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Beeindruckende Nennliste für Auftakt der Seitenwagen-WM

Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Gleich 26 Teams finden sich in der provisorischen Nennliste für den Auftakt der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans (17. Und 18. April) abgegeben.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Mitte April startet die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026
Mitte April startet die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026
Foto: Helmut Ohner
Mitte April startet die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026
© Helmut Ohner

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Gerade erst haben sich viele Seitenwagen-Teams bei Eckarts Trainingswoche in Val de Vienne für ihre jeweiligen Meisterschaften vorbereitet. Nur wenige Tage danach wurde vom Motorrad-Weltverband Federation International de Motocyclisme (FIM) die provisorische Nennliste für den WM-Auftakt in Le Mans veröffentlicht.

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Die Anstrengungen der FIM, der von Eckart Rösinger und Michael Breitenbach ins Leben gerufene Organisation «Sidecar Partner» und des Seriensponsors Marin, dem weltweit führenden Spezialisten für Unterwasseraushub und -bergung, scheinen sich bezahlt zu machen.

«Die FIM freut sich, die vorläufige Teilnehmerliste für den Auftakt der FIM-Seitenwagen-WM 2026 bekannt zu geben», heißt es in einer Aussendung. «Beeindruckende 26 Seitenwagen werden in Le Mans im Rahmen des 24-Stunden-Langstreckenrennens an der Veranstaltung teilnehmen».

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«Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Serie. Es handelt sich um die höchste Teilnehmerzahl der letzten zwei Jahrzehnte. Dieser Erfolg ist vor allem dem ausgewogenen Rennkalender und dem Engagement unserer verschiedenen Partner, Interessengruppen und der Teams selbst zu verdanken.»

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«Neben den Rennteams der Endurance-WM werden die Sidecar-Teams eine volle Startaufstellung bilden und damit die Grundlage für ein äußerst unterhaltsames Rennen für die Fans schaffen, das den perfekten Auftakt für das Hauptrennen der Langstreckenveranstaltung bildet.»

Provisorische Nennliste

Startnr.

Team

Nation

1

Sam Christie/Tom Christie

GB

3

Markus Schlosser/Lucas Krieg

CH/D

6

Todd Ellis/Emmanuelle Clément

GB/F

7

Philippe Gallerne/Maxime Vasseur

F

15

Markus Venus/Thomas Hofer

D/CH

17

Cyril Vinet/Gérald Vinet

F

21

Bennie Streuer/Manon Vissenberg

NL

27

Paul Kirby/Ema Salmon

GB/F

29

Claude Vinet/Leané Marsal

F

33

Paul Leglise/Marjorie Cescutti

F

35

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

D/F

44

Pekka Päivärinta/Adam Christie

FIN/GB

45

Harry Payne/Kevin Rousseau

GB/F

49

Manuel Moreau/Alice Roba

F/B

52

Corey Turner/Danyon Turner

AUS

56

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille

NL/F

74

Ted Peugeot/Vincent Peugeot

F

77

Tim Reeves/Mélanie Farnier

GB/F

84

Sam Laidlow/Jack Laidlow

GB

85

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau

NL/F

88

Lewis Nicol/Clément Conil

GB/F

91

Luke Williams/Kevin Kölsch

GB/D

95

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence

GB

111

Kevin Cable/Yann Druel

GB/F

158

Michael Brillault/Fabrice Deturche

F

184

Ulric Brillault/Cora Marsal

F

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