Le Mans, Lauf 2: Payne/Rousseau mit Solofahrt zum Punktemaximum
Mit einer fehlerlosten Fahrt siegten Harry Payne/Kevin Rousseau auch im zweiten WM-Lauf in Le Mans. Der zweite Platz ging an Pekka Päivärinta/Adam Christie vor Sam und Tom Christie.
Seitenwagen
Harry Payne/Kevin Rousseau hatten keine Gegner zu fürchtenHarry Payne/Kevin Rousseau hatten keine Gegner zu fürchtenFoto: Mark Walters
Harry Payne/Kevin Rousseau hatten keine Gegner zu fürchten© Mark Walters
Schon vor dem zweiten Lauf der Seitenwagen-Weltmeisterschaft mussten zwei Teams w.o. geben. Die britischen Brüder Sam und Jack Laidlow hatten im Zeittraining einen Unfall, der für den Beifahrer mit einer Beinverletzung im örtlichen Krankenhaus endete und das Gespann von Luke Williams/Kevin Kölsch wurde im Sprintrennen bei einer Kollision so schwer beschädigt, dass die verbleibende Zeit bis zum Start für eine Reparatur nicht ausreichte.
In der Startaufstellung nahmen Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) in der Pole-Position Aufstellung. Die Weltmeister von 2024, das am Vortag den ersten Lauf zu ihren Gunsten entschieden hatte, hatte sich fest vorgenommen, den Circuit Bugatti in Le Mans mit dem Punktemaximum zu verlassen. Mit Sam und Tom Christie (CES Performance) gesellten sich die Auftaktzweiten und regierenden Champions zu ihnen in die erste Startreihe.
Pekka Päivärinta/Adam Christie auf dem Weg zu Platz 2Pekka Päivärinta/Adam Christie auf dem Weg zu Platz 2Foto: Mark Walters
Pekka Päivärinta/Adam Christie auf dem Weg zu Platz 2© Mark Walters
Mit den Drittplatzierten des Sprintrennens Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing), in der zweiten Reihe sowie Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) und Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) dahinter, machten sich weitere Podiumsanwärter für den Start bereit. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (DAO Racing), die eigentlich auf Position 4 stehen sollten, mussten aus der Box starten und dem Feld mit 15 Sekunden Verspätung hinterherhetzen.
Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse, die zwar hauptsächlich wegen des Auftakts der Langstrecken-Weltmeisterschaft in das Département Sarthe angereist waren, sich das spektakuläre Rennen der Dreiräder aber nicht entgehen lassen wollte, legten pünktlich um 11:50 Uhr MESZ die 23 verbliebenen Gespanne zum Rennen über 18 Runden auf der 4,185 Kilometer langen Rennstrecke los.
Rennabbruch nach Überschlag von Nicol/Conil Vom Start weg setzte sich Payne an die erste Stelle und zog dem Feld unwiderstehlich davon. Von Runde zu Runde vergrößerte er seinen Vorsprung auf die Verfolger. Gerade als er die Halbzeitdistanz absolviert hatte, musste das Rennen nach einem Überschlag von Lewis Nicol und seinem Beifahrer Clement Conil abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag Päivärinta vor Christie, Peugeot, Todd Ellis, Tim Reeves und Schlosser an der zweiten Position.
Fast eine halbe Stunde dauerte es bis das verunfallte Gespann geborgen und die Strecke gereinigt war und der Restart erfolgen konnte. Auch dieses Mal setzte sich Payne im Fünf-Runden-Sprint sofort an die Spitze, die er bis zum Zielstrich nicht mehr aus der Hand geben sollte. Für das Team rund um Rolf und Maik Steinhausen hätte der Auftakt der Weltmeisterschaft mit der Pole-Position, zwei Siegen und dem Punktemaximum nicht besser laufen können. Ohne die geringste Chance auf den Sieg überquerte Päivärinta vor Christie die Zielflagge an der zweiten Stelle. Mit dem fünften Rang hinter Ellis gelang Ted Peugeot vor heimischem Publikum, die für zusätzliche Motivation sorgten, eine famose Vorstellung. Der junge Franzose musste sich dieses Mal ausnahmslos Weltmeistern geschlagen geben und konnte mit Tim Reeves und Markus Schlosser sogar zwei Champions hinter sich lassen.
Über einen soliden Start in die diesjährige Weltmeisterschaft darf sich der einzige deutsche Seitenwagen-Pilot freuen. Gemeinsam mit seinem Schweizer Thomas Hofer holte sich Markus Venus vom Team ITW Racing wie bereits am Freitag eine weitere Top-10-Platzierung. Patrick Werkstetter, der zweite deutsche Weltklassefahrer, musste der Veranstaltung fernbleiben, weil er noch an seiner schweren Knieverletzung laboriert.
Ergebnis, Hauptrennen, Le Mans, 18.04.2026
1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 5 Runden. 2. Pekka Päivärinta/Adan Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 4,750 sec. zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +6,701 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 6. Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F), ARS Yamaha. 7. Markus Schlosser/Lucas Krieg (CH/D), LCR Yamaha. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha. 9. Marcus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha. 10. Paul Kriby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha. 11. Corey Turner/Luca Schmidt (AUS/D), ARS Yamaha. 12. Cyril Vinet/Gérald Vinet (F), LCR Yamaha. 13. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B), ARS Yamaha. 14. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL), ARS Yamaha. 15. Kevin Cable/Yann Druel (GB/F), LCR Yamaha. 16. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB), LCR Yamaha. 17. Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F), LCR Yamaha. 18. Michael Brillaut/Fabrice Deturche (F), LCR Yamaha. 19. Ulric Brillault/Cora Marsal (F), LCR Yamaha. 20. Philippe Gallerne/Maxime Vasseur (F), RCN Kawasaki.
WM-Stand (nach 2 von 12 Rennen)
1. Payne, 50 Punkte. 2. Päivärinta und Christie, je 36. 4. Ellis, 24. 5. Schlosser, 22. 6. Peugeot, 21. 7. Reeves, 19. 8. Kirby und Venus, je 14. 10. Cy. Vinet, 10. 11. Leglise und Turner, je 8. 13. Lewis Nicol und Cable, je 5. 15. Moreau, 3. 16. Streuer und Claude Vinet, je 2. 18. Wiggert Kranenburg, 1.
