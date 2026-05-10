Doppelsieg für Pekka Päivärinta/Adam Christie bei WM-Lauf in Rijeka

Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) wussten im Hauptrennen ihre Pole-Position in die Führung umzumünzen. Dahinter schafften es die Vortagessieger Pekka Päivärinta/Adam Christie vom Hänni Racing Team, die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) den Anschluss zu halten.

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Nach drei Runden auf dem 4,168 Kilometer langen Kurs in Grobnik/Rijeka, auf dem von 1978 bis 1990 im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft der Große Preis von Jugoslawien ausgetragen wurde, setzte Päivärinta am Ende der Start- und Zielgeraden ein erstes erfolgreiches Überholmanöver. Wenige Kurven hatte allerdings wieder Payne die Nasen vorne.

In der vierten Runde wurde aus dem Quartett an der Spitze ein Trio. Sohn und Vater Peugeot mussten das Rennen ebenso vorzeitig beenden wie eine Runde davor bereits Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Tim Reeves/Melanie Farnier (Car Cox Motorsport). Manuel Moireau/Alice Roba (KM Side) hatten schon in der ersten Runde die Segel gestrichen.

Die zahlreichen Zuseher Rennsport auf höchstem Niveau

Päivärinta/Christie und Payne/Rousseau schrieben die Geschichte des Rennens Foto: Helmut Ohner Päivärinta/Christie und Payne/Rousseau schrieben die Geschichte des Rennens © Helmut Ohner

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Vorne hatte mittlerweile Päivärinta das Kommando übernommen. Mit schnellen Rundenzeiten konnte er sich langsam, aber sicher von seinem schärfsten Rivalen absetzen. Oder wie sagte es sein ehemaliger Beifahrer und heutige Sponsor Adolf Hänni, mit dem er gemeinsam drei WM-Titel holte, so schön: «Jetzt hat er den Hammer fallengelassen.»

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Weil er an einem zu überrundeten Team nicht rechtzeitig vorbeikam, war sein Vorsprung plötzlich wieder dahin und Payne nicht nur an seinem Hinterrad, sondern kurz danach auch wieder an der ersten Stelle. In der vorletzten Runde sahen die Zuseher den letzten Führungswechsel. Obwohl danach Payne nichts unversucht ließ, konnte er den Sieg von Päivärinta nicht verhindern.

Wie im Sprintrennen sahen die Christie-Brüder die Zielflagge an der dritten Stelle. Die Briten waren bei den Überrundungsmanövern nicht gerade vom Glück begünstigt und der Beifahrer bekam im Laufe des Rennens Probleme mit seinem linken Arm. Trotzdem zeigten sie sich mit ihrem Ergebnis und dem dritten Zwischenrang in der WM-Tabelle angetan.

An der vierten Stelle landeten nach einem fehlerlosen Rennen Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) – der Beifahrer ließ sich die Schmerzen an seinen Armen und Händen, die er sich am Donnerstag zugezogen hatte, nicht anmerken –, die Todd Ellis/Emmanuelle Clément während des gesamten Rennens keine Chance auf ein Überholmanöver ließen.

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Hinter Bennie Schlosser/Manon Vissenberg, die im Gegensatz zu den Rennen in Le Mans dieses Mal von technischen Problemen verschont blieben, zeigten Corey und Danyon Turner, dass mit ihnen im Laufe der Weltmeisterschaft noch zu rechnen sein wird. Jetzt geht es für die jungen Australier vorerst zurück in die Heimat, um das schmale Rennbudget wieder aufzufetten.

Während Markus Venus (ITW Racing Team) mit Platz 8 durchaus glücklich war, konnte das sein Beifahrer Thomas Hofer nicht behaupten. Der selbstkritische Schweizer war mit seiner eigenen Performance gar nicht einverstanden. Nach eigener Aussage war er an einigen Stellen zu spät beim Stellungswechsel von Links- auf Rechtskurven.

Ein versöhnliches Wochenende gab es für Paul Kirby/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT). Weil sie im Qualifying nach technischen Problemen ohne Zeit blieben, mussten sie aus der letzten Startreihe das 18-Runden-Rennen aufnehmen. Ihre aufopfernde Aufholjagd wurde mit dem neunten Platz und sieben wichtigen WM-Punkten belohnt.

Den internen Kampf der französischen Teams entschieden Claude Vinet/Leane Marsal als Elfter für sich. Die Niederländer Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (Team Flying Dutchmen) und Raymond Leijdekker/Oceane Bataille (LRT Sidecar Racing) sprengten als Zwölfte bzw. 15. das Quintett Pierre Leguen/Leopold Rouby 13.), Michael Brillault/Fabrice Deturche (14.) und Ulric Brillault/Cora Marsal.

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Ergebnis Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Rijeka, 10. Mai

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 18 27:33,859 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 18 27:33,859 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 18 27:53.826 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 18 28:01.374 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 18 28:03.912 6. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 18 28:31.062 7. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 18 28:39.623 8. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 18 28:53.366 9. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 17 27:55.234 10. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 17 28:07.411 11. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 17 28:22.204 12. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 17 28:22.473 13. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 17 28:23.311 14. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 17 28:31.113 15. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 16 27:38.145 16. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 16 28:04.002 A PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha A Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha A Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha A Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha

WM-Stand nach 4 von 12 Rennen