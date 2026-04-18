Le Mans, Lauf 2: Payne/Rousseau mit Solofahrt zum Punktemaximum

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 5 Runden. 2. Pekka Päivärinta/Adan Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 4,750 sec. zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +6,701 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 6. Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F), ARS Yamaha. 7. Markus Schlosser/Lucas Krieg (CH/D), LCR Yamaha. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha. 9. Marcus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha. 10. Paul Kriby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha. 11. Corey Turner/Luca Schmidt (AUS/D), ARS Yamaha. 12. Cyril Vinet/Gérald Vinet (F), LCR Yamaha. 13. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B), ARS Yamaha. 14. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL), ARS Yamaha. 15. Kevin Cable/Yann Druel (GB/F), LCR Yamaha. 16. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB), LCR Yamaha. 17. Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F), LCR Yamaha. 18. Michael Brillaut/Fabrice Deturche (F), LCR Yamaha. 19. Ulric Brillault/Cora Marsal (F), LCR Yamaha. 20. Philippe Gallerne/Maxime Vasseur (F), RCN Kawasaki.