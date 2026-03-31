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Deutschlands Seitenwagen-Ass Patrick Werkstetter erneut schwer verletzt

Gerade von einer Verletzung erholt, landet der Deutsche Patrick Werkstetter neuerlich auf dem OP-Tisch. Der WM-Sechste des Vorjahres ist voraussichtlich bis Mitte des Jahres außer Gefecht.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Patrick Werkstetter (re.) mit seinem Mentor und Teamchef Sepp Sattler
Patrick Werkstetter (re.) mit seinem Mentor und Teamchef Sepp Sattler
Foto: Helmut Ohner
Patrick Werkstetter (re.) mit seinem Mentor und Teamchef Sepp Sattler
© Helmut Ohner

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Im Januar endete ein Schiausflug für Patrick Werkstetter auf dem OP-Tisch. Das 21-Jährige Seitenwagen-Ass aus Zeilarn hatte sich im linken Knie das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Anstatt sich voll auf die Vorbereitung auf die Seitenwagen-Weltmeisterschaft konzentrieren zu können, lag der Fokus des Bayern plötzlich auf der Rehabilitation.

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«Patrick war vor wenigen Tagen bei mir, um eine Sitzprobe in seinem Gespann zu machen und zu sehen, ob es Probleme mit dem Knie gibt. Alles hat bestens funktioniert und wir haben schon alles vorbereitet, weil wir im Le Mans am französischen Meisterschaftslauf teilnehmen wollten», erzählt sein Teamchef Sepp Sattler im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Dazu wird es jetzt allerdings nicht kommen. «Patrick hat sich bei der Arbeit erneut verletzt. Das Knie hat die Belastung nicht ausgehalten. Es ist wieder das Kreuzband gerissen, dieses Mal ist die Verletzung sogar noch schlimmer als vorher. Er muss wieder operiert werden. Die Frage nach der Länge des Heilungsprozesses lässt sich momentan nicht beantworten.»

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Fest steht, der WM-Sechste der letztjährigen Saison wird weder Mitte April in Le Mans, noch Anfang Mai in Rijeka an den Start gehen können. «Für unsere WM-Ambitionen sind das denkbar schlechte Nachrichten. Nach Rijeka gibt es eine längere Pause. Vielleicht können wir wenigstens in Pau in die Weltmeisterschaft einsteigen», hofft Sattler auf ein kleines Wunder.

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Termine Seitenwagen-WM 2026

Datum

Rennstrecke

17.04. - 18.04.

Le Mans (Frankreich)

09.05. - 10.05.

Rijeka (Kroatien)

20.06. - 21.06.

Pau (Frankreich)

08.08. - 09.08.

Cremoan (Italien)

19.09. - 20.09.

Assen (Niederlande)

03.10. - 04.10.

Oschersleben (Deutschland)

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