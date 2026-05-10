Doppelsieg für Pekka Päivärinta/Adam Christie bei WM-Lauf in Rijeka
Es war ein unterhaltsames Rennen, das sich die Seitenwagen-Teams in Kroatien lieferten. Am Ende setzten sich wie am Vortag Rijeka-Spezialist Pekka Päivärinta und sein Beifahrer Adam Christie durch.
Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) wussten im Hauptrennen ihre Pole-Position in die Führung umzumünzen. Dahinter schafften es die Vortagessieger Pekka Päivärinta/Adam Christie vom Hänni Racing Team, die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) den Anschluss zu halten.
Nach drei Runden auf dem 4,168 Kilometer langen Kurs in Grobnik/Rijeka, auf dem von 1978 bis 1990 im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft der Große Preis von Jugoslawien ausgetragen wurde, setzte Päivärinta am Ende der Start- und Zielgeraden ein erstes erfolgreiches Überholmanöver. Wenige Kurven hatte allerdings wieder Payne die Nasen vorne.
In der vierten Runde wurde aus dem Quartett an der Spitze ein Trio. Sohn und Vater Peugeot mussten das Rennen ebenso vorzeitig beenden wie eine Runde davor bereits Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Tim Reeves/Melanie Farnier (Car Cox Motorsport). Manuel Moireau/Alice Roba (KM Side) hatten schon in der ersten Runde die Segel gestrichen.
Die zahlreichen Zuseher Rennsport auf höchstem Niveau
Vorne hatte mittlerweile Päivärinta das Kommando übernommen. Mit schnellen Rundenzeiten konnte er sich langsam, aber sicher von seinem schärfsten Rivalen absetzen. Oder wie sagte es sein ehemaliger Beifahrer und heutige Sponsor Adolf Hänni, mit dem er gemeinsam drei WM-Titel holte, so schön: «Jetzt hat er den Hammer fallengelassen.»
Weil er an einem zu überrundeten Team nicht rechtzeitig vorbeikam, war sein Vorsprung plötzlich wieder dahin und Payne nicht nur an seinem Hinterrad, sondern kurz danach auch wieder an der ersten Stelle. In der vorletzten Runde sahen die Zuseher den letzten Führungswechsel. Obwohl danach Payne nichts unversucht ließ, konnte er den Sieg von Päivärinta nicht verhindern.
Wie im Sprintrennen sahen die Christie-Brüder die Zielflagge an der dritten Stelle. Die Briten waren bei den Überrundungsmanövern nicht gerade vom Glück begünstigt und der Beifahrer bekam im Laufe des Rennens Probleme mit seinem linken Arm. Trotzdem zeigten sie sich mit ihrem Ergebnis und dem dritten Zwischenrang in der WM-Tabelle angetan.
An der vierten Stelle landeten nach einem fehlerlosen Rennen Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) – der Beifahrer ließ sich die Schmerzen an seinen Armen und Händen, die er sich am Donnerstag zugezogen hatte, nicht anmerken –, die Todd Ellis/Emmanuelle Clément während des gesamten Rennens keine Chance auf ein Überholmanöver ließen.
Hinter Bennie Schlosser/Manon Vissenberg, die im Gegensatz zu den Rennen in Le Mans dieses Mal von technischen Problemen verschont blieben, zeigten Corey und Danyon Turner, dass mit ihnen im Laufe der Weltmeisterschaft noch zu rechnen sein wird. Jetzt geht es für die jungen Australier vorerst zurück in die Heimat, um das schmale Rennbudget wieder aufzufetten.
Während Markus Venus (ITW Racing Team) mit Platz 8 durchaus glücklich war, konnte das sein Beifahrer Thomas Hofer nicht behaupten. Der selbstkritische Schweizer war mit seiner eigenen Performance gar nicht einverstanden. Nach eigener Aussage war er an einigen Stellen zu spät beim Stellungswechsel von Links- auf Rechtskurven.
Ein versöhnliches Wochenende gab es für Paul Kirby/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT). Weil sie im Qualifying nach technischen Problemen ohne Zeit blieben, mussten sie aus der letzten Startreihe das 18-Runden-Rennen aufnehmen. Ihre aufopfernde Aufholjagd wurde mit dem neunten Platz und sieben wichtigen WM-Punkten belohnt.
Den internen Kampf der französischen Teams entschieden Claude Vinet/Leane Marsal als Elfter für sich. Die Niederländer Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (Team Flying Dutchmen) und Raymond Leijdekker/Oceane Bataille (LRT Sidecar Racing) sprengten als Zwölfte bzw. 15. das Quintett Pierre Leguen/Leopold Rouby 13.), Michael Brillault/Fabrice Deturche (14.) und Ulric Brillault/Cora Marsal.
Ergebnis Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Rijeka, 10. Mai
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
27:33,859
2.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
18
27:33,859
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
27:53.826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
28:01.374
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
18
28:03.912
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
28:31.062
7.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
28:39.623
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
28:53.366
9.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
17
27:55.234
10.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
28:07.411
11.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
17
28:22.204
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
28:22.473
13.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
17
28:23.311
14.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
28:31.113
15.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
16
27:38.145
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
16
28:04.002
A
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
A
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
A
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
A
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
WM-Stand nach 4 von 12 Rennen
Pl.
Team
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
90
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
86
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
68
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
49
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
45
6.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
32
7.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
27
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
27
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
24
10.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
23
11.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
20
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
14
13.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
12
14.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
10
15.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
9
16.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
8
17.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
5
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
5
19.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
3
20.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
2
21.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
1
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