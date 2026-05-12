Kirby/Salmon: Motorschaden und Sicherheitsmodus kosten bessere Resultate

Die bemerkenswerte Initiative der deutschen Seitenwagen-Insider Eckart Rösinger und Michael Breitenbach und ihrer Organisation Sidecar Partner in Verbindung mit dem Motorrad-Weltverband FIM sowie dem Seriensponsor Marin hat über die Wintermonate einiges in Bewegung gebracht. Die Liste der Teilnehmer hat sich gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt und es gibt sogar noch Potenzial für die Zukunft.

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Paul Kirby ist eines der neuen Gesichter in der Seitenwagen-WM. Als Beifahrerin hat sich der Brite die Französin Ema Salmon geangelt, die von Lukas Wyssen im Alter von zarten 16 Jahren unter die Fittiche genommen und langsam, aber konsequent an die Weltmeisterschaft herangeführt wurde. Gemeinsam mit dem Schweizer bestritt sie 2024 die Serie und schloss sie an der beachtlichen siebenten Stelle ab.

Eigentlich wollte die schweizerisch-französische auch 2025 zusammenarbeiten, doch Wyssen fasste kurzfristig den Entschluss, seinen Helm an den Nagel zu hängen und Salmon, deren Mutter schon als Beifahrerin aktiv war, stand plötzlich ohne Fahrer da. Diese Chance ließ sich Kirby nicht entgehen und lockte sie in die britische Meisterschaft. Mit durchschlagendem Erfolg, denn am Ende der Saison hießen die Champions der Cup-Klasse Kirby/Salmon.

Für den Aufstieg in die höchste Spielklasse einigte er sich mit dem erfolgreichsten, noch aktiven Seitenwagen-Piloten, seinem Landsmann Tim Reeves, auf die Zusammenarbeit, weil beide davon überzeugt sind, dass die gemeinsame Nutzung der Ressourcen wechselseitig Vorteile bringt. Diese Saison finden sich ihre Namen in den Nenn- und Ergebnislisten entsprechend ihrer Sponsoren als Team «Carl Cox Motorsport und WasteParts UK».

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Mit konstant starken Leistungen sofort in die Top-10

Obwohl der Circuit Bugatti in Le Mans Neuland für ihn war, hat Kirby mit den Rängen 8 und 10 erkennen lassen, dass er das Zeug dazu hat, frischen Wind in die Szene zu bringen. Auch das fahrerisch anspruchsvolle Automotodrom in Rijeka kannte er nur aus Erzählungen, dementsprechend ambitioniert gingen Kirby und Salmon in die freien Trainingssitzungen, in denen sie sich langsam an den persönlichen Grenzbereich herantasteten.

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Der Kuss für Kirby von Papa Salmon als Geheimrezept für den Erfolg Foto: Helmut Ohner Der Kuss für Kirby von Papa Salmon als Geheimrezept für den Erfolg © Helmut Ohner

Für das Qualifying hatte sich die Paarung einiges vorgenommen. Doch bevor es losging, war es auch schon wieder vorbei, wie er erzählte: «Nach unseren vielversprechenden Trainingsläufen in den letzten beiden Tagen hatten wir in der allerersten Runde einen Motorschaden. Da wir keine Zeit fahren konnten, reichte unsere Leistung im Training zwar aus, um am Rennen teilzunehmen, aber wir mussten vom Ende des Feldes starten.»

Bis zum elften und letzten Umlauf verlief das Rennen aus Sicht von Kirby und Salmon gut. «Innerhalb von zwei Runden haben wir uns vom Ende des Feldes auf den 13. Platz vorgekämpft und fuhren unsere bisher schnellste Zeit des Wochenendes. Wir haben unsere persönliche Bestzeit um satte 1,2 Sekunden unterboten. Weil die Gruppe vor uns bereits zu weit weg war, haben wir uns dann darauf konzentriert, unsere Streckenkenntnis zu verbessern.»

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«Es sah wirklich gut aus, bis ein einfaches Problem mit der Kraftstoffzufuhr den Motor in der letzten Runde in den Sicherheitsmodus versetzte. Obwohl wir 19 Sekunden vor unserem ersten Verfolger lagen, gelang es ihnen noch, an unserer lahmenden Maschine vorbei zu schießen und die Ziellinie vor uns zu überqueren. Nicht gerade der Rennstart, den wir uns in Kroatien erhofft hatten, aber so ist das eben im Rennsport!»

Nachdem sie das Problem bis Sonntagmittag in den Griff bekamen, lief das Hauptrennen über 18 Runden auf dem 4,168 Kilometer langen Kurs im Hinterland der malerischen Kvarner-Bucht um einiges besser. «Aus der letzten Startreihe haben wir bei heißen und schwülen Bedingungen einen brillanten neunten Platz erreicht. Somit war es doch noch ein versöhnliches Wochenende. Jetzt können wir müde, aber überglücklich nach Hause fahren.»

Ergebnis Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Rijeka, 9. Mai

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 11 16:52.431 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 11 16:56.954 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 11 17:04.711 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 11 17:10.586 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 11 17:11.106 6. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 11 17:11.317 7. Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha 11 17:18.378 8. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 11 17:33.974 9. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 11 17:38.734 10. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha 11 17:40.750 11. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 11 17:41.848 12. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 11 18:16.915 13. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 11 18:18.300 14. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 11 18:29.832 15. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 10 17:03.087 16. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 10 17:03.784 17. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 10 17:04.574 18. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 10 17:07.752 19. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 10 17:11.281 20. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 10 17:52.256

Ergebnis Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Rijeka, 10. Mai

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 18 27:33,859 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 18 27:33,859 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 18 27:53.826 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 18 28:01.374 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 18 28:03.912 6. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 18 28:31.062 7. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 18 28:39.623 8. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 18 28:53.366 9. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 17 27:55.234 10. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 17 28:07.411 11. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 17 28:22.204 12. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 17 28:22.473 13. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 17 28:23.311 14. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 17 28:31.113 15. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 16 27:38.145 16. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 16 28:04.002 A PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha A Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha A Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha A Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha

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WM-Stand nach 4 von 12 Rennen