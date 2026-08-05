Beginnt in Cremona die Aufholjagd von Markus Schlosser/Lucas Krieg?

Vor sechs Wochen traf die Seitenwagen-Elite auf der französischen Piste in Pau Arnos zum letzten Mal aufeinander. Bei sengender Hitze gewannen Harry Payne/Kevin Rousseau vor Pekka Päivärinta/Adam Chrstie sowie Sam und Tom Christie das erste Rennen. Auch im zweiten Lauf lag dieses Trio an der Spitze des Feldes als ein Unfall von Todd Ellis/Emmanuelle Clément für den Abbruch sorgte. Weil ein Neustart nicht möglich war, wurden halbe Punkte vergeben.

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Wie Pau Arnos bedeutet auch die nächste Strecke Neuland für die Seitenwagen-Teams. Auf dem Circuit Angelo Bergamonti in Cremona werden die Läufe 7 und 8 der Weltmeisterschaft ausgetragen. Payne/Rousseau (Steinhausen Racing), die vier der sechs bisherigen Rennen gewonnen haben, kommen mit einem Polster von 11,5 Zählern auf die zweimaligen Saisonsieger Päivärinta/Christie (Hänni Racing) nach Italien. Die regierenden Champions Christie/Christie liegen bereits beachtliche 33,5 Punkte zurück an der dritten Stelle der WM-Zwischenwertung.

Für Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die bisher mit der Abstimmung ihres Seitenwagens Probleme hatten, geht es in erster Linie darum, in diese Phalanx einzudringen und verlorenen Boden gutzumachen. Das schweizerisch-deutsche Duo hatte in der langen Pause ausreichend Gelegenheit ihr Gespann zu testen und wer den ehrgeizigen Schlosser, der sich 2021 mit Marcel Fries die WM-Krone sicherte, kennt, weiß, dass er so lange nichts unversucht lässt, bis er wieder an seinen früheren Erfolgslauf angeknüpft hat.

Nach ihrem Unfall in Frankreich werden dieses Mal die Fünftplatzierten in der Weltmeisterschaft, Ellis/Clément, in der Startaufstellung fehlen, weil ihr schwer beschädigtes Gespann noch nicht wieder hergestellt ist. Das eröffnet die Chancen Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport), Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing), Bennie Streuer/Manon Vissenberg, Corey und Danyon Turner sowie Ted und Vincent Peugeort ihre Positionen zu verbessern.

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Während Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport) nach der monatelangen Verletzungspause des Fahrers endlich in den Kampf um die Punkte eingreifen werden, möchten Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition), Paul Leglise/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT) und Manuel Moreau/Alice Roba (KM Side), die diese Saison allesamt bereits mehrere Ausfälle zu verzeichnen hatten, ihre Pechsträhne abschütteln.

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Die Rennen finden am Samstag, dem 8. August, ab 12.35 Uhr MESZ über 12 Runden, bzw. Sonntag, dem 9. August, ab 12.15 Uhr MESZ über 20 Runden auf dem 3,792 Kilometer langen Kurs, auf dem seit 2024 die Superbike-WM gastiert, statt.

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Cremona

Freitag, 7. August 08.30 - 09.00 Uhr Privates Training 12.15 - 12.35 Uhr Freies Training 16.00 - 16.40 Uhr Freies Training Samstag, 8. August 08.30 - 09.00 Uhr Zeittraining 12.35 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 9. August 08.30 - 08.45 Uhr Warm up 12.15 Uhr Start Hauptrennen (20 Rdn.)

WM-Zwischenstand nach 6 von 12 Rennen

Pl. Team Maschine Pkte. 1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 127,5 2. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 116 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 92 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 62,5 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 58 6. Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha 37 7. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 35,5 8. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 35 9. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 34,5 10. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 32 11. PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 28,5 12. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 23 13. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha 22 14. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 14 15. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 13 16. Cyril Vinet/Gerald Vinet (F) ARS Yamaha 10 17. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 9 18. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 7,5 19. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 5,5 20. Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F) LCR Yamaha 5 21. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 2,5

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