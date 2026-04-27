Drei verletzte Beifahrer vor der zweiten WM-Veranstaltung in Kroatien

Das einwöchige Eckarts Trainingslager in Val de Vienne dient für die Seitenwagen-Teams alljährlich als Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Dieses Jahr waren auch Corey und Danyon Taylor in Frankreich. Die australischen Brüder nehmen heuer erstmals an der Weltmeisterschaft teil. Bereits am ersten Tag gab es für sie einen herben Rückschlag. Bei einem Unfall brach sich der Beifahrer das linke Handgelenk und fiel für den WM-Auftakt in Le Mans aus.

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Mit Luca Schmidt fand die Mannschaft von Down Under einen zweifachen Vize-Weltmeister, der mit seiner Erfahrung einen großen Anteil an den zwei Zielankünften in den Punkterängen hatte. Ein 13. und elfter Platz unter 25 Teilnehmern darf als Erfolg bezeichnet werden. Ob der Deutsche auch bei der zweiten WM-Station auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs in Grobnik bei Rijeka einspringen kann, steht wegen schulischer Verpflichtungen in den Sternen.

Im Qualifying zum WM-Lauf auf dem Circuit Bugatti in Le Mans kam es zum nächsten Zwischenfall, der eine schwere Verletzung nach sich zog. Das britische Brüderpaar Sam und Luke Laidlow waren auf dem Weg, ihre Zeit zu verbessern, als sie einen Unfall hatten. Während der Pilot mit vergleichsweise harmlosen Blessuren davonkam, benötigte der Beifahrer einen chirurgischen Eingriff. Sein Einsatz bei der WM-Veranstaltung in Kroatien erscheint fraglich.

Auch im Team Laidlow gibt es einen verletzten Beifahrer zu beklagen Foto: Helmut Ohner Auch im Team Laidlow gibt es einen verletzten Beifahrer zu beklagen © Helmut Ohner

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Der zweite Lauf in Le Mans forderte ein weiteres Opfer. Nach dem elften Platz im Sprintrennen kam es im harten Gefecht um den letzten WM-Punkt drehte sich die britisch-französischen Paarung Lewis Nicol und Clément Conil. Der anschließende Überschlag führte sogar zum Abbruch, weil der verletzte Beifahrer geborgen werden musste. Weil die Schulterverletzung doch von gravierender Natur ist, ist auch der schottische Fahrer auf der Suche nach Ersatz.