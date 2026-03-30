Beste Bedingungen für Seitenwagen-Teams bei Trainingswoche in Frankreich

In der langen Winterpause wird so manche Idee zur Verbesserung des fahrbaren Untersatzes in die Tat umgesetzt. Für die Seitenwagen-Teams gibt es seit Jahren keine bessere Möglichkeit, diese Umbauten auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen und weitere Anpassungen vorzunehmen, als die vom Deutschen Eckart Rösinger und seinem bestens eingespielten Team organisierte Trainingswoche in Val de Vienne.

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Die 3,7 Kilometer lange und mit 13 Kurven gespickte Rennstrecke präsentierte sich dieses Jahr von ihrer besten Seite. Bei ausgezeichneten Bedingungen konnten unzählige Trainingsrunden abgespult werden. Allein aus der Weltmeisterschaft fanden 16 Mannschaften den Weg nach Frankreich. Von den Top-10 aus dem Vorjahr fehlten lediglich Harry Payne, Patrick Werkstetter, Paul Leglise und der zurückgetretene Rupert Archer.

Markus Schlosser vor Todd Ellis: Weltmeister unter sich Foto: Mark Walters Markus Schlosser vor Todd Ellis: Weltmeister unter sich © Mark Walters

Während die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie, der Vize-Champion Markus Schlosser mit Lucas Krieg, die WM-Vierten Pekka Päivärinta/Adam Christie, Todd Ellis/Emmanuelle Clément sowie Markus Venus/Thomas Hofer in unveränderter Besetzung trainierten, haben Tim Reeves mit Melanie Farnier und Kevin Cable mit Yann Druel neue Beifahrer an Bord. Diese Paarungen nutzten die Zeit, um sich an einander zu gewöhnen.

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Zeiten wurden offiziell nicht genommen, man behalf sich auf interne Messungen. Nach der Woche, in dem die optimalen Fahrwerkseinstellungen für den WM-Auftakt – die aus sechs Veranstaltungen bestehende Serie beginnt mit den Rennen am 17. bzw. 18. April in Le Mans – gefunden wurden, zeigten sich nicht nur die Teams, sondern auch die «Sidecar Partner»-Organisatoren Eckart Rösinger und Michael Breitenbach mehr als zufrieden.