Beeindruckende Nennliste für Auftakt der Seitenwagen-WM
Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Gleich 26 Teams finden sich in der provisorischen Nennliste für den Auftakt der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans (17. Und 18. April) abgegeben.
Gerade erst haben sich viele Seitenwagen-Teams bei Eckarts Trainingswoche in Val de Vienne für ihre jeweiligen Meisterschaften vorbereitet. Nur wenige Tage danach wurde vom Motorrad-Weltverband Federation International de Motocyclisme (FIM) die provisorische Nennliste für den WM-Auftakt in Le Mans veröffentlicht.
Die Anstrengungen der FIM, der von Eckart Rösinger und Michael Breitenbach ins Leben gerufene Organisation «Sidecar Partner» und des Seriensponsors Marin, dem weltweit führenden Spezialisten für Unterwasseraushub und -bergung, scheinen sich bezahlt zu machen.
«Die FIM freut sich, die vorläufige Teilnehmerliste für den Auftakt der FIM-Seitenwagen-WM 2026 bekannt zu geben», heißt es in einer Aussendung. «Beeindruckende 26 Seitenwagen werden in Le Mans im Rahmen des 24-Stunden-Langstreckenrennens an der Veranstaltung teilnehmen».
«Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Serie. Es handelt sich um die höchste Teilnehmerzahl der letzten zwei Jahrzehnte. Dieser Erfolg ist vor allem dem ausgewogenen Rennkalender und dem Engagement unserer verschiedenen Partner, Interessengruppen und der Teams selbst zu verdanken.»
«Neben den Rennteams der Endurance-WM werden die Sidecar-Teams eine volle Startaufstellung bilden und damit die Grundlage für ein äußerst unterhaltsames Rennen für die Fans schaffen, das den perfekten Auftakt für das Hauptrennen der Langstreckenveranstaltung bildet.»
Provisorische Nennliste
Startnr.
Team
Nation
1
Sam Christie/Tom Christie
GB
3
Markus Schlosser/Lucas Krieg
CH/D
6
Todd Ellis/Emmanuelle Clément
GB/F
7
Philippe Gallerne/Maxime Vasseur
F
15
Markus Venus/Thomas Hofer
D/CH
17
Cyril Vinet/Gérald Vinet
F
21
Bennie Streuer/Manon Vissenberg
NL
27
Paul Kirby/Ema Salmon
GB/F
29
Claude Vinet/Leané Marsal
F
33
Paul Leglise/Marjorie Cescutti
F
35
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
D/F
44
Pekka Päivärinta/Adam Christie
FIN/GB
45
Harry Payne/Kevin Rousseau
GB/F
49
Manuel Moreau/Alice Roba
F/B
52
Corey Turner/Danyon Turner
AUS
56
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille
NL/F
74
Ted Peugeot/Vincent Peugeot
F
77
Tim Reeves/Mélanie Farnier
GB/F
84
Sam Laidlow/Jack Laidlow
GB
85
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau
NL/F
88
Lewis Nicol/Clément Conil
GB/F
91
Luke Williams/Kevin Kölsch
GB/D
95
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence
GB
111
Kevin Cable/Yann Druel
GB/F
158
Michael Brillault/Fabrice Deturche
F
184
Ulric Brillault/Cora Marsal
F
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