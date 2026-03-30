Beeindruckende Nennliste für Auftakt der Seitenwagen-WM

Gerade erst haben sich viele Seitenwagen-Teams bei Eckarts Trainingswoche in Val de Vienne für ihre jeweiligen Meisterschaften vorbereitet. Nur wenige Tage danach wurde vom Motorrad-Weltverband Federation International de Motocyclisme (FIM) die provisorische Nennliste für den WM-Auftakt in Le Mans veröffentlicht.

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Die Anstrengungen der FIM, der von Eckart Rösinger und Michael Breitenbach ins Leben gerufene Organisation «Sidecar Partner» und des Seriensponsors Marin, dem weltweit führenden Spezialisten für Unterwasseraushub und -bergung, scheinen sich bezahlt zu machen.

«Die FIM freut sich, die vorläufige Teilnehmerliste für den Auftakt der FIM-Seitenwagen-WM 2026 bekannt zu geben», heißt es in einer Aussendung. «Beeindruckende 26 Seitenwagen werden in Le Mans im Rahmen des 24-Stunden-Langstreckenrennens an der Veranstaltung teilnehmen».

«Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Serie. Es handelt sich um die höchste Teilnehmerzahl der letzten zwei Jahrzehnte. Dieser Erfolg ist vor allem dem ausgewogenen Rennkalender und dem Engagement unserer verschiedenen Partner, Interessengruppen und der Teams selbst zu verdanken.»

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«Neben den Rennteams der Endurance-WM werden die Sidecar-Teams eine volle Startaufstellung bilden und damit die Grundlage für ein äußerst unterhaltsames Rennen für die Fans schaffen, das den perfekten Auftakt für das Hauptrennen der Langstreckenveranstaltung bildet.»

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Provisorische Nennliste