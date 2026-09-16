Luca Schmidt: Der Seitenwagen-Beifahrer, dem die Weltmeister vertrauen

Die Dienste von Luca Schmidt sind in der Seitenwagen-Weltmeisterschat gefragt. Wenn der junge Thüringer nicht gerade eine Verpflichtung für eine ganze Saison hat, ist er einer der ersten Beifahrer, die angefragt werden, wenn Not am Mann ist.

Werbung

Werbung

So sprang er 2023 in Estoril kurzfristig beim fünffachen Weltmeister Pekka Päivärinta ein, weil Ilse de Haas verhindert war. Die finnisch-deutsche Paarung harmonierte auf Anhieb und sicherte sich den Sieg im Sprintrennen. Das Hauptrennen beendeten sie an der vierten Position.

Nicht zuletzt durch diese Leistung wurde Schmidt vom Schweizer Weltmeister Markus Schlosser verpflichtet. Als sie sich Ende 2025 wieder trennten, hatten sie acht WM-Läufe gewonnen und zweimal die Saison als Vize-Weltmeister beendet.

Nachdem er Anfang 2026 in Le Mans beim Australier Corey Turner dessen verletzten Bruder Danyon ersetzt hatte, ist es für die Läufe in Assen wieder ein Weltmeister, der froh ist, dass Schmidt nicht nur frei verfügbar ist, sondern sogar heiß auf die neue Aufgabe ist.

Werbung

Werbung

Tim Reeves muss Melanie Farnier für den Rest der Saison ersetzen Foto: Helmut Ohner Tim Reeves muss Melanie Farnier für den Rest der Saison ersetzen © Helmut Ohner

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Weil die Französin Melanie Farnier wegen einer hartnäckigen Verletzung nicht einsatzfähig ist, braucht der sechsfache Weltmeister und zweifache Weltcup-Gesamtsieger Tim Reeves dringend gleichwertigen Ersatz für sein Heimrennen.

«Melanie fällt vier Monate aus und darf keine starken Stöße abbekommen, daher ist sie für den Rest der Saison leider nicht mehr dabei. Ich bin froh, dass Luca, der mit Markus Schlosser WM-Rennen gewonnen hat, einspringt», zeigt sich der Brite erleichtert.

Der Fahrer des Teams Carl-Cox-Motorsport freut sich besonders auf das kommende Wochenende: «Nachdem ich mir in Assen ein Haus gekauft habe, wohne ich gleich um die Ecke und habe nur etwa drei Minuten bis zur Rennstrecke.»

Werbung

Werbung

«Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Show abliefern werden. Es wäre schön, wenn wir an der Spitze mitmischen und vielleicht auf das Podium fahren, um Carl etwas für seine Bemühungen zurückzugeben. Ich kann es kaum erwarten und freue mich darauf, die Fans dort zu sehen!»

Vorläufiger Zeitplan Assen

Vorläufiger Zeitplan Assen Freitag, 18. September 12.50 - 13.10 Uhr Freies Training 17.45 - 18.10 Uhr Freies Training Samstag, 19. September 11.05 - 11.35 Uhr Zeittraining Sonntag, 20. September 11.00 Uhr Start Sprintrennen (10 Rdn.) 16.50 Uhr Start Hauptrennen (16 Rdn.)

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen