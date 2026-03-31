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Herber Rückschlag für die Turner-Brüder vor Auftakt der Seitenwagen-WM

Die australischen Brüder Corey und Danyon Turner haben sich auf den Weg gemacht, um heuer die Seitenwagen-WM zu bestreiten. Der Beifahrer wird voraussichtlich beim ersten Rennen zusehen müssen.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Cory Turner mit Ersatzbeifahrerin Soraya Demeulenaere
Cory Turner mit Ersatzbeifahrerin Soraya Demeulenaere
Foto: Mark Walters
Cory Turner mit Ersatzbeifahrerin Soraya Demeulenaere
© Mark Walters

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In der heimischen Seitenwagen-Meister gewannen Corey und Danyon Turner zweimal den Titel in der F1-Klasse. Doch die australischen Brüder wollen sich mit Erfolgen in ihrem Land nicht zufriedengeben und streben nach Höherem. Sie nehmen die Herausforderung an und wollen sich dieses Jahr in der Weltmeisterschaft versuchen.

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Um sich einen Überblick zu verschaffen, was sie erwarten wird, statteten sie im Vorjahr dem Finale der Seitenwagen-WM einen Besuch ab. Auch bei der letzten Veranstaltung zur britischen Meisterschaft waren sie vor Ort und wurden vom sechsfachen Weltmeister Tim Reeves unter die Fittiche genommen.

In den letzten Wochen wurde ihre ARS Yamaha von den britischen Brüdern Sam, Tom und Adam Christie in deren Firma CES Performance vorbereitet und kürzlich bei der vom Deutschen Eckart Rösinger organisierter Trainingswoche auf der französischen Rennstrecke in Val de Vienne erstmals einem Praxistest unterzogen.

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Beifahrer bricht sich bei Unfall Handgelenk

Corey Turner, Soraya Demeulenaere und Danyon Turner (vlnr.)
Corey Turner, Soraya Demeulenaere und Danyon Turner (vlnr.)
Foto: Mark Walters
Corey Turner, Soraya Demeulenaere und Danyon Turner (vlnr.)
© Mark Walters

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Doch für die Jungs aus Queensland gab es einen herben Rückschlag zu verdauen. Bereits am ersten Trainingstag hatten sie einen Unfall, bei dem sich der Beifahrer das linke Handgelenk brach. Weil die Niederländerin Soraya Demeulenaere den Platz im Seitenwagen übernahm, konnte sich der Fahrer wenigstens das Gespann gewöhnen und das Setup optimieren.

Für den 25-jährigen Danyon Turner wird die Zeit bis zum Saisonauftakt, der Mitte April im Rahmen der Endurance-Weltmeisterschaft auf dem Circuit Bugatti in Le Mans stattfinden wird, knapp, denn es könnte bis zu zwölf Wochen dauern, bis der Bruch soweit verheilt ist, dass er wieder einsatzfähig ist.

Termine Seitenwagen-WM 2026

Datum

Rennstrecke

17.04. - 18.04.

Le Mans (Frankreich)

09.05. - 10.05.

Rijeka (Kroatien)

20.06. - 21.06.

Pau (Frankreich)

08.08. - 09.08.

Cremona (Italien)

19.09. - 20.09.

Assen (Niederlande)

03.10. - 04.10.

Oschersleben (Deutschland)

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