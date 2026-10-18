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«Sterben tun die Anderen»: Viele Promis bei Klaffenböcks Buchpräsentation

Wenn der Seitenwagen-Weltmeister und dreifache Sieger der Tourist Trophy Klaus Klaffenböck zur Präsentation seiner Autobiografie ruft, dann lässt sich das auch die Prominenz nicht entgehen.

Seitenwagen

Klaus Klaffenböck (re.) mit Co-Autor Kurt Molzer
Klaus Klaffenböck (re.) mit Co-Autor Kurt Molzer
Foto: Alexander Tuma
Klaus Klaffenböck (re.) mit Co-Autor Kurt Molzer
© Alexander Tuma

Im Artikel erwähnt

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Anlässlich des Sidecar Festivals in der Motorsport Arena Oschersleben kamen bereits Anfang Oktober die Fans des Dreiradsports in den Genuss der Präsentation von Klaus Klaffenböcks Autobiografie «Sterben tun die Anderen».

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Im Wiener Audi House of Progress in der Kärntner Straße folgte nun auch die feierliche Vorstellung des Buches in seiner Heimat. Gemeinsam mit Co-Autor Kurt Molzer gab der einstige Seitenwagen-Weltmeister und dreifache Triumphator der berühmt berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man im Rahmen einer Lesung Einblick in seine bewegte Karriere.

Zahlreiche Gäste lauschten den Ausführungen von Klaffenböck und Molzer
Zahlreiche Gäste lauschten den Ausführungen von Klaffenböck und Molzer
Foto: Alexander Tuma
Zahlreiche Gäste lauschten den Ausführungen von Klaffenböck und Molzer
© Alexander Tuma

Im Artikel erwähnt

Das zahlreich erschienene Publikum war prominent besetzt: Unter den Gästen, die den abenteuerlichen Anekdoten lauschten, befand sich neben Österreichs Star-Comedian Alex Kristan auch Alexander Salvator Habsburg-Lothringen, ein Ururenkel von Kaiser Franz Joseph.

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Ebenso erwiesen Rennsport-Größen wie der siebenfache Seitenwagen-Weltmeister Rolf Biland, mit dem er sich auf den Rennstrecken so manches Duell geliefert hatte, der geniale Seitenwagen-Konstrukteur Louis Christen, der fünffache Grand-Prix-Sieger Gustl Auinger sowie ServusTV-F1-Kommentator Andi Gröbl dem Ausnahmesportler die Ehre.

Auch Gustl Auinger (li.) und Rolf Biland holten sich ihr Exemplar ab
Auch Gustl Auinger (li.) und Rolf Biland holten sich ihr Exemplar ab
Foto: Alexander Tuma
Auch Gustl Auinger (li.) und Rolf Biland holten sich ihr Exemplar ab
© Alexander Tuma

Wer das lesenswerte Buch, von dem es übrigens auch eine englische Version mit dem Titel «Dying is for Others» gibt, nicht ohnedies bereits in seinem Besitz hat, kann es zum Preis von € 34,90 direkt auf Klaffenböcks Webseite bestellen.

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