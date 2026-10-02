Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Markus Schlosser mit Blick auf 2027: Chassis-Wechsel nicht ausgeschlossen

Auch wenn in der Saison noch zwei Rennen in Oschersleben ausstehen, macht sich Markus Schlosser bereits Gedanken, wie es in Zukunft weitergeht. Ein Chassis-Wechsel scheint sehr wahrscheinlich.

Seitenwagen

Noch fehlt Markus Schlosser/Lucas Krieg 2026 eine Top-3-Platzierung
Noch fehlt Markus Schlosser/Lucas Krieg 2026 eine Top-3-Platzierung
Foto: Helmut Ohner
Noch fehlt Markus Schlosser/Lucas Krieg 2026 eine Top-3-Platzierung
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) gehen als Vierte in die beiden abschließenden Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Eine Verbesserung in der Endwertung ist mit einem Rückstand von 69,5 Punkten mehr als unwahrscheinlich und auch nach hinten dürfte nichts mehr schief gehen, liegen die Fünften doch 31,5 Zähler zurück.

Werbung

Werbung

Trotzdem geht es für den ehrgeizigen Schweizer darum, die Saison würdig abzuschließen, deswegen wurde an seiner LCR Yamaha vor dem Sidecar Festival in Oschersleben nochmals das Setup geändert. «Wir sind ständig am Tüfteln», verweist der Weltmeister 2021 auf die Tatsache, dass er dieses Jahr mit dem Fahrverhaltenseines Gespannes nicht zufrieden ist.

Diese Probleme könnten in Zukunft allerdings der Vergangenheit angehören, denn Schlosser denkt bereits einen Schritt weiter. «Heuer werde ich noch nach Spanien gehen. Dort werde ich die Gelegenheit nutzen das R&R-Chassis, mit dem der Sohn meiner Lebensgefährtin in der International Sidecar Trophy fährt, auf Herz und Nieren zu testen.»

Im Artikel erwähnt

Der Vize-Weltmeister des Vorjahres ist vom Konzept der R&R überzeugt: «Das Projekt ist auf der Höhe der Zeit. Da werden alle Parameter elektronisch erfasst. Wenn man eine Änderung am Chassis durchführt, kann man die Werte umgehend miteinander vergleichen und seine Schlüsse ziehen. Das ist derzeit leider nicht möglich.»

Werbung

Werbung

«Sollten die Testfahrten nach meinen Vorstellungen verlaufen, dann werde ich nächstes Jahr sehr wahrscheinlich mit einer R&R an den Start gehen», ist Schlosser, der 2024 und 2025 neun seiner 24 WM-Laufsiege erringen konnte und dieses Jahr entgegen seinen hohen Ansprüchen noch ohne Podiumsplatzierung blieb, davon überzeugt, damit auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben

Freitag, 2. Oktober

13.35 - 14.05 Uhr

Freies Training

17.05 - 17.35 Uhr

Freies Training

Samstag, 3. Oktober

10.15 - 10.45 Uhr

Zeittraining

16.15 - 16.55 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 20. September

09.40 - 09.55 Uhr

Warm Up

14.20 - 15.20 Uhr

Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Cremona

    08.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    19.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM