bei ihrem erst dritten WM-Rennen das bisher beste Ergebnis in ihrer noch jungen Karriere und Markus Venus mit Thomas Hofer (ITW Racing) sicherten mit Rang 10 ihren achten Platz in der Weltmeisterschaft ab. Pech hatten Peugeot/Peugeot, Reeves/Schmidt und Blackstock/Lawrence, die alle in aussichtsreicher Position mit einem technischen Defekt die Segel streichen mussten.

Ergebnis Seitenwagen-WM, Assen, Sprintrennen

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 10 17:20,652 2. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 10 17:26,331 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 10 17:26,999 4. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F) ARS Yamaha 10 17:47,783 5. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 10 17:48,169 6. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 10 17:48,534 7. Thomas Eder/Kevin Kölsch (D) ARS Yamaha 10 18:02,631 8. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha 10 18:04,099 9. Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL) LCR Yamaha 10 18:09,044 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 10 18:09,447 11. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 10 18:23,257 12. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 10 18:23,372 13. Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL) LCR Yamaha 10 18:44,361 14. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 10 18:52,479 15. Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F) LCR Yamaha 10 19:11,018 16. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 9 17:23,449 17. Rogier Weekers/Remco Moes (NL) R&R Yamaha 9 17:41,133 18. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 9 17:43,194 19. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 9 18:20,137 DNF Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB) LCR Yamaha DNF Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha DNF Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D) ARS Yamaha DNF Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha

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