Beginnt in Cremona die Aufholjagd von Markus Schlosser/Lucas Krieg?
Die Seitenwagen-WM wagt sich 2026 zum zweiten Mal auf Neuland. Nach Pau Arnos feiern die Gespanne in Cremona Premiere. Geht der Zweikampf zwischen Payne und Päivärinta auf unbekanntem Terrain weiter?
Vor sechs Wochen traf die Seitenwagen-Elite auf der französischen Piste in Pau Arnos zum letzten Mal aufeinander. Bei sengender Hitze gewannen Harry Payne/Kevin Rousseau vor Pekka Päivärinta/Adam Chrstie sowie Sam und Tom Christie das erste Rennen. Auch im zweiten Lauf lag dieses Trio an der Spitze des Feldes als ein Unfall von Todd Ellis/Emmanuelle Clément für den Abbruch sorgte. Weil ein Neustart nicht möglich war, wurden halbe Punkte vergeben.
Wie Pau Arnos bedeutet auch die nächste Strecke Neuland für die Seitenwagen-Teams. Auf dem Circuit Angelo Bergamonti in Cremona werden die Läufe 7 und 8 der Weltmeisterschaft ausgetragen. Payne/Rousseau (Steinhausen Racing), die vier der sechs bisherigen Rennen gewonnen haben, kommen mit einem Polster von 11,5 Zählern auf die zweimaligen Saisonsieger Päivärinta/Christie (Hänni Racing) nach Italien. Die regierenden Champions Christie/Christie liegen bereits beachtliche 33,5 Punkte zurück an der dritten Stelle der WM-Zwischenwertung.
Für Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die bisher mit der Abstimmung ihres Seitenwagens Probleme hatten, geht es in erster Linie darum, in diese Phalanx einzudringen und verlorenen Boden gutzumachen. Das schweizerisch-deutsche Duo hatte in der langen Pause ausreichend Gelegenheit ihr Gespann zu testen und wer den ehrgeizigen Schlosser, der sich 2021 mit Marcel Fries die WM-Krone sicherte, kennt, weiß, dass er so lange nichts unversucht lässt, bis er wieder an seinen früheren Erfolgslauf angeknüpft hat.
Nach ihrem Unfall in Frankreich werden dieses Mal die Fünftplatzierten in der Weltmeisterschaft, Ellis/Clément, in der Startaufstellung fehlen, weil ihr schwer beschädigtes Gespann noch nicht wieder hergestellt ist. Das eröffnet die Chancen Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport), Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing), Bennie Streuer/Manon Vissenberg, Corey und Danyon Turner sowie Ted und Vincent Peugeort ihre Positionen zu verbessern.
Während Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport) nach der monatelangen Verletzungspause des Fahrers endlich in den Kampf um die Punkte eingreifen werden, möchten Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition), Paul Leglise/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT) und Manuel Moreau/Alice Roba (KM Side), die diese Saison allesamt bereits mehrere Ausfälle zu verzeichnen hatten, ihre Pechsträhne abschütteln.
Die Rennen finden am Samstag, dem 8. August, ab 12.35 Uhr MESZ über 12 Runden, bzw. Sonntag, dem 9. August, ab 12.15 Uhr MESZ über 20 Runden auf dem 3,792 Kilometer langen Kurs, auf dem seit 2024 die Superbike-WM gastiert, statt.
Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Cremona
Freitag, 7. August
08.30 - 09.00 Uhr
Privates Training
12.15 - 12.35 Uhr
Freies Training
16.00 - 16.40 Uhr
Freies Training
Samstag, 8. August
08.30 - 09.00 Uhr
Zeittraining
12.35 Uhr
Start Sprintrennen (12 Rdn.)
Sonntag, 9. August
08.30 - 08.45 Uhr
Warm up
12.15 Uhr
Start Hauptrennen (20 Rdn.)
WM-Zwischenstand nach 6 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
127,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
116
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
92
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
62,5
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
6.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
7.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
35,5
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
35
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
34,5
10.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
32
11.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
28,5
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
14.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
14
15.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
13
16.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
10
17.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
9
18.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
19.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
20.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
2,5
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