Assen, Sprint: Payne siegt vor Christie, Päivärinta und Werkstetter
Zum achten Mal in dieser Saison teilten sich Payne/Rousseau (1.), Christie/Christie (2.) und Päivärinta/Christie (3.) das Podium. Werkstetter/Pirat werden im Assen-Sprint vor Schlosser/Krieg Fünfte.
Bei bescheidenen 16 Grad Lufttemperatur, aber herrlichem Sonnenschein nahmen die 23 Teams der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Assen für das Sprintrennen über zehn Runden auf dem TT Circuit ihre Startpositionen ein. Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) machten es sich auf der Pole-Position «gemütlich». Gleich daneben ihre schärfsten Rivalen im Kampf um den WM-Titel, Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing).
Die zweite Startreihe bildeten Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) sowie die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance). Dahinter sollten Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (DHR/DAO Racing) starten, doch sie fehlten in der Startaufstellung. Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) standen vor einer großen Aufgabe, hatten sie das Qualifying doch nur an der 16. Stelle abgeschlossen.
Vom Start ließen Payne/Rousseau, die dieses Mal mit einem speziellen gelb-schwarzen Lackierung antraten, keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Haus ist. Von Runde zu Runde konnten sie ihren Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Zur Halbzeit lag das britisch-französische Duo bereits 3,5 Sekunden vor ihrem ersten Verfolger, bei der Zieldurchfahrt nach zehn Runden hatten sie die Zweitplatzierten um 5,679 Sekunden distanziert.
Päivärinta/Christie durften sich nur zwei Runden des zweiten Platzes erfreuen, dann mussten sie die Titelverteidiger passieren lassen. So sehr sich der Finne und sein britischer Beifahrer auch bemühten, an den Christie-Brüdern fanden sie keinen Weg vorbei.
Ein tolles Rennen zeigten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action). Vom siebenten Startplatz kommend lieferten sie Lokalmatador Bennie Streuer/Manon Vissenberg und bis zu ihrem Ausfall Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport) ein spannendes Rad-an-Rad-Duell. In der letzten Runde konnte sich das deutsch-französische Duo an die vierte Stelle setzen, die sie bis zur Ziellinie verteidigen konnten.
Eine unglaubliche Aufholjagd zeigten Schlosser/Krieg. Nach dem ersten Umlauf bereits auf Rang 11 überholten sie einen Gegner um den anderen. In der letzten Runde wurde auch Streuer einkassiert. Der Schlussangriff auf Werkstetter scheiterte knapp.
Mit dem siebenten Platz vor Manuel Moreau/Alice Roba gelang Thomas Eder/Kevin Kölsch bei ihrem erst dritten WM-Rennen das bisher beste Ergebnis in ihrer noch jungen Karriere und Markus Venus mit Thomas Hofer (ITW Racing) sicherten mit Rang 10 ihren achten Platz in der Weltmeisterschaft ab. Pech hatten Peugeot/Peugeot, Reeves/Schmidt und Blackstock/Lawrence, die alle in aussichtsreicher Position mit einem technischen Defekt die Segel streichen mussten.
Ergebnis Seitenwagen-WM, Assen, Sprintrennen
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
10
17:20,652
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
10
17:26,331
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
10
17:26,999
4.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
10
17:47,783
5.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
10
17:48,169
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
10
17:48,534
7.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
10
18:02,631
8.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
10
18:04,099
9.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
10
18:09,044
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
10
18:09,447
11.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
10
18:23,257
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
10
18:23,372
13.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
10
18:44,361
14.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
10
18:52,479
15.
Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F)
LCR Yamaha
10
19:11,018
16.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
9
17:23,449
17.
Rogier Weekers/Remco Moes (NL)
R&R Yamaha
9
17:41,133
18.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
9
17:43,194
19.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
9
18:20,137
DNF
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
DNF
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
DNF
Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)
ARS Yamaha
DNF
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
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