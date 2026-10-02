Markus Schlosser mit Blick auf 2027: Chassis-Wechsel nicht ausgeschlossen

Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) gehen als Vierte in die beiden abschließenden Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Eine Verbesserung in der Endwertung ist mit einem Rückstand von 69,5 Punkten mehr als unwahrscheinlich und auch nach hinten dürfte nichts mehr schief gehen, liegen die Fünften doch 31,5 Zähler zurück.

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Trotzdem geht es für den ehrgeizigen Schweizer darum, die Saison würdig abzuschließen, deswegen wurde an seiner LCR Yamaha vor dem Sidecar Festival in Oschersleben nochmals das Setup geändert. «Wir sind ständig am Tüfteln», verweist der Weltmeister 2021 auf die Tatsache, dass er dieses Jahr mit dem Fahrverhaltenseines Gespannes nicht zufrieden ist.

Diese Probleme könnten in Zukunft allerdings der Vergangenheit angehören, denn Schlosser denkt bereits einen Schritt weiter. «Heuer werde ich noch nach Spanien gehen. Dort werde ich die Gelegenheit nutzen das R&R-Chassis, mit dem der Sohn meiner Lebensgefährtin in der International Sidecar Trophy fährt, auf Herz und Nieren zu testen.»

Der Vize-Weltmeister des Vorjahres ist vom Konzept der R&R überzeugt: «Das Projekt ist auf der Höhe der Zeit. Da werden alle Parameter elektronisch erfasst. Wenn man eine Änderung am Chassis durchführt, kann man die Werte umgehend miteinander vergleichen und seine Schlüsse ziehen. Das ist derzeit leider nicht möglich.»

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«Sollten die Testfahrten nach meinen Vorstellungen verlaufen, dann werde ich nächstes Jahr sehr wahrscheinlich mit einer R&R an den Start gehen», ist Schlosser, der 2024 und 2025 neun seiner 24 WM-Laufsiege erringen konnte und dieses Jahr entgegen seinen hohen Ansprüchen noch ohne Podiumsplatzierung blieb, davon überzeugt, damit auf die Siegerstraße zurückzukehren.

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Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben Freitag, 2. Oktober 13.35 - 14.05 Uhr Freies Training 17.05 - 17.35 Uhr Freies Training Samstag, 3. Oktober 10.15 - 10.45 Uhr Zeittraining 16.15 - 16.55 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 20. September 09.40 - 09.55 Uhr Warm Up 14.20 - 15.20 Uhr Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen