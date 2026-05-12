Grobnik/Rijeka (HR): Venus/Hofer nach vier Rennen auf Platz 8 der WM

Das deutsche ITW Racing Team mit dem Pfarrkirchener Markus Venus am Lenker und dem Schweizer Thomas Hofer im Seitenwagen wird immer besser. In den Rennen 3 und vier der diesjährigen Seitenwagen-Weltmeisterschaft fuhren die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende mit ihrer LCR Yamaha in Grobnik bei Rijeka (Kroatien) auf die Plätze 11 und 8.

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In der Gesamtwertung belegen Venus/Hofer nun mit insgesamt 27 Zählern Rang 8, punktgleich mit dem siebenfachen Weltmeister Tim Reeves (GB), der aktuell mit der Französin Melanie Farnier als Beifahrerin unterwegs ist. Die nächsten beiden WM-Rennen werden vom 19. bis 21. Juni auf dem Circuit Européen Pau-Arnos in Südwest-Frankreich (Region Nouvelle-Aquitaine) ausgetragen.

«Wir hatten ein tolles Rennwochenende in Kroatien», freute sich Venus nach den beiden Rennen im Automotodrom Grobnik im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «ich war da vorher noch nie, das war für mich komplettes Neuland.» Beifahrer Hofer konnte dann aber schon im Vorfeld wertvolle Tipps geben, wo sich die Schlüsselstellen auf dem 4.168 m langen Kurs befinden. Und dann nahm das Team vor dem Training die Strecke auch noch zu Fuß ab. Das passte.

Venus: «Wir hatten dann auch viel Spaß am Fahren. Die Bedingungen waren dort sehr gut. Es war angenehm warm, zum Teil auch heiß mit einiger Luftfeuchtigkeit und die Strecke war flüssig und schnell zu fahren. Aber der Kurs war auch eine Herausforderung, vor allem mit dem Geschlängel auf der Gegengeraden.»

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Doch das ganze Team konnte mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein. «Unsere Rundezeiten waren 35 tief und 34 hoch, das war für uns in Ordnung», so Venus. Und: «Im zweiten Lauf hatten wir einen sehr guten Start, aber die ersten Sechs sind einfach extrem schnell unterwegs. Wir sind für unsere Verhältnisse immer schneller geworden und der Konkurrenz näher gekommen, das ist wichtig.

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Der nächste Renntermin steht für Markus Venus schon am Donnerstag auf dem Plan. Mit Beifahrer Markus Eibl geht es am Vatertag zum Grasbahnrennen nach Lüdinghausen im Kreis Coesfeld. Dort wird im 500er-Bahngespann auf der 1000m-Bahn aber nur links herum gefahren.

Seitenwagen-WM, Stand nach 4 von 12 Rennen: